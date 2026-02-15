Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPRIKA NAKON 33 GODINE

Ekipa horora nagrađenog Oscarom ispričala se transrodnoj zajednici. Obožavatelji su gestom ogorčeni

IMDB
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 14:35

Autori hvaljenog klasika "Kad jaganjci utihnu" izrazili su žaljenje zbog načina na koji je prikazan lik serijskog ubojice Buffalo Billa, priznajući da film, unatoč svojem uspjehu, ne zadovoljava današnje društvene standarde

Autori Oscarom nagrađenog horor filma "Kad jaganjci utihnu" izrazili su žaljenje prema transrodnoj zajednici zbog jednog od najupečatljivijih likova u filmu.

Iako je kultni klasik izašao prije 33 godine, 14. veljače 1991., moderni kritičari postali su ogorčeni jer film ne zadovoljava današnje društvene standarde, zbog čega su se glumac Ted Levine i producent Edward Saxon ispričali za, kako kažu, desetljećima staru pogrešku.

Filmska adaptacija istoimene knjige prati mladu agenticu FBI-a, koju glumi Jodie Foster, u lovu na serijskog ubojicu poznatog kao "Buffalo Bill", kojeg je utjelovio Levine, a u svojoj istrazi zatražila je pomoć zloglasnog kanibala i kultnog lika, Hannibala Lectera.

Film je na dodjeli Oscara 1992. godine ostvario nevjerojatan uspjeh, osvojivši pet najvažnijih nagrada: za najbolji film, najboljeg redatelja, najboljeg glumca, najbolju glumicu i najbolji adaptirani scenarij. Unatoč brojnim priznanjima i svjetskoj slavi, Levineova interpretacija Buffalo Billa našla se na meti kritika zbog, kako se tvrdi, perpetuiranja homofobnih i transfobnih stereotipa. U filmu, Buffalo Bill nosi žensku odjeću i otima žene kako bi s njihove kože napravio "žensko odijelo" u pokušaju da promijeni vlastiti identitet, što je izazvalo kontroverze koje traju i danas.

Levine je za medije izjavio kako postoje "određeni aspekti" filma koji danas ne stoje dobro. "Svi znamo više i puno sam mudriji po pitanju transrodnih pitanja. U tom scenariju i filmu postoje neke rečenice koje su nesretne", rekao je. Zanimljivo je da u jednoj od često kritiziranih scena sam Hannibal Lecter objašnjava kako Buffalo Bill "nije zapravo transrodan". "Billy mrzi vlastiti identitet i misli da ga to čini transseksualcem, ali njegova je patologija tisuću puta divlja i strašnija", kaže Lecter u filmu.

Producent Saxon složio se da Buffalo Bill nije trebao biti prikazan kao transrodan ili gej, već kao potpuno poremećena osoba. "Bili smo zaista vjerni knjizi. Dok smo snimali film, nije bilo nikakve sumnje da je Buffalo Bill potpuno aberantna ličnost, da nije ni gej ni trans. Bio je bolestan. U tom smislu smo pogriješili. S mog stajališta, nismo bili dovoljno osjetljivi na nasljeđe mnogih stereotipa i njihovu sposobnost da nanesu štetu", izjavio je Saxon za Daily Mail Online, dodavši kako žali zbog načina na koji je lik prikazan, ali da to nije proizašlo iz "zlobe".

S druge strane, vjerni obožavatelji filma ogorčeni su što se Levine i Saxon "ispričavaju za jedan od najvećih horor filmova svih vremena". Mnogi smatraju da je takva isprika nepotrebna i da je riječ o pretjeranoj političkoj korektnosti. "Kupite fizičku kopiju filma prije nego što ga proglase 'problematičnim'", napisala je jedna osoba na društvenim mrežama. "Pretpostavljam da je ovo još jedan primjer da se mnogi od najvećih filmova ikada snimljenih danas ne bi mogli napraviti", dodao je drugi, dok je treći komentirao: "Tvrdnja da je film transfoban je apsurdna... jasno daju do znanja da ubojica Buffalo Bill nije transrodan."

Unatoč kultnom statusu filma, sam Levine ima podijeljene osjećaje o svojoj legendarnoj ulozi. Pojasnio je kako je pristupio liku, naglašavajući da njegova namjera nikada nije bila stvoriti negativan stereotip. "Nisam ga glumio kao gej ili trans osobu. Mislim da je on bio samo jedan sjebani heteroseksualni muškarac. To je ono što sam radio. Žalosno je što je film ocrnio tu zajednicu, i to je jebeno pogrešno. I to me možete citirati", zaključio je glumac.

Ključne riječi
horor Oscar "Kad jaganjci utihnu

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
15:26 15.02.2026.

Ovom ludilu sa tim bolesnim ideologijama nema kraja. Uništili su kinematografiju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kritika Jelene Ružić

Brazilski 'Tajni agent' je kao da čitate ruski klasik u kojeg se iznenada umiješa Tarantino

Potpisuje ga Kleber Mendonça Filho i po mnogima je to jedan od najboljih filmova koje je lanjska godina iznjedrila. Da je prepoznat na više razina, pokazuje i činjenica da, osim nominacije za najprestižniju filmsku nagradu u kategoriji stranog filma, ima još tri nominacije: za najbolju glavnu mušku ulogu (Wagner Moura), za najbolji casting (naime, to je kategorija koja je uvedena ove godine) i za najbolji film godine

'Rocky Horror Picture Show' slavi 50. rođendan

Bio je komercijalni promašaj, a danas je sigurna luka za generacije autsajdera i LGBTQ+ zajednicu

Početkom tjedna počinje 8. Arteria - tjedan filma o umjetnosti s presjekom aktualnih i nagrađivanih dokumentaraca o umjetničkom stvaralaštvu u organizaciji Kulturno informativnog centra (KIC). Održat će se od 17. do 21. veljače, a između ostalog donosi i dokumentarac "Neobično putovanje: Priča o Rockyju Horroru" koji kroz intervjue s izvornim glumcima i fanovima daje odgovore zašto je kultni mjuzikl Rocky Horror Picture Show već pola stoljeća jedan od najvećih popkulturnih fenomena

KLASIK KOJI SE NE PROPUŠTA večeras na hrt3

Oscarom nagrađena bol na licu Garyja Coopera bila je stvarna. Trpio je bolove zbog čira na želucu i ukočenih leđa

"Točno u podne" nije klasični vestern, to je antivestern, moralna drama koja se odvija u stvarnom vremenu. Njegovih 85 minuta trajanja gotovo se savršeno poklapa s 85 minuta koje šerif Will Kane ima na raspolaganju prije nego što vlak u podne dovede Franka Millera, odmetnika koji mu se dolazi osvetiti. Film je trijumfirao na dodjeli Oscara 1953. godine, osvojivši četiri zlatna kipića

2
Tragična sudbina slavnog tv voditelja

Optužen da je član mafije postao je žrtva najveće sudske pogreške u modernoj povijesti

Na HBO Max streaming platformi 20. veljače je premijera talijanske serije "Portobello“ snimljene po istinitoj priči o TV voditelju Enzu Tortori, koji je postao protagonist strašnog pravosudnog progona. Kada je tog 17. lipnja 1983. godine talijanska policija pokuca na vrata Tortorine hotelske sobe, on zna da je riječ o pogrešci, ali to je tek početak kalvarije koja će ga odvesti s vrhunca slave u potpuni ponor

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!