Najveće priznanje za klasiku

Pavle Zajcev dobitnik je Nagrade 'Milka Trnina' za dirigiranje koncertom 'Shakespeare u glazbi'

Zagreb: Koncert Off ciklus Zagrebačke filharmonije - Shakespeare u glazbi
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.05.2026.
u 08:30

Diploma pak "Milka Trnina" pripala je Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu za projekt "Glazba s francuskih dvorova". Nagrada „Milka Trnina", najveće strukovno priznanje na području klasične glazbe, dodjeljuje se od 1958. godine za vrsni doprinos glazbenoj kulturi Hrvatske.

Pavle Zajcev dobitnik je Nagrade "Milka Trnina" za 2025. za dirigiranje koncertom "Shakespeare u glazbi", dok je je Diploma "Milka Trnina" pripala Muzičkoj akademija Sveučilišta u Zagrebu za projekt "Glazba s francuskih dvorova". 

Pavle Zajcev hrvatski je dirigent, violončelist i pedagog, nekada solo-čelist Simfonijskog orkestra HRT-a, danas redoviti profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i aktivni dirigent s brojnim suradnjama i nastupima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Koncert "Shakespeare u glazbi" osmišljen je kao projekt Zagrebačke filharmonije u Off-ciklusu i ukazuje na bogato naslijeđe i utjecaj opusa najvećeg engleskog dramatika u glazbenim djelima. Tri stilski posve različita djela - Mendelssohnova uvertira "San ljetne noći", Dvořákova "Otelo" i Prokofjevova baletna suita "Romeo i Julija" pokazala su snagu Shakespearea i pružila Pavlu Zajcevu priliku da istakne svoj dirigentski izričaj i interpretaciju, stoji u obrazloženju nagrade Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (HDGU).

Projekt "Glazba s francuskih dvorova", nagrađen Diplomom, izvode solisti, Zbor i Orkestar Muzičke akademije u Zagrebu pod ravnanjem Hervéa Niqueta.

U obrazloženju nagrade HDGU ističe kako program kojim dominiraju sakralne skladbe, bogata instrumentacija i raskošan vokalni aparat ukazuje na veličanstvenost umjetničkih događanja na francuskim (ali ne samo francuskim) dvorovima baroknog razdoblja. 

Nagrada „Milka Trnina", najveće strukovno priznanje na području klasične glazbe, dodjeljuje se od 1958. godine za vrsni doprinos glazbenoj kulturi Hrvatske.

Nagradu pojedinci mogu dobiti samo jednom u životu, dok se Diploma dodjeljuje ansamblima i projektima. Svečana dodjela održat će se 15. lipnja u foajeu HNK u Zagrebu, a o laureatima je odlučivao žiri koji čine Miljenka Grđan, Klasja Modrušan, Martin Draušnik, Filip Fak i Tomislav Žužak.

Poslušajte novi Hit Ede Maajke i Jazz orkestra!

VIDEO 'Policija je 90-ih znala biti nemilosrdna, tu spominjem i Samobor i trpanja u maricu. Generacija zna i pamti o čemu pričam'

Pjesma "Trpaj" inače je originalno objavljena na albumu "Stig'o ćumur" koji je krajem ožujka proslavio 20. rođendan od izlaska, Maajka je sada u novom aranžmanu snimio s Jazz orkestrom HRT-a kao novo poglavlje hvaljenog studijskog albuma "I Like to Dance". Aranžman pjesme potpisuje Miron Hauser, dirigent i umjetnički ravnatelj Jazz orkestra HRT-a, koji je cijelom projektu dao novu dimenziju kroz raskošne big band aranžmane i moćnu koncertnu energiju

Karlovački 'Gubec' slavi 90. rođendan!

Kako je strastveni ginekolog lokalni KUD-a pretvorio u folklorni ansambl svjetske reputacije

Karlovački Folklorni ansambl "Matija Gubec" u 90 godina je plesom obgrlio Zemlju. Nastupili su na 41 međunarodnom festivalu diljem svijeta, u 20 zemalja i na pet kontinenata, a u Karlovcu su na festivalu do sada ugostili ansamble iz 56 zemalja...o svemu smo razgovarali sa liječnikom Željkom Štajcerom, dugogodišnjim predsjednikom FA "Matija Gubec", voditeljem ansambla koji je utkao gotovo 40 godina u ovu priču

