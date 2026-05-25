Baletna večer Silvije Hercigonje ponovno u Trešnji! Spremite se za večer prepunu elegancije, emocija i ljepote pokreta

Posljednji vikend u svibnju Kazalište Trešnja ponovno postaje mjesto susreta mladih plesnih talenata iz cijele Hrvatske. Tradicionalni 21. Dani Silvije Hercigonje i ove godine donose večer ispunjenu elegancijom, emocijom i ljepotom pokreta, a publiku 31. svibnja u 19 sati očekuje Baletna večer Silvije Hercigonje koja je od prošle godine posvećena klasičnom baletu.

Na pozornici Trešnje nastupit će plesači svih uzrasta - od polaznika baletnih škola do mladih rekreativaca, koji će kroz raznolike koreografije pokazati svoj trud, ljubav prema plesnoj umjetnosti i talent usavršavan pod vodstvom profesionalnih plesnih pedagoga.

Riječ je o jedinstvenom plesnom događaju koji već 21 godinu okuplja djecu i mlade iz cijele Hrvatske - polaznike baletnih škola, plesnih studija i rekreativnih programa - koji se školuju za klasični ili suvremeni ples. Manifestacija nosi ime istaknute balerine, koreografkinje i plesne pedagoginje Silvije Hercigonje, dugogodišnje djelatnice Kazališta Trešnja, koja je obilježila generacije mladih plesača. Upravo su u Trešnji mnogi baletni umjetnici napravili svoje prve plesne korake, a među njima se svojim iznimnim talentom posebno istaknula i primabalerina Almira Osmanović.

Posebna vrijednost Baletne večeri Silvije Hercigonje leži u njezinu jedinstvenom konceptu - riječ je o programu u potpunosti osmišljenom za djecu, u kojem oni najmlađi imaju priliku gledati svoje vršnjake kako izvode klasični balet i suvremeni ples. Upravo ta međusobna povezanost i razmjena iskustva stvaraju inspirativnu atmosferu koja potiče ljubav prema plesnoj umjetnosti te prirodno razvija novu generaciju kazališne i plesne publike.

Ovogodišnja Baletna večer Silvije Hercigonje održat će se 31. svibnja 2026. godine u 19 sati, a publici će predstaviti raznolike koreografije i nastupe plesača svih uzrasta - sudionici će tako kroz svoje izvedbe pokazati rezultate predanog rada tijekom protekle školske godine.

Nastup na pozornici pred ispunjenim gledalištem za mlade je plesače posebno priznanje za sav trud, predanost, naporan rad i sate vježbanja, dok su pljesak i reakcije publike samo dio uzvraćene ljubavi koje oni svakodnevno daruju plesu.

Ljubitelji baleta i plesne umjetnosti, ali i oni koji će to tek postati, svoje ulaznice mogu kupiti online putem Ulaznice.hr ili na blagajni Gradskog kazališta Trešnja.