Rab Film Festival

Otvaranje uz gala projekciju najstarijeg očuvanog filma strane produkcije u Hrvatskoj

Financije velikog vojvode
MURNAU STIFTUNG
Autor
Maja Car
13.08.2025.
u 10:46

Film "Financije velikog vojvode" traje sat i 15 minuta, a riječ je o komediji u kojoj Velikom vojvodi od Abbaca Ramonu XX., koji je pred bankrotom, dvojica uzurpatora žele preoteti njegov otok

Završio je Prvi svjetski rat, njemački redatelj F. W. Murnau svojim horor filmom, današnjim klasikom, "Nosferatu" apsolutna je svjetska filmska zvijezda i može birati lokacije snimanja svojeg novog uratka. Jadransko more tada je egzotična lokacija i Murnau bira Rab, potom i Split, kao lokacije svoje prve i jedine komedije "Financije velikog vojvode", filma koji je danas upisan u povijest kao najstariji očuvani igrani film strane produkcije u Hrvatskoj.

Sto godina nakon što je film imao i svoju zagrebačku premijeru u kinu Balkan, današnjem, nažalost zatvorenom, kinu Europa, "Financije velikog vojvode" doživjet će svoju obljetničku gala projekciju 22. kolovoza na sedmom izdanju Rab Film Festivala, na festivalskoj Pjaceti u centru Raba, na kojoj je dio tog filma i snimljen i koja je prije 113 godina i sama bila kino. Sve uz klavirsku pratnju pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića, na novootvorenoj festivalskoj lokaciji Kinu Murnau i prvi put pred Rabljanima.

– Dužnost je svakog festivala, kad dolazi na neki lokalitet, da ga i istraži. Mi smo na Rabu od prvog dana svjesni da smo tu gosti, da nam je to dopušteno, i s tim poštovanjem pristupamo rapskoj publici i htjeli smo im i dodatno uzvratiti gostoprimstvo te istražiti njihovu audio-vizualnu povijest koja je ispala bogatija no što sam ikada zamišljao – kazao nam je Robert Tomić Zuber, direktor RAFF-a pa dodao:

– Grad Rab i Pučko otvoreno učilište Rab kao suorganizatori, podržali su nas u svemu pa i u toj ludoj ideji da na taj stari gradski prostor donesemo i koncertni klavir, tehnički je to vrlo izazovno, ali sve se naprosto dobro posložilo pa je ova projekcija u biti nulti dan ovogodišnjeg Festivala. Matej Meštrović, čim je čuo što radimo, momentalno je pristao i to je naš dar Rabljanima.

Film traje sat i 15 minuta, riječ je, već smo naveli, o komediji u kojoj Velikom vojvodi od Abbaca Ramonu XX., koji je pred bankrotom, dvojica uzurpatora žele preoteti njegov otok. Film je producirala UFA, tada najveća produkcijska kuća na kontinentu, a glume u to vrijeme superpopularni glumci poput Harryja Liedtkea i Madi Christians, ali i sam Max Schreck, koji je u filmu "Nosferatu" glumio glavni lik, grofa Orloka. Vizure Raba u filmu su vrlo deskriptivne, jasno se vide četiri zvonika, prilaz rivi, Municipium, dakle grad nije samo skrivena scenografija već je vrlo jasan i živ. Zanimljivo je da je Murnau za snimanje imao infrastrukturnu pomoć mornarice Kraljevine SHS, jer produkcija je u smislu veličine i kompleksnosti za tadašnje vrijeme usporediva s današnjim snimanjem "Ratova zvijezda" i "Igre prijestolja" u Dubrovniku. Ova komedija ne ističe se kao neki od kultnih Murnauovih filmova, ali kao lakonotna i zabavna imala je uspjeh kod publike i sigurno će se dopasti i publici RAFF-a.

Što se tiče ostalih pet dana RAFF-a, program je ove godine narastao, uz 12 filmova u konkurenciji, za još 14 filmova izvan konkurencije, tu je i niz panela koje povezuje zajednički moto "Istina treba publiku", a novost je i program za djecu.

– Kao i svake godine spajamo novinare i redatelje, a tematski paneli ovaj put tematiziraju propagandu. Govorit će se o novinarstvu bez redakcije, postaviti pitanje nestaje li istraživačko novinarstvo, pričat ćemo i o propagandi u dokumentarizmu, ali i o umjetnoj inteligenciji u istraživačkom novinarstvu... Oživjet ćemo i staru TV emisiju "Damin gambit" Elizabete Gojan koja će uživo svaki dan razgovarati s gostima Festivala. Od filmova imamo osam hrvatskih premijera, ali bit će pokazan i dobitnik Pule "Mirotvorac", sjajan "Paviljon", "Južina" koja je otvorila Pulu i postala kino hit. Inozemni program otvaramo filmom "Privatni život" s Jodie Foster koja glumi na francuskom, a koji je igrom slučaja nakon Canessa ne samo hrvatska premijera, nego će ga publika RAFF-a vidjeti prije francuskih i američkih gledatelja – najavio je Robert Tomić Zuber.

