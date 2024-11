Otvorena izložba "Dragi Lastane!" u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

Izložba "Game over"

Sandro Đukić spaja tehnološke inovacije s fenomenima iz jugoslavenske povijesti

Izložba "GAME OVER – Wish to Reconsider Reality" Sandra Đukića, koja se u Galeriji SC otvara u četvrtak 17. listopada, prikazuje tri rada multimedijalnog umjetnika nastalih u rasponu od šest godina