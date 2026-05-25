66. izdanje

Na Dječjem festivalu u Šibeniku 200 programa i više od tisuću djece

25.05.2026.
u 17:00

Ovogodišnje, 66. izdanje Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku održat će se od 13. do 27. lipnja, a očekuje nas 57 radionica, 30 predstava, koncerti...

Program 66. Međunarodnog dječjeg festivala (MDF) u Šibeniku održat će se od 13. do 27. lipnja, a ovogodišnje izdanje donosi čak 200 programa u više od 800 termina, uz sudjelovanje umjetnika i izvođača iz 17 zemalja svijeta.

Ravnatelj HNK u Šibeniku Jakov Bilić istaknuo je u ponedjeljak na predstavljanju programa da je poseban naglasak stavljen na edukativni segment, odnosno na 57 festivalskih radionica kroz koje se očekuje sudjelovanje više od tisuću djece.

Program MDF-a uključuje oko 30 predstava, među kojima su dvije plesne izvedbe i dva koncerta. Kao poseban glazbeni događaj izdvojen je koncert na Ljetnoj pozornici u suradnji s HRT-om, na kojem će nastupiti desetak djece, sudionika popularnog showa The Voice Kids.

Publiku očekuju i Sajam knjige, šest izložbi, pet likovnih i 18 filmskih programa, 24 programa na ulicama i trgovima te desetak popratnih sadržaja. Također, 17 do 18 festivalskih programa održat će se i izvan Šibenika.

U suradnji s udrugama i stručnjacima pripremljeni su i sadržaji za djecu s teškoćama u razvoju, uključujući programe za djecu s autizmom, cerebralnom paralizom te radionice koje tematiziraju svijet slijepih i slabovidnih osoba. Ukupni proračun Festivala iznosi oko 430 tisuća eura, a od ove godine MDF uvodi i novu simboličnu gestu. "Svako dijete rođeno između 12. i 27. lipnja dobit će poklon paket Festivala kako bi od najranije dobi bilo uključeno u duh MDF-a", rekao je Bilić.

Podršku manifestaciji pružio je i šibenski gradonačelnik Željko Burić naglasivši važnost festivala za identitet grada. „Trenutak otvaranja MDF-a uvijek označava početak ljeta, turističke sezone i završetak školske godine. Podrška Grada kazalištu, ravnatelju i Festivalu iznimno je snažna, a paralelno kontinuirano ulažemo u poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i obnovu kulturne infrastrukture“, zaključio je Burić.

Jakov Bilić HNK Šibenik kultura Šibenik kazalište umjetnost Međunarodni dječji festival

Premijera u riječkom HNK

Balet o slikarici za koji plesači čitaju knjige i ljubavna pisma i proučavaju njene slike

Glasoviti brazilski koreograf Reginaldo Oliveira u predstavi "Fridin svijet" koja će premijerno biti izvedena u subotu, 23. svibnja, na pozornici HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, donosi fascinantnu biografiju meksičke umjetnice i ikone Fride Kahlo. Njezina osobnost više ga zanima od njezine tjelesne tegobe, jer bila je borac i nikada nije dopustila da njezina fizička ograničenja određuju njezin život. Nakon premijere, predstava će u ovoj sezoni biti izvedena još pet puta: 23., 28. i 29. svibnja te 9., 18. i 20. lipnja

Šesta sezona Teatra uz more

Održali su 330 predstava i dobili podršku Grada Splita, ali Ministarstvo kulture i medija još ih nije 'skužilo'

Službeni festivalski program započinje 16. lipnja premijerom komedije "Solo u dvoje" u režiji Borka Perića, a  protagonisti su Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić.. Poseban naglasak organizatori stavljaju na glazbenu večer koja će se pod nazivom  "S rukom za ruku s ... Meri" održati 30. lipnja. Iznimno emotivna biti će glazbeno-poetska večer "Arsenov feral" posvećena velikom Arsenu Dediću kojaje 28. srpnja na njegov rođendan

