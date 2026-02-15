'S obzirom na to koliko godina već glumim liječnika bit će da sam najgori student medicine u povijesti, ali i najbolji glumac doktor'

Brad Goldberg pedijatar je iz Los Angelesa koji je često kao dijete večeri provodio tako što je s roditeljima na televiziji pratio kultnu "Hitnu službu". Kako sam kaže, upravo su ga ta serija i omiljeni mu lik dr. John Carter inspirirali da se odluči za liječnički poziv te da upiše medicinu. Stoga je lani, kada je sam dr. Carter, odnosno glumac Noah Wyle, posjetio Dječju bolnicu LA, u kojoj Goldberg radi, ovaj liječnik bez razmišljanja izvadio svoj certifikat o položenom specijalističkom ispitu i dao ga Wyleu na potpis.



– Iskreno, ovo mi znači više nego potpis povjerenstva – rekao je u šali Goldberg te se nadovezao riječima koje pokazuju koliko je televizija nekada puno više od same zabave.