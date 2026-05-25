Na Dječjem festivalu u Šibeniku 200 programa i više od tisuću djece

Program 66. Međunarodnog dječjeg festivala (MDF) u Šibeniku održat će se od 13. do 27. lipnja, a ovogodišnje izdanje donosi čak 200 programa u više od 800 termina, uz sudjelovanje umjetnika i izvođača iz 17 zemalja svijeta.



Ravnatelj HNK u Šibeniku Jakov Bilić istaknuo je u ponedjeljak na predstavljanju programa da je poseban naglasak stavljen na edukativni segment, odnosno na 57 festivalskih radionica kroz koje se očekuje sudjelovanje više od tisuću djece.

Program MDF-a uključuje oko 30 predstava, među kojima su dvije plesne izvedbe i dva koncerta. Kao poseban glazbeni događaj izdvojen je koncert na Ljetnoj pozornici u suradnji s HRT-om, na kojem će nastupiti desetak djece, sudionika popularnog showa The Voice Kids.

Publiku očekuju i Sajam knjige, šest izložbi, pet likovnih i 18 filmskih programa, 24 programa na ulicama i trgovima te desetak popratnih sadržaja. Također, 17 do 18 festivalskih programa održat će se i izvan Šibenika.

U suradnji s udrugama i stručnjacima pripremljeni su i sadržaji za djecu s teškoćama u razvoju, uključujući programe za djecu s autizmom, cerebralnom paralizom te radionice koje tematiziraju svijet slijepih i slabovidnih osoba. Ukupni proračun Festivala iznosi oko 430 tisuća eura, a od ove godine MDF uvodi i novu simboličnu gestu. "Svako dijete rođeno između 12. i 27. lipnja dobit će poklon paket Festivala kako bi od najranije dobi bilo uključeno u duh MDF-a", rekao je Bilić.

Podršku manifestaciji pružio je i šibenski gradonačelnik Željko Burić naglasivši važnost festivala za identitet grada. „Trenutak otvaranja MDF-a uvijek označava početak ljeta, turističke sezone i završetak školske godine. Podrška Grada kazalištu, ravnatelju i Festivalu iznimno je snažna, a paralelno kontinuirano ulažemo u poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i obnovu kulturne infrastrukture“, zaključio je Burić.