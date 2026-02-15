Ekipa horora nagrađenog Oscarom ispričala se transrodnoj zajednici. Obožavatelji su gestom ogorčeni

Autori Oscarom nagrađenog horor filma "Kad jaganjci utihnu" izrazili su žaljenje prema transrodnoj zajednici zbog jednog od najupečatljivijih likova u filmu.

Iako je kultni klasik izašao prije 33 godine, 14. veljače 1991., moderni kritičari postali su ogorčeni jer film ne zadovoljava današnje društvene standarde, zbog čega su se glumac Ted Levine i producent Edward Saxon ispričali za, kako kažu, desetljećima staru pogrešku.

Filmska adaptacija istoimene knjige prati mladu agenticu FBI-a, koju glumi Jodie Foster, u lovu na serijskog ubojicu poznatog kao "Buffalo Bill", kojeg je utjelovio Levine, a u svojoj istrazi zatražila je pomoć zloglasnog kanibala i kultnog lika, Hannibala Lectera.

Film je na dodjeli Oscara 1992. godine ostvario nevjerojatan uspjeh, osvojivši pet najvažnijih nagrada: za najbolji film, najboljeg redatelja, najboljeg glumca, najbolju glumicu i najbolji adaptirani scenarij. Unatoč brojnim priznanjima i svjetskoj slavi, Levineova interpretacija Buffalo Billa našla se na meti kritika zbog, kako se tvrdi, perpetuiranja homofobnih i transfobnih stereotipa. U filmu, Buffalo Bill nosi žensku odjeću i otima žene kako bi s njihove kože napravio "žensko odijelo" u pokušaju da promijeni vlastiti identitet, što je izazvalo kontroverze koje traju i danas.

Levine je za medije izjavio kako postoje "određeni aspekti" filma koji danas ne stoje dobro. "Svi znamo više i puno sam mudriji po pitanju transrodnih pitanja. U tom scenariju i filmu postoje neke rečenice koje su nesretne", rekao je. Zanimljivo je da u jednoj od često kritiziranih scena sam Hannibal Lecter objašnjava kako Buffalo Bill "nije zapravo transrodan". "Billy mrzi vlastiti identitet i misli da ga to čini transseksualcem, ali njegova je patologija tisuću puta divlja i strašnija", kaže Lecter u filmu.

Producent Saxon složio se da Buffalo Bill nije trebao biti prikazan kao transrodan ili gej, već kao potpuno poremećena osoba. "Bili smo zaista vjerni knjizi. Dok smo snimali film, nije bilo nikakve sumnje da je Buffalo Bill potpuno aberantna ličnost, da nije ni gej ni trans. Bio je bolestan. U tom smislu smo pogriješili. S mog stajališta, nismo bili dovoljno osjetljivi na nasljeđe mnogih stereotipa i njihovu sposobnost da nanesu štetu", izjavio je Saxon za Daily Mail Online, dodavši kako žali zbog načina na koji je lik prikazan, ali da to nije proizašlo iz "zlobe".

S druge strane, vjerni obožavatelji filma ogorčeni su što se Levine i Saxon "ispričavaju za jedan od najvećih horor filmova svih vremena". Mnogi smatraju da je takva isprika nepotrebna i da je riječ o pretjeranoj političkoj korektnosti. "Kupite fizičku kopiju filma prije nego što ga proglase 'problematičnim'", napisala je jedna osoba na društvenim mrežama. "Pretpostavljam da je ovo još jedan primjer da se mnogi od najvećih filmova ikada snimljenih danas ne bi mogli napraviti", dodao je drugi, dok je treći komentirao: "Tvrdnja da je film transfoban je apsurdna... jasno daju do znanja da ubojica Buffalo Bill nije transrodan."

Unatoč kultnom statusu filma, sam Levine ima podijeljene osjećaje o svojoj legendarnoj ulozi. Pojasnio je kako je pristupio liku, naglašavajući da njegova namjera nikada nije bila stvoriti negativan stereotip. "Nisam ga glumio kao gej ili trans osobu. Mislim da je on bio samo jedan sjebani heteroseksualni muškarac. To je ono što sam radio. Žalosno je što je film ocrnio tu zajednicu, i to je jebeno pogrešno. I to me možete citirati", zaključio je glumac.