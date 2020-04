Pogledajte ekskulzivni insert iz novog filma o Davidu Bowieju

Film "Stardust" redatelja Gabriela Rangea, trebao je svoju premijeru doživjeti na Tribeca Film Festivalu ovog tjedna, no on je, naravno, odgođen. Zbog toga su producenti i redatelj odlučili prikazati ga online, a točan datum premijere još se čeka.

Radnja filma smještena je u 1971. godinu, a prati 24-godišnjeg Davida Bowieja na njegovom neslavnom putu u SAD, koji ga je inspirirao na stvaranje svog slavnog alter-ega Ziggyja Stardusta.

- Odlučio sam napraviti film o tome što je to što nagoni nekoga da postane umjetnik, što ih tjera da stvaraju. Taj netko je u ovom filmu David Bowie, osoba o kojoj razmišljamo gotovo isključivo kao o zvijezdi ili nekom od njegovih alter-ega poput Ziggyja Stardusta, Aladdina Zanea... On je netko koga sam u životu vidio samo s velike udaljenosti, iza maske, kao kakvo božansko, izvanzemaljsko biće. Čak i kada je umro, to je djelovalo gotovo koreografirano, a on se nikada nije doimao poput običnog čovjeka - rekao je redatelj Gabriel Range.

Davida Bowieja u filmu glumi glazbenik Johnny Flynn, a zanimljivo je da u cijelom filmu nema nijedne Bowiejeve pjesme.