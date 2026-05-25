Jeste li spremni za zapadnoafričku griot večer? U Močvaru po prvi put dolazi trio Guitari Baro

Vrelo zvuka ima čast pozvati publiku na zapadnoafričku griot večer, utjelovljenu u glazbenom razgovoru gitare i balafona. U četvrtak 28. svibnja u Močvaru dolazi Guitari Baro, trio koji čine balafonist Lassana Diabaté te gitaristi Gaoussou Kouyaté i Kerfala Diabaté. Svi oni dolaze iz bogate tradicije mandinskih griota – glazbenika i pripovjedača koji stoljećima čuvaju povijest i kulturu svojih zajednica. Njihova glazba temelji se na dijalogu balafona i gitare, što stvara slojevite melodije i ritmove.

Naziv grupe znači "razgovor gitare", što dobro opisuje njihov stil: improvizacije i međusobnu komunikaciju među glazbenicima kroz glazbu. Inspiraciju crpe iz tradicionalne mandinske glazbe, ali u svoje skladbe uključuju i elemente jazza, kongoanske rumbe, rocka i kubanske glazbe.

Ovaj bend osnovan je 2024. sa željom istraživanja odnosa između balafona – koji se prvi put spominje u zapadnoafričkoj književnosti u 14. stoljeću – i tog relativno novog instrumenta, gitare koja je posljednjih nekoliko desetljeća preuzela primat u zapadnoafričkoj glazbi. Uostalom, "desert blues" se toliko razvio kao žanr da trenutačno postoji na desetke sjajnih izvođača koji se mogu svrstati pod agendom pustinjskog rocka. Zanimljivo je da je dosta velikih gitarista iz mandinskih regija Gvineje i Malija potječu iz obitelji koje sviraju balafon, što je još jedna povezanost ova dva instrumenta.

Guitari Baro prošle je godine objavio svoj prvi album za svjetski poznatu englesku izdavačku kuću Chrysalis Records, za koji su dobili sjajne recenzije, ali i pozivnice za mnoge velike festivale i klubove. Sada u sklopu europske turneje dolaze u Hrvatsku da zagrebačkoj publici predstave svoju verziju griota kroz glazbeni razgovor gitare i balafona.