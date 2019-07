Pavlica Bajsić Brazzoduro: Zbog obitelji bih odustala od svih kazališnih snova

Mislili su da će imati samo nekoliko izvedbi, ali njihov “Hoerspiel” ušao je u šestu godinu kao kultna predstava za koju karte planu prije nego što se većina zainteresiranih uopće stigne snaći. S autoricom Pavlicom Bajsić Brazzoduro razgovarali smo u povodu novih, iznova rasprodanih izvedbi ove magične kazališne posvete radijskoj povijesti.

Kako ste započeli s “Hoerspielom”, što vas je inspiriralo?

Bilo je to u jesen 2013. kao izraz snažne osobne potrebe za koju prije nisam imala autorske hrabrosti. U trenutku kad smo počeli s radom, punila sam 18-godišnji staž u dosta napornom prekarijatu koji je u vrijeme studiranja bio moj izbor, a poslije nisam pronašla izlaz iz njega. Taj staž sam ostvarivala što kroz dramaturški rad u kazalištu, najviše u Teatru Exit na samom početku, a što na radiju u svim vrstama programa, od šegrtice do urednice. U tom času, osim jedne opće iscrpljenosti, osjećala sam i tugu da nikad nisam mogla iskustvo iz jednog medija prenijeti u drugo – iz toga je nastao Hoerspiel. Za inat kazališnim kolegama koji su radio stavljali u neke prašnjave niše i s pomalo sažaljivim pogledom me gledali dok sam im o njemu govorila, i za ljubav svim onim skromnim radijskim zanesenjacima od kojih sam učila o moru slobode asocijacija koje eter nudi.

“Hoerspiel” je opisan kao „kazališna priča o misteriju i romantici ranih dana radija“. Koja je vaša osobna veza s tim medijem?

Strast prema oba medija naslijedila sam u ranom djetinjstvu. Mama Neda Mamilović Bajsić bila je jako perspektivna glumica koja je zbog teške bolesti rano prekinula karijeru, a otac Zvonimir Bajsić je bio duša umjetničkog radija, vodeća iskra inovativnosti ne samo na područjima bivše Jugoslavije nego i u svijetu, bio je pjesnik radijske umjetnosti. Tako da sam odrasla kao mala tatina asistentica, prljavih prstiju od namotavanja magnetofonske trake ili slaganja indiga u papire za njegov pisaći stroj. Pamtim i posebni miris i izvanvremenski mir koji je vladao studijima u kojima je tata tjednima posvećeno montirao svoje dokumentarne radiodrame. Ovo o čemu govorim pokušala sam djelomice i prenijeti u “Hoerspiel”. On nije spomenik, nego dijalog s tatom, kojeg sam izgubila sa svega 13 godina.

Pohađali ste više fakulteta, a prvo ste završili studij češkog jezika i etnologije - koliko je na to utjecao vaš otac?

U vrijeme upisa u meni je bilo više straha nego vjere u sebe, pogotovo što su tada na Akademiji predavali profesori koji su bili njegova generacija i jako sam se bojala visokih očekivanja. Upisala sam i apsolvirala Filozofski fakultet. Tata je bio jako povezan s Pragom u kojem je studirao, doma smo imali knjige i ploče na češkom, tako da je studij češkog jezika i književnosti za mene takvu usamljenu bio nekako „poznati teren“. Kao i drugi jezici koje sam sa strane učila, a što je također počelo u tatinoj biblioteci u kojoj je bilo knjiga iz cijeloga svijeta. Sve me je to poslije oblikovalo i razvilo u strast i spretnost u jezicima. To je bila i neka potreba za uživljavanjem u različite kulture, spajanjem s drukčijim kodovima i baštinama, pa sam studirala i etnologiju. No to je bilo još vrijeme rata, sve je puno drukčije izgledalo. Kaos i neizvjesnost koja je vladala izvana, očitovala se i u meni. Najmirnija sam bila u štalici u Maksimiru gdje sam s njegovala konje, jahala šumom, čistila boksove i tovarila slamu. Tamo sam provodila puno više vremena nego na fakultetu.

Ali ste na kraju ipak završili i na Akademiji?

Kad sam napokon smogla hrabrosti izaći na prijemni na ADU, već sam bila pred kraj studija na Filozofskom. Ali još je bilo važnije da sam 1995. na oglasnoj ploči etnologije na Filozofskom ugledala oglas za vanjskog suradnika na radiju i to u redakciji narodne glazbe s kojom nisam imala nikakve veze, ali mi je otvorila vrata radija! Kao studenticu dramaturgije ubrzo su me pozvali vrata do, u redakciju dječjeg programa. Ondje sam upoznala svoju radijsku sestru Ljubicu Letinić. I ostalo je povijest. Noćima smo krale ključeve radijskih montaža s porte i preslušavale stare vrpce. Učile se montirati na magnetofonima. Tako smo se upoznale s avangardnom baštinom nekadašnjeg Radio-Zagreba koju su nacionalne devedesete dosta pomele, falilo je tog „prenošenja nasljeđa“. Pa smo počele pozivati prijatelje i kolege raznih profesija na naše „slušaonice vrpci“. Ulaznica je bila jedna butelja. Kružoci su se održavali po raznim stanovima, nakon slušanja bi diskutirali, zapisivali dojmove, kao na pravim festivalima. Nalikovalo je sve jednoj maloj radijskoj ilegali. Shvaćate sada zašto je teško odgovoriti iz čega je nastao “Hoerspiel”? Iz svega.

Mislite li da takva radijska magija koju dočaravate “Hoerspielom” još uvijek postoji i kako da je održimo na životu?

Bez obzira na djetinjstvo s magnetofonskim vrpcama, moju mladost obilježio je Radio 101 sa svojom zezancijom i provokacijom. Za vrijeme srednje škole znala sam ostajati budnom cijelu noć i slušati ga. A paralelno se u eteru dogodilo jedno osiromašivanje kroz bujanje neduhovitih komercijalnih „feel good“ radiostanica koje uopće ne poznaju mogućnosti radija, u tom smislu su nepismeni. Nažalost, ljudi to danas podrazumijevaju pod radijem. Neku kombinaciju audiooglasa, jukeboxa i voditeljskog tjeranja na to da smo svi super i da se ne zamaramo. Ali nismo svi super i fora, nekad želim da me neka tema zamori, zabrine i – zamislite ovo: rastuži! S druge strane, imamo situaciju da HRT kao javni servis sve više zapostavlja program koji ga upravo od takvih stvari treba razlikovati: kvalitetan dramski, dokumentarni, obrazovni, hrabri.

U predstavi se, između ostalih, koriste snimke glasa Ante Perkovića. Posvetili ste mu i izvedbu u ponedjeljak.

Trenutačno mi je još uvijek teško govoriti o njemu. Mogu samo reći da sam, osim prijatelja, izgubila i oslonac u ovome čime se bavim, nekoga tko je uspio artikulirati ono što ja nikad nisam mogla i tako mi pomoći da se izborim s nesigurnostima. Ante nas je sve činio boljima i sve nas žulja njegov nagli odlazak. Mislim da je to možda najprikladniji izraz: žuljanje. Nije samo jako tužno to da je otišao, znate. Mnogi, nažalost, odlaze mladi. Ali njegov odlazak trebao je ostaviti i veliki znak upitnika i uskličnika cijelom društvu koje je bilo dužno prepoznati nevjerojatan kapacitet koji je Ante imao na mnogim poljima. A to se nije učinilo. Kako to procesuirati i kako se pomiriti s time? Trebao je biti i urednik knjige o mom tati, jer materijal koji sam skupila bio je heterogen i nespojiv, znala sam da to može samo on. Međutim, nije stigao. Na svu sreću je u knjizi barem zabilježen njegov osvrt na prvu dokumentarnu radiodramu „Zbogom“ iz 1968. kojom je moj otac započeo novi radijski smjer, jedinstven u svijetu.

Kako biste nekome tko nije gledao i slušao “Hoerspiel” dočarali taj doživljaj?

Citirat ću upravo Antu: “‘Hoerspiel’ nas prije svega uči da ponovno otkrivamo slušanje. Ne samo radijskih sadržaja nego i drugih ljudi i riječi i značenja i zvukova koji su oko nas, ali smo ih prestali primjećivati.“ U predstavi svatko ima točno dogovorenu ulogu u proizvodnji zvučnih efekata, a koristimo zaista svašta. Meni je najdraži zvuk lepeta šišmiševih krila koji Dino Brazzoduro dočarava kožnim rukavicama u romantičnoj noćnoj sceni Tituša i Hanike. Ne znam što više volim gledati, lica u publici kad to shvate ili Dinovo lice kad te iste rukavice šlampavo baci iza leđa. On je autor i našeg prepoznatljivog instrumentala, kojeg izvodimo uživo uz pomoć škarica, pisaćeg stroja i drugih pomagala. Predstava je nastala na etažama Kule Lotrščak i publika „putuje kroz povijest radija“, a igra snimljenih audiomaterijala i materijala koji se događaju uživo uzdrmava percepciju gledatelja i slušatelja.

Radite li još uvijek i njemačku verziju „Eter nad Berlinom“?

Ona je igrala dvije godine u berlinskom kazalištu Ballhaus Ost i imala lijepu turneju. Na Marulovim danima 2017. dobila sam nagradu za nju, iako je smatram zakašnjelom nagradom za “Hoerspiel”. „Eter nad Berlinom“ je krojen jednako, samo je sadržaj punjen motivima iz berlinske radijske povijesti. Lani sam započela pregovore s Teatrom delle Tosse u Genovi da bismo radili talijansku verziju, ali trenutačno odgađam sve što bi značilo višemjesečni boravak daleko od moje djece koja su još mala. Životnim uspjehom smatrala bih da tako nešto napravim za hodače starim rimskim cestama kroz više zemalja i više jezika. Sva ta moja maštanja obično se slome u sudaru pitanja produkcijske podrške i sasvim običnih svakodnevnih pitanja egzistencije moje male obitelji. Zato sam sve spremnija odustati idućih 10 godina od svojih maštanja i zaposliti se na nekom šalteru.

Održao se i prvi ovogodišnji dio ciklusa malih radiofonijskih izvedbi “Plan za bijeg”. Što nas dalje čeka?

Ljetni dio započeli smo na Medvednici, a drago nam je da smo konačno imali i Darka Rundeka u ekipi koji je postavio zvučne instalacije u kućice za ptice, na temelju „Jezika ptica“, stare perzijske poeme iz 12.st koju je prevela njegova supruga Sanda Hržić. Bilo je predivno vidjeti u sumrak kako šetači u šumi „prisluškuju“ kućice za ptice. Jesenski dio ovog ciklusa održat će se u listopadu. Krenuli smo u pripreme „malog Hoerspiela“, odnosno priče o radiju za najmanju publiku, kao i „Bajki za odrasle“, koje priprema hršpilašica Jelena Miholjević s Ivanom Bodrožić, Sašom Božićem i The Gentlemanom. Dramaturginja i glazbenica Nina Bajsić koja u “Hoerspielu” svira violinu i glumica Marija Šegvić pišu predložak za novu predstavu radnog naziva „Pisma“, a svi zajedno surađujemo na snimanju novih audioknjiga. Dosad smo snimili „Sjećanje šume“ Damira Karakaša i „Ljubavni roman“ Ivane Sajko, u pripremi je „Hotel Zagorje“ Ivane Bodrožić. Svi ti naslovi moći će se naći na aplikaciji za mobitele „Book i zvook“. Bit će to prva takva platforma za slušanje knjiga na južnoslavenskim jezicima.

Radio Teatar i sve njihove buduće projekte možete pratiti na njihovoj Facebook stranici.