Otvaranje uz gala projekciju najstarijeg očuvanog filma strane produkcije u Hrvatskoj

Završio je Prvi svjetski rat, njemački redatelj F. W. Murnau svojim horor filmom, današnjim klasikom, "Nosferatu" apsolutna je svjetska filmska zvijezda i može birati lokacije snimanja svojeg novog uratka. Jadransko more tada je egzotična lokacija i Murnau bira Rab, potom i Split, kao lokacije svoje prve i jedine komedije "Financije velikog vojvode", filma koji je danas upisan u povijest kao najstariji očuvani igrani film strane produkcije u Hrvatskoj.

Sto godina nakon što je film imao i svoju zagrebačku premijeru u kinu Balkan, današnjem, nažalost zatvorenom, kinu Europa, "Financije velikog vojvode" doživjet će svoju obljetničku gala projekciju 22. kolovoza na sedmom izdanju Rab Film Festivala, na festivalskoj Pjaceti u centru Raba, na kojoj je dio tog filma i snimljen i koja je prije 113 godina i sama bila kino. Sve uz klavirsku pratnju pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića, na novootvorenoj festivalskoj lokaciji Kinu Murnau i prvi put pred Rabljanima.

– Dužnost je svakog festivala, kad dolazi na neki lokalitet, da ga i istraži. Mi smo na Rabu od prvog dana svjesni da smo tu gosti, da nam je to dopušteno, i s tim poštovanjem pristupamo rapskoj publici i htjeli smo im i dodatno uzvratiti gostoprimstvo te istražiti njihovu audio-vizualnu povijest koja je ispala bogatija no što sam ikada zamišljao – kazao nam je Robert Tomić Zuber, direktor RAFF-a pa dodao:



– Grad Rab i Pučko otvoreno učilište Rab kao suorganizatori, podržali su nas u svemu pa i u toj ludoj ideji da na taj stari gradski prostor donesemo i koncertni klavir, tehnički je to vrlo izazovno, ali sve se naprosto dobro posložilo pa je ova projekcija u biti nulti dan ovogodišnjeg Festivala. Matej Meštrović, čim je čuo što radimo, momentalno je pristao i to je naš dar Rabljanima.

Film traje sat i 15 minuta, riječ je, već smo naveli, o komediji u kojoj Velikom vojvodi od Abbaca Ramonu XX., koji je pred bankrotom, dvojica uzurpatora žele preoteti njegov otok. Film je producirala UFA, tada najveća produkcijska kuća na kontinentu, a glume u to vrijeme superpopularni glumci poput Harryja Liedtkea i Madi Christians, ali i sam Max Schreck, koji je u filmu "Nosferatu" glumio glavni lik, grofa Orloka. Vizure Raba u filmu su vrlo deskriptivne, jasno se vide četiri zvonika, prilaz rivi, Municipium, dakle grad nije samo skrivena scenografija već je vrlo jasan i živ. Zanimljivo je da je Murnau za snimanje imao infrastrukturnu pomoć mornarice Kraljevine SHS, jer produkcija je u smislu veličine i kompleksnosti za tadašnje vrijeme usporediva s današnjim snimanjem "Ratova zvijezda" i "Igre prijestolja" u Dubrovniku. Ova komedija ne ističe se kao neki od kultnih Murnauovih filmova, ali kao lakonotna i zabavna imala je uspjeh kod publike i sigurno će se dopasti i publici RAFF-a.

Što se tiče ostalih pet dana RAFF-a, program je ove godine narastao, uz 12 filmova u konkurenciji, za još 14 filmova izvan konkurencije, tu je i niz panela koje povezuje zajednički moto "Istina treba publiku", a novost je i program za djecu.

– Kao i svake godine spajamo novinare i redatelje, a tematski paneli ovaj put tematiziraju propagandu. Govorit će se o novinarstvu bez redakcije, postaviti pitanje nestaje li istraživačko novinarstvo, pričat ćemo i o propagandi u dokumentarizmu, ali i o umjetnoj inteligenciji u istraživačkom novinarstvu... Oživjet ćemo i staru TV emisiju "Damin gambit" Elizabete Gojan koja će uživo svaki dan razgovarati s gostima Festivala. Od filmova imamo osam hrvatskih premijera, ali bit će pokazan i dobitnik Pule "Mirotvorac", sjajan "Paviljon", "Južina" koja je otvorila Pulu i postala kino hit. Inozemni program otvaramo filmom "Privatni život" s Jodie Foster koja glumi na francuskom, a koji je igrom slučaja nakon Canessa ne samo hrvatska premijera, nego će ga publika RAFF-a vidjeti prije francuskih i američkih gledatelja – najavio je Robert Tomić Zuber.