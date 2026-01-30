Spektakl u travnju - 'putujući muzej' uživo u Lisinskom

Neraskidiva veza tradicije i Ansambla LADO nastavlja oduševljavati publiku kako domaćih, tako i svjetskih pozornica. Ovog puta, djelima koja predstavljaju zaštićenu kulturnu baštinu s UNESCO-vih lista, LADO će 19. travnja 2026, nastupiti za posjetitelje Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. U slavlju pokreta, jezika i zvuka, kroz bezvremenske točke kao što su legendarne "Ladarke", plesovi i pjesme otoka Cresa, "Bunjevačko momačko kolo", hercegovački linđo, te scensko djelo "Podravski svati", Ansambl LADO donosi nezaboravnu izvedbu u svom prepoznatljivom stilu koji njeguje već 77 godina.

Uz ples, pjesmu i narodne nošnje, čijih kompleta u svom posjedu ima više od 1.200, a među kojima su i oni stariji od 100 godina, "putujući muzej" priča je o narodu i običajima, iznesena kroz spektakularan glazbeno-scenski nastup. Večernji list prepoznaje ulogu koju ovaj jedini profesionalni folklorni ansambl ima u očuvanju kulturne baštine i promociji naše zemlje, te kao takav, već šest godina surađuje s Ansamblom LADO u organizaciji nastupa pod nazivom LADO by Večernji.



Ulaznice za koncert dostupne su na lisinski.hr.