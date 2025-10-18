Picassova slika vrijedna 600 000 eura misteriozno nestala na putu do izložbe

Svijet umjetnosti potresa misterij nestanka djela Pabla Picassa "Mrtva priroda s gitarom", nastalog 1919. godine. Slika malih dimenzija, tek 12.7 x 9.8 centimetara, rađena tehnikom gvaša i olovke, nestala je na putu iz Madrida prema Kulturnom centru CajaGranada, gdje je trebala biti jedan od ključnih eksponata izložbe "Mrtva priroda: Vječnost inertnog".

Djelo u vlasništvu neimenovanog privatnog kolekcionara, osigurano na vrijednost od 600.000 eura, bilo je dio pošiljke od ukupno 57 umjetnina. Iako je dostava obavljena u petak, 3. listopada, nestanak je otkriven tek tri dana kasnije, u ponedjeljak ujutro, kada je osoblje centra započelo s raspakiravanjem pošiljke, što je pokrenulo veliku policijsku operaciju.

Sumnjivi slijed događaja započeo je samim dolaskom transportnog vozila u Granadu. U petak ujutro, cjelokupni teret je u jednom premješten iz kombija u teretni lift, a zatim u izložbenu dvoranu. Međutim, voditelj izložbe odmah je primijetio problem - paketi nisu bili propisno numerirani, što je onemogućilo brzu i temeljitu provjeru sadržaja bez potpunog raspakiravanja. Unatoč tom propustu, dostava je potpisana kao uredna, a vozači su se s vozilom vratili u Madrid. Umjetnine su tijekom cijelog vikenda ostale pohranjene u izložbenom prostoru pod stalnim videonadzorom.

Upravo je putovanje iz Madrida u Granadu postalo središnja točka istrage zbog niza nelogičnosti. Vožnja između ta dva grada obično traje oko četiri do pet sati, što je lako izvedivo unutar jednog radnog dana. Ipak, vozači logističke tvrtke odlučili su se na neplanirano i krajnje neobično noćenje u Deifontesu, gradiću udaljenom svega 25 kilometara od konačnog odredišta. Prema njihovim izjavama, naizmjence su čuvali vozilo i njegov dragocjeni teret tijekom cijele noći, dok su večerali i doručkovali. Ova odluka, s obzirom na kratku preostalu udaljenost do sigurnosti muzejskog prostora, izazvala je najveću sumnju kod istražitelja koji pokušavaju utvrditi motiv takvog postupka. Španjolski mediji izvijestili su da su bezuspješno pokušavali dobiti komentar od odgovorne logističke tvrtke.

Istražitelji sada pažljivo pregledavaju snimke nadzornih kamera s tri ključne lokacije: iz doma vlasnika u Madridu odakle su djela preuzeta, iz skladišta transportne tvrtke te iz samog kulturnog centra. No, zanimljivo je i da nestala slika, unatoč visokoj vrijednosti, nije bila najvrjedniji predmet u pošiljci. Do danas nitko nije uhićen, a policija još uvijek pokušava rekonstruirati događaje kako bi utvrdila točan trenutak i mjesto gdje je Picassovom djelu nestao svaki trag. U međuvremenu, djelo je dodano u međunarodnu bazu ukradenih umjetnina. Dok istraga traje, izložba u Granadi otvorena je za javnost, ali bez jednog od svojih planiranih remek-djela.

Picassova djela, koja na aukcijama postižu cijene i do 179 milijuna dolara, nažalost su česta meta kradljivaca. Samo u posljednjih nekoliko godina zabilježeno je i nekoliko uspješnih povrata njegovih ukradenih slika, uključujući "Portret Dore Maar" pronađen 20 godina nakon krađe.