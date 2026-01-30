Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula po finale Europskog prvenstva protiv opasnih Nijemaca
Legendarni kapetan došao podržati bivše suigrače
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ULAZNICE U PRODAJI

Spektakl u travnju - 'putujući muzej' uživo u Lisinskom

Lisinski
VL
Autor
Večernji.hr
30.01.2026.
u 16:49

Koncert LADO by Večernji u Lisinski donosi viziju hrvatske baštine kakvom već 71 godinu, Lijepu našu predstavlja na svjetskim pozornicama

Neraskidiva veza tradicije i Ansambla LADO nastavlja oduševljavati publiku kako domaćih, tako i svjetskih pozornica. Ovog puta, djelima koja predstavljaju zaštićenu kulturnu baštinu s UNESCO-vih lista, LADO će 19. travnja 2026, nastupiti za posjetitelje Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. U slavlju pokreta, jezika i zvuka, kroz bezvremenske točke kao što su legendarne "Ladarke", plesovi i pjesme otoka Cresa, "Bunjevačko momačko kolo", hercegovački linđo, te scensko djelo "Podravski svati", Ansambl LADO donosi nezaboravnu izvedbu u svom prepoznatljivom stilu koji njeguje već 77 godina.

Uz ples, pjesmu i narodne nošnje, čijih kompleta u svom posjedu ima više od 1.200, a među kojima su i oni stariji od 100 godina, "putujući muzej" priča je o narodu i običajima, iznesena kroz spektakularan glazbeno-scenski nastup. Večernji list prepoznaje ulogu koju ovaj jedini profesionalni folklorni ansambl ima u očuvanju kulturne baštine i promociji naše zemlje, te kao takav, već šest godina surađuje s Ansamblom LADO u organizaciji nastupa pod nazivom LADO by Večernji.

Ulaznice za koncert dostupne su na lisinski.hr.

Ključne riječi
ansambl lado LADO Lisinski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!