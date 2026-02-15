Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Slavni kipar 'tankih ljudi'

Iako bogat novac ga nije zanimao, uništavao je svoje radove i opsesivno volio prostitutku

ArtPhoto
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 12:16

U sklopu tjedna filma o umjetnosti Arterija u KIC-u prikazuje se dokumentarac o obitelji Giacometti, koji otvara vrata u svijet jednog od najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća, Alberta Giacometti, čovjeka čiji su život obilježili ekstremi – od rekordnih cijena za njegova djela do opsesivne skromnosti i samokritičnosti

Zagrebačka kulturna scena u veljači je bogatija za jedinstven događaj. U sklopu osmog izdanja manifestacije Arterija, tjedna filma o umjetnosti u KIC-u, u srijedu, 18. veljače u 19 sati u Dokukinu KIC prikazat će se dokumentarni film "Obitelj Giacometti" švicarske redateljice Susanne Fanzun.

Ovaj filmski portret uranja u korijene kreativnosti jedne od najvažnijih umjetničkih obitelji prošlog stoljeća, a nakon projekcije, o fenomenu Giacometti razgovarat će akademski umjetnik Željko Beljan i kustosica Leila Topić. Ulaz na događanje je besplatan za sve posjetitelje.

Redateljica Susanna Fanzun posvetila je gotovo desetljeće istraživanju i stvaranju ovog filma, okupljajući impresivnu arhivsku građu, osobna pisma, obiteljske snimke i svjedočanstva suvremenika. Film nas vodi u zabačenu i surovu alpsku dolinu Bregaglia, ishodište Giacomettijevih, kako bi odgovorio na ključno pitanje: kako je to mjesto, naizgled svjetlosnim godinama udaljeno od pariške umjetničke vreve, oblikovalo genij koji će osvojiti svijet? U središtu obiteljske dinamike stajali su otac Giovanni, poznati postimpresionistički slikar, i majka Annetta, stup i emocionalno sidro obitelji koja je svojoj djeci – Albertu, Diegu, Ottiliji i Bruni – usadila neizmjernu slobodu stvaranja.

Iako su svi članovi obitelji ostavili trag u umjetnosti i arhitekturi, svijet najbolje poznaje Alberta Giacomettija (1901. – 1966.), kipara čije su izdužene, krhke figure postale univerzalni simbol poslijeratne tjeskobe i ljudske otuđenosti. Odrastao u umjetnički poticajnom okruženju, 1922. godine seli u Pariz, tadašnji centar svijeta, gdje prolazi kroz faze kubizma i nadrealizma. Njegov rad brzo je privukao pažnju vodećih avangardnih umjetnika, no Giacomettijeva nemirna priroda i opsesivna potraga za istinom nisu mu dopuštale da se dugo zadrži unutar bilo kojeg pokreta.

Prijelomni trenutak dogodio se 1935. godine, kada ga je na sastanku nadrealista André Breton, osnivač pokreta, optužio za izdaju jer se odlučio vratiti radu s modelom, odnosno figurativnom prikazivanju. Giacometti je, bez riječi, ustao i demonstrativno napustio sastanak, prekidajući sve veze s pokretom koji ga je proslavio. Taj čin označio je početak njegove cjeloživotne borbe: kako u glini ili na platnu uhvatiti ne samo fizički izgled osobe, već i osjećaj prostora i udaljenosti koji je dijeli od umjetnika. "Kada gledam model, on se smanjuje, postaje sićušan," govorio je, objašnjavajući zašto su njegove skulpture u jednom periodu bile minijaturne, jedva veličine kutije cigareta.

Nakon Drugog svjetskog rata, Giacometti stvara svoja najpoznatija djela, ekstremno izdužene i stanjene brončane figure koje je francuski filozof i njegov prijatelj Jean-Paul Sartre opisao kao utjelovljenje egzistencijalističke misli. Ti "tanki ljudi", ogoljeni do same srži postojanja, simboliziraju ljudsku krhkost, izolaciju i očajničku borbu za opstanak u svijetu lišenom smisla. Figure poput Čovjeka koji hoda I ili Žene iz Venecije nisu samo skulpture; one su opipljivi prikazi samoće, zamrznuti u vječnom kretanju bez cilja, uhvaćeni "između bića i ništavila". Njegov rad postao je vizualni manifest jedne epohe, donijevši mu svjetsku slavu i priznanja poput Glavne nagrade za kiparstvo na Venecijanskom bijenalu 1962. godine.

Unatoč golemom uspjehu i bogatstvu, Giacometti je živio u gotovo nevjerojatnoj skromnosti. Do kraja života radio je u istom malenom, trošnom i vječno neurednom pariškom ateljeu u ulici Hippolyte-Maindron, koji je unajmio još davne 1926. godine. Slava i novac ga nisu zanimali. Bio je poznat po opsesivnoj samokritičnosti, često uništavajući radove na kojima bi radio mjesecima, pa čak i godinama, jer nije bio zadovoljan rezultatom. "Što više ne uspijevaš, to više uspijevaš," bila je jedna od njegovih poznatih izjava, koja sažima njegovu umjetničku filozofiju. Njegova djela danas postižu astronomske cijene; skulptura Čovjek koji hoda I prodana je za više od 100 milijuna dolara, čime je godinama držala rekord najskuplje skulpture prodane na aukciji.

Njegov život bio je ispunjen i privatnim dramama. Biografi ističu traumu iz mladosti, kada je 1921. na putovanju svjedočio iznenadnoj smrti suputnika, događaju koji je u njemu zauvijek usadio opsesiju smrtnošću. Jednako kompleksan bio je i njegov odnos sa ženama. Supruga Annette bila mu je odana partnerica i glavni model, no njegove kasnije godine obilježila je burna veza s mladom prostitutkom Caroline, koja je postala njegova posljednja muza. Kroz film Susanne Fanzun, publika sada ima priliku zaviriti iza mita o usamljenom geniju i otkriti složenu obiteljsku priču koja je oblikovala jednog od najoriginalnijih umjetnika modernog doba, čovjeka koji je neumorno tragao za nemogućim: uhvatiti sjenu koju život baca.

Ključne riječi
Arteria film Alberto Giacometti André Breton

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kritika Jelene Ružić

Brazilski 'Tajni agent' je kao da čitate ruski klasik u kojeg se iznenada umiješa Tarantino

Potpisuje ga Kleber Mendonça Filho i po mnogima je to jedan od najboljih filmova koje je lanjska godina iznjedrila. Da je prepoznat na više razina, pokazuje i činjenica da, osim nominacije za najprestižniju filmsku nagradu u kategoriji stranog filma, ima još tri nominacije: za najbolju glavnu mušku ulogu (Wagner Moura), za najbolji casting (naime, to je kategorija koja je uvedena ove godine) i za najbolji film godine

'Rocky Horror Picture Show' slavi 50. rođendan

Bio je komercijalni promašaj, a danas je sigurna luka za generacije autsajdera i LGBTQ+ zajednicu

Početkom tjedna počinje 8. Arteria - tjedan filma o umjetnosti s presjekom aktualnih i nagrađivanih dokumentaraca o umjetničkom stvaralaštvu u organizaciji Kulturno informativnog centra (KIC). Održat će se od 17. do 21. veljače, a između ostalog donosi i dokumentarac "Neobično putovanje: Priča o Rockyju Horroru" koji kroz intervjue s izvornim glumcima i fanovima daje odgovore zašto je kultni mjuzikl Rocky Horror Picture Show već pola stoljeća jedan od najvećih popkulturnih fenomena

KLASIK KOJI SE NE PROPUŠTA večeras na hrt3

Oscarom nagrađena bol na licu Garyja Coopera bila je stvarna. Trpio je bolove zbog čira na želucu i ukočenih leđa

"Točno u podne" nije klasični vestern, to je antivestern, moralna drama koja se odvija u stvarnom vremenu. Njegovih 85 minuta trajanja gotovo se savršeno poklapa s 85 minuta koje šerif Will Kane ima na raspolaganju prije nego što vlak u podne dovede Franka Millera, odmetnika koji mu se dolazi osvetiti. Film je trijumfirao na dodjeli Oscara 1953. godine, osvojivši četiri zlatna kipića

2
Tragična sudbina slavnog tv voditelja

Optužen da je član mafije postao je žrtva najveće sudske pogreške u modernoj povijesti

Na HBO Max streaming platformi 20. veljače je premijera talijanske serije "Portobello“ snimljene po istinitoj priči o TV voditelju Enzu Tortori, koji je postao protagonist strašnog pravosudnog progona. Kada je tog 17. lipnja 1983. godine talijanska policija pokuca na vrata Tortorine hotelske sobe, on zna da je riječ o pogrešci, ali to je tek početak kalvarije koja će ga odvesti s vrhunca slave u potpuni ponor

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!