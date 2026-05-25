'Multimedijalna hobotnica' Ljeta u MSU i program od garaže do Gorgone

U Muzeju suvremene umjetnosti uskoro počinje nova koncertna serija "Ljeto u MSU" s uobičajenom "mješavinom" koncertnih nastupa i multimedijskog programa. Pop-glazba ne mora biti arhivska vrijednost da bi ušla u muzej, može biti i aktualna činjenica, kao što već dvanaestak godina vidimo na primjeru Muzeja suvremene umjetnosti. Stoga će i ovogodišnja, trinaesta serija nastupa "Ljeto u MSU" označiti podršku zanimljivoj rock-sceni, ne samo zbog atraktivnosti prostora i profesionalne logistike nego i zbog toga što se ozbiljna muzejska institucija godinama upušta u dijalog sa suvremenom glazbenom umjetnošću.

Rock-glazba odavno je prisutna u elitnim muzejskim i obrazovnim institucijama u svijetu, kako i dolikuje pop-kulturi koja je već dekadama u cijelom svijetu stožerni dio suvremene kulturne ponude. Pokušajte proći kroz londonske muzeje a da vas ne zaskoče velike premijerne izložbe povezane s rock-glazbom koje Velika Britanija potom izvozi na prave turneje (sa skupim ulaznicama) u druge svjetske gradove. Primjerice, prije nekoliko tjedana tijekom boravka u Londonu posjetio sam izložbu posvećenu 1996. godini i proboju britpopa u Barbicanu, novi multimedijski spektakl "You're Not Alone" o Davidu Bowieju u kulturnom centru Lightroom, dok je u lani za posjetitelje otvorenom "skladišnom" dijelu muzeja Victoria and Albert dio stalnog postava posvećen Davidu Bowieju.

Iako se tijekom godina program festivala "Ljeto u MSU" spuštao od krova zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti do garaže, da bi se većinski zadržao "kod tobogana", na otvorenom prostoru u prizemlju muzeja, reputacija ljetnog izloga kulture, koncerata, izložbi i filmova nedvojbeno je rasla. Skorašnje 13. izdanje festivala svojevrsni je povratak početnoj koncepciji u kojoj se izlog pretežito alternativnog rocka u vrućim ljetnim mjesecima nudi posjetiteljima uz izložbe, filmske projekcije i plesne izvedbe, sve u jednoj večeri.

Ta programatska strategija "4 (programa) u 1 (večer)", u pet petaka/subota zaredom, odavno je izazvala zanimanje i javnosti i publike pa je pokretač i glavni urednik programa Branko Kostelnik i ove godine odlučio da se "tim koji pobjeđuje ne mijenja". Kao ni koncepcija, a ona od 20. lipnja do 17. srpnja posjetiteljima nudi presjek aktualnih događanja na području umjetnosti i pothvata na multidisciplinarnoj umjetničkoj sceni Zagreba, Hrvatske i regije. Ljeto u MSU tradicionalno se održava petkom/subotom u lipnju i srpnju u popodnevnim i večernjim satima, a u svakom terminu posjetitelji mogu pogledati aktualnu izložbu u MSU, filmsku projekciju, plesnu predstavu i na kraju večeri rock-koncert.

I ove godine ta "multimedijalna hobotnica" daje publici aranžman "kojeg nema nigdje drugdje". Naime, za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju četiri programa, spoj glazbe, izložbi, filma i plesa, doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop-kulture. Najnoviji popis koncertnih izvođača za 13. Ljeto u MSU doista je jedan od najzanimljivijih posljednjih nekoliko godina. Osim respektabilnih imena regionalne scene, ove godine početak, 20. lipnja, pripada inozemnom izvođaču Fat Freddy's Drop, novozelandskoj atrakciji koja dolazi u okviru suradnje Ljeta u MSU i festivala NO Jazz Mate Škugora i Sea Sounda Vedrana Menige. Upravo taj prvi nastup održat će se na lokaciji otvorene garaže MSU-a na "donjoj etaži", što će publiku podsjetiti na neka ranija izdanja festivala, dok se ta lokacija koristila.

Dobar omjer predstavnika starije i nove generacije nastavlja se nastupom postave Nemeček (26. 6.), Plesača sporog stepa Maxa Juričića (3. 7.), Artan Lili (10. 7.) i Mangroove (17. 7).

Dio multimedijalnog programa Ljeta u MSU je i izložba, a ove godine posjetitelji/ce će moći razgledati 14. festival Organ Vida koji se bavi istraživanjem medija fotografije predstavljanjem proširenih, alternativnih ili eksperimentalnih pristupa suvremenoj fotografiji, posebno onih utemeljenih i kritički nastrojenih prema suvremenoj vizualnoj kulturi.

U dvorani Gorgona filmski program donosi najbolje filmove sezone 2025./2026. pa će s početkom u 19 sati publika moći vidjeti španjolsku dramu "Sirat" 3. srpnja, hit "Svadba" 10. srpnja i humornu dramu "DJ Ahmet" 17. srpnja, za koji su glazbu pisali Alen i Nenad Sinkauz, koji su lani s filmom bili i na Sundance Film Festivalu, gdje je film osvojio nagradu publike, kao i na lanjskom Sarajevo Film Festivalu.

U dvorani Gorgona održat će se i plesni program ovogodišnjeg Ljeta u MSU – Antisezona, koju vode Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila i Tea Kantoci, a donosi "Objekt plesa" autorice i izvođačice Sonje Pregrad, dobitnice Nagrade plesnih strukovnih udruga za najbolju izvedbu u predstavi "Objekt plesa" u 2023. godini.

Dakle, Muzej suvremene umjetnosti strategijom uobičajenom svuda u svijetu ponovno je otvorio vrata, a ranije i krov zgrade, široj publici, koja nije nužno, a vjerojatno ni pretežito, muzejska. No na tragu sličnih postupka u svijetu, dani "otvorenih vrata" pokazali su se prilično perspektivnima, zbog čega i traju već trinaestu sezonu. Već spomenuto "Ljeto na krovu" godinama je bilo posebna poslastica, jer ste penjući se na vrh MSU-a usput prolazili i samim muzejom, a suvišno je reći da je krovna odiseja bila i poseban doživljaj već zbog same lokacije i pogleda na Zagreb i imena koja su gore nastupala. S vremenom se odustalo od tog pristupa zbog organizacijskih poteškoća, primjerice, morali ste silaziti u WC smješten u podrumu – pa je cijela priča premještena u razizemlje, tik do velikog tobogana koji također ima svoje prednosti, pogotovo ako je program ovako zanimljiv.