FOTO/VIDEO Predstavljen program klasične glazbe: Evo što nas u nadolazećoj sezoni očekuje u Lisinskom

Programi klasične glazbe Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u sezoni 2026./2027. predstavljeni su u ponedjeljak, 25. svibnja u predvorju Velike dvorane Lisinski. Kako je najavila ravnateljica KD Vatroslav Lisinski Nina Čalopek, u sklopu programa Lisinski subotom, čija nova sezona nosi naziv "Svijet na dlanu", imat ćemo prilike čuti i vidjeti neke od najpoznatijih svjetskih glazbenika i orkestara.

Sezonu 26. rujna otvara Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, koji će nastupiti s violončelistom Gautierom Capuçonom te pod ravnanjem dirigenta Pascala Rophéa, a izvest će "Treću simfoniju" Arthura Honeggera te Koncert za violončelo i orkestar u h-molu Antonína Dvořáka.

U programu Lisinski subotom također će nastupiti Camerata Vienna Milano, Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu, ruski pijanist Nikolaj Luganski i Bečki simfoničari, dok će na posljednjem ovogodišnjem koncertu ciklusa Lisinski subotom nastupiti Cantus Ansambl, a na pozornici će im se pridružiti i mezzosopranistica Ivana Srbljan, naš rogist svjetskog ugleda Radovan Vlatković te međunarodno prepoznati klavirski duo LP Duo, kojeg čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović.

U 2027. godini dolazi nam zatim Švedski komorni orkestar, pijanist, orguljaš i dirigent Wayne Marshall, Orkestar Nacionalne Akademije Santa Cecilia, Simfonijski orkestar bečkog radija - ORF te Estonski nacionalni muški zbor te Academy of St. Martin in the Fields, koji će nastupiti pod umjetničkim vodstvom Augustina Hadelicha.

Ravnateljica Nina Čalopek također je naglasila kako se ove godine nastavlja i popularni komorni ciklus Lisinski da camera, koji svake godine privlači sve više publike.

- Pripremili smo zaista sjajne koncerte u dva programa Lisinski subotom, koji ove godine obilježava 45. godišnjicu postojanja, dok će se program Lisinski da camera, koji je nastao u suradnji s rezidentnim ansamblima, po treći put održati u Maloj dvorani Lisinski - kazala je Čalopek.

Ciklus Lisinski da camera tako 17. listopada započinje koncertom tria Elogio kojima će se, u povodu 120. godišnjice rođenja i 35. godišnjice smrti Borisa Papandopula, na pozornici pridružiti i Dominik Wagner na kontrabasu, dok nas sljedeće godine, točnije 6. veljače 2027. očekuje još jedan veliki obljetnički koncert - koncert "Pastoralna sonata" koji će se održati u povodu 200. godišnjice smrti velikog njemačkog skladatelja i pijanista Ludwiga van Beethovena.

Na konferenciji za medije sudjelovali su ravnateljica KD Lisinski Nina Čalopek, saksofonist Tomislav Žužak, gitarist Pedro Ribeiro Rodrigues, pijanistica Martina Filjak, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Croatia osiguranja Maja Weber te pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba Emina Višnić, koja je istaknula kako Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog i ove godine, kao i svih prethodnih, ima punu podršku grada Zagreba.

- Lijepo je biti u gradu koji ima ovakvu vrijednost kakva je Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog. Ona je dom Zagrebačke filharmonije, brojnih simfoničara i malih sastava, ali prije svega, dom svih ljudi koji ovdje rado dolaze na programe - zaključila je Emina Višnić.