Pas Indy pokrenuo kampanju za Oscara: 'Prestanite ignorirati životinjske glumce'

U potezu bez presedana u povijesti sezone nagrada, nezavisni studio IFC Films pokrenuo je kampanju za Oscara u ime Indyja, pseće zvijezde horor filma "Good Boy" ("Dobar dečko"). U duhovitom, ali iskrenom otvorenom pismu upućenom američkoj Akademiji filmskih umjetnosti i znanosti, Indy se žali na nepravdu s kojom se suočavaju životinjski glumci.

"Unatoč mojoj hvaljenoj ulozi u filmu 'Good Boy', proglašen sam nepodobnim za kategoriju najboljeg glumca. Očigledno, nisam dovoljno dobar dečko za vas", stoji u pismu koje je ekskluzivno objavio Variety. No, ova neobična molba, potpisana Indyjevim otiskom šape, nije samo simpatičan marketinški trik, već i komentar na dugogodišnje ignoriranje uloga koje su ostvarile životinje na velikom platnu. Jer, Indy ističe kako razumije da Akademija ima pravila da bi zaštitila njegove ljudske kolege, ali da istovremeno ne postoje ona koja bi priznala bogat i kompleksan doprinos psećih glumaca.

U pismu podsjetio je Akademiju na dugu povijest legendarnih životinjskih uloga koje su ostale bez zasluženog priznanja. Spominju se, između ostalih, vukopas Jed i njegova dirljiva izvedba u filmu "Bijeli očnjak", kit Keiko u "Mom prijatelju Willyju" te svinja Babe iz istoimenog filma koji je bio nominiran za Oscara za najbolji film, dok je njegov glavni glumac ostao potpuno zanemaren.



"Koliko sjajnih izvedbi mora proći nezapaženo prije nego što nam Akademija baci kost?" pita se Indy.

Film "Good Boy", koji je napisao i režirao Ben Leonberg, ispričan je u potpunosti iz perspektive psa Indyja, koji osjeća zlokobnu nadnaravnu silu u novom domu svog vlasnika i pokušava ga upozoriti na opasnost. (Indy je, usput budi rečeno, stvarni kućni ljubimac redatelja Leonberga). Kritičari su gotovo jednoglasno nahvalili njegovu izvedbu, prozvavši ga i "jednim od najemotivnijih glumaca svoje generacije, bez obzira na vrstu".

Film je, slažu se mnogi, upravo zahvaljujući svojoj psećoj zvijezdi, polučio izvanredan komercijalni i kritički uspjeh. U prvom vikendu prikazivanja zaradio 2,2 milijuna dolara, što je drugo najbolje otvaranje u povijesti studija IFC. Premijerno je prikazan na festivalu South by Southwest (SXSW), a ima i podršku kritike, s impresivnih 90% pozitivnih ocjena na stranici Rotten Tomatoes.

No, ideja o nagrađivanju životinjskih glumaca nije posve nova. Još 1939. godine Američka udruga za humanost uvela je nagradu PATSY (Picture Animal Top Star of the Year), koja se dodjeljivala od ranih 1950-ih do sredine 1970-ih, a posljednji dobitnik bio je mačak Tonto za ulogu u filmu "Harry i Tonto". Danas, na Filmskom festivalu u Cannesu od 2001. godine postoji nagrada Palm Dog, koja odaje priznanje najboljoj psećoj ulozi, a sastoji se od kožne ogrlice za pse.