Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
španjolska policija zbunjena

Picassova slika vrijedna 600 000 eura misteriozno nestala na putu do izložbe

WIKIPEDIA/Argentina. Revista Vea y Lea
VL
Autor
Tia Špero
18.10.2025.
u 10:52

Španjolska policija pokrenula je opsežnu istragu nakon što je slika Pabla Picassa, procijenjena na 600.000 eura, misteriozno nestala tijekom transporta iz Madrida u Granadu

Svijet umjetnosti potresa misterij nestanka djela Pabla Picassa "Mrtva priroda s gitarom", nastalog 1919. godine. Slika malih dimenzija, tek 12.7 x 9.8 centimetara, rađena tehnikom gvaša i olovke, nestala je na putu iz Madrida prema Kulturnom centru CajaGranada, gdje je trebala biti jedan od ključnih eksponata izložbe "Mrtva priroda: Vječnost inertnog".

Djelo u vlasništvu neimenovanog privatnog kolekcionara, osigurano na vrijednost od 600.000 eura, bilo je dio pošiljke od ukupno 57 umjetnina. Iako je dostava obavljena u petak, 3. listopada, nestanak je otkriven tek tri dana kasnije, u ponedjeljak ujutro, kada je osoblje centra započelo s raspakiravanjem pošiljke, što je pokrenulo veliku policijsku operaciju.

Sumnjivi slijed događaja započeo je samim dolaskom transportnog vozila u Granadu. U petak ujutro, cjelokupni teret je u jednom  premješten iz kombija u teretni lift, a zatim u izložbenu dvoranu. Međutim, voditelj izložbe odmah je primijetio problem - paketi nisu bili propisno numerirani, što je onemogućilo brzu i temeljitu provjeru sadržaja bez potpunog raspakiravanja. Unatoč tom propustu, dostava je potpisana kao uredna, a vozači su se s vozilom vratili u Madrid. Umjetnine su tijekom cijelog vikenda ostale pohranjene u izložbenom prostoru pod stalnim videonadzorom. 

Upravo je putovanje iz Madrida u Granadu postalo središnja točka istrage zbog niza nelogičnosti. Vožnja između ta dva grada obično traje oko četiri do pet sati, što je lako izvedivo unutar jednog radnog dana. Ipak, vozači logističke tvrtke odlučili su se na neplanirano i krajnje neobično noćenje u Deifontesu, gradiću udaljenom svega 25 kilometara od konačnog odredišta. Prema njihovim izjavama, naizmjence su čuvali vozilo i njegov dragocjeni teret tijekom cijele noći, dok su večerali i doručkovali. Ova odluka, s obzirom na kratku preostalu udaljenost do sigurnosti muzejskog prostora, izazvala je najveću sumnju kod istražitelja koji pokušavaju utvrditi motiv takvog postupka. Španjolski mediji izvijestili su da su bezuspješno pokušavali dobiti komentar od odgovorne logističke tvrtke.

Istražitelji sada pažljivo pregledavaju snimke nadzornih kamera s tri ključne lokacije: iz doma vlasnika u Madridu odakle su djela preuzeta, iz skladišta transportne tvrtke te iz samog kulturnog centra. No, zanimljivo je i da nestala slika, unatoč visokoj vrijednosti, nije bila najvrjedniji predmet u pošiljci. Do danas nitko nije uhićen, a policija još uvijek pokušava rekonstruirati događaje kako bi utvrdila točan trenutak i mjesto gdje je Picassovom djelu nestao svaki trag. U međuvremenu, djelo je dodano u međunarodnu bazu ukradenih umjetnina. Dok istraga traje, izložba u Granadi otvorena je za javnost, ali bez jednog od svojih planiranih remek-djela.

Picassova djela, koja na aukcijama postižu cijene i do 179 milijuna dolara, nažalost su česta meta kradljivaca. Samo u posljednjih nekoliko godina zabilježeno je i nekoliko uspješnih povrata njegovih ukradenih slika, uključujući "Portret Dore Maar" pronađen 20 godina nakon krađe. 

Ključne riječi
izložba misterij likovna umjetnost umjetnost Picasso pablo picasso

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Počeo Open House Zagreb

Jedinstvena šansa da uđete u Zavod za forenzičku psihijatriju ili luksuzni Park Kneževa

Ovaj festival arhitekture i urbanizma, koji se održava od 17. do 19. listopada, i ove godine otvara vrata više od četrdeset značajnih zagrebačkih zgrada, prostora i urbanističkih cjelina pod zajedničkom temom „Nasljeđe budućnosti“. Kroz više od 70 stručnih obilazaka, razgovora i susreta, festival potiče dijalog između arhitekata, urbanista i građana te afirmira arhitekturu kao temeljnu vrijednost urbanog identiteta

Zagreb: 1100 izlozba Hrvatskog Kraljevstva u Klovicevim dvorima
1100 godina Hrvatskog Kraljevstva

Originalna Višeslavova krstionica nakon 70 godina ponovno je izložena u Zagrebu

U Klovićevim dvorima večeras otvara se velika povijesna, interdisciplinarna izložba "U početku bijaše kraljevstvo" za koju je dopremljeno 400 artefakata iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Proteže se na tri etaže, jedna je u cijelosti posvećena kralju Tomislavu, a iz Vatikana je stigao i prijepis kronike "Historia Salonitana" Tome Arhiđakona, koja prva spominje Tomislava kao kneza

Gretchen Andrew u Zagrebu

Dala je otkaz u Googleu i postala slikarica koja spaja ulje na platnu s umjetnom inteligencijom

Američka umjetnica u zagrebačkom Z Centru do 19. listopada predstavlja seriju radova "Facetune Portraits". Koristi robotiku da na fizičko ulje na platnu nanese "uljepšavajuće" algoritamske korekcije. Tako nastaju dvostruki portreti, na jednoj strani lice kakvo jest, a na drugoj verzija oblikovana algoritmom ili modifikacije koje sugeriraju aplikacije poput Facetunea, s ciljem stvaranja "privlačnije" verzije subjekta na slici, naglašavajući tako napetost i nesklad između onoga što jesmo i onoga što algoritmi sugeriraju da bismo trebali biti

Učitaj još