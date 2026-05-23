Pavle Zajcev dobitnik je Nagrade 'Milka Trnina' za dirigiranje koncertom 'Shakespeare u glazbi'

Pavle Zajcev dobitnik je Nagrade "Milka Trnina" za 2025. za dirigiranje koncertom "Shakespeare u glazbi", dok je je Diploma "Milka Trnina" pripala Muzičkoj akademija Sveučilišta u Zagrebu za projekt "Glazba s francuskih dvorova".

Pavle Zajcev hrvatski je dirigent, violončelist i pedagog, nekada solo-čelist Simfonijskog orkestra HRT-a, danas redoviti profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i aktivni dirigent s brojnim suradnjama i nastupima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Koncert "Shakespeare u glazbi" osmišljen je kao projekt Zagrebačke filharmonije u Off-ciklusu i ukazuje na bogato naslijeđe i utjecaj opusa najvećeg engleskog dramatika u glazbenim djelima. Tri stilski posve različita djela - Mendelssohnova uvertira "San ljetne noći", Dvořákova "Otelo" i Prokofjevova baletna suita "Romeo i Julija" pokazala su snagu Shakespearea i pružila Pavlu Zajcevu priliku da istakne svoj dirigentski izričaj i interpretaciju, stoji u obrazloženju nagrade Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (HDGU).

Projekt "Glazba s francuskih dvorova", nagrađen Diplomom, izvode solisti, Zbor i Orkestar Muzičke akademije u Zagrebu pod ravnanjem Hervéa Niqueta.

U obrazloženju nagrade HDGU ističe kako program kojim dominiraju sakralne skladbe, bogata instrumentacija i raskošan vokalni aparat ukazuje na veličanstvenost umjetničkih događanja na francuskim (ali ne samo francuskim) dvorovima baroknog razdoblja.

Nagrada „Milka Trnina“, najveće strukovno priznanje na području klasične glazbe, dodjeljuje se od 1958. godine za vrsni doprinos glazbenoj kulturi Hrvatske.

Nagradu pojedinci mogu dobiti samo jednom u životu, dok se Diploma dodjeljuje ansamblima i projektima. Svečana dodjela održat će se 15. lipnja u foajeu HNK u Zagrebu, a o laureatima je odlučivao žiri koji čine Miljenka Grđan, Klasja Modrušan, Martin Draušnik, Filip Fak i Tomislav Žužak.