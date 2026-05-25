ugledna međunarodna nagrada za kulturu

Miro Gavran i Darko Domitrović dobitnici su Zlatnog lava za mjuzikl 'Byron'

Zagreb: U kazalištu Komedija održana premijera mjuzikla Byron
25.05.2026.
u 13:56

Hrvatski skladatelj Darko Domitrović i književnik Miro Gavran dobitnici su ugledne međunarodne nagrade za kulturu "Zlatni lav" koju dodjeljuje "Menotti Art Festival Spoleto", a prestižno priznanje dodijeljeno im je za njihov zajednički rad na mjuziklu "Byron".

„Menotti Art Festival Spoleto“ ubraja se među najznačajnije međunarodne festivale umjetnosti koji se tradicionalno održava u talijanskoj regiji Umbriji. Na ovogodišnjoj venecijanskoj svečanosti u povijesnom prostoru Scoletta dei Calegheri Darko Domitrović osobno je preuzeo obje nagrade, stoji u priopćenju Teatra Gavran.

Tijekom programa predstavljena je i snimka Domitrovićeve skladbe „Stelle perdute“, objavljena za talijansko govorno područje u izdanju diskografske kuće Hit Records. Skladba je nastala na stihove talijanske pjesnikinje Terese Acquavive, a izvode je Darko Domitrović, violončelistica Ana Rucner i operna solistica Sandra Bagarić.

„Osjećam istinsko zadovoljstvo što je moj i Gavranov rad prepoznat i u Italiji“, izjavio je Domitrović. Podsjetio je kako je mjuzikl „Byron“ svojedobno osvojio Nagradu hrvatskog glumišta za najbolji mjuzikl i operetu te imao uspješan kazališni život na daskama zagrebačkog Kazališta Komedija.

„Posebno me veseli spoznaja da je ono što Miro i ja radimo na najljepši mogući način valorizirano i izvan granica naše domovine. Dodjela nagrada u Veneciji za mene je bila trenutak radosti, ali i prigoda za upoznavanje sa sjajnim umjetnicima koji su se potvrdili na međunarodnoj sceni“, istaknuo je Domitrović.

Uspješni autorski tandem Gavran-Domitrović nakon „Byrona“ je nastavio plodnu suradnju. Prošle su godine realizirali glazbeno-scensku legendu „Krunidba kralja Tomislava“, koja je praizvedena u Tomislavgradu, Mostaru i Splitu, nastalu u velikoj koprodukciji HNK Mostar, HNK Zagreb i Vijeća ogranaka Matice hrvatske u Bosni i Hercegovini.

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
kublajkhan
14:04 25.05.2026.

O ovakvim stvarima se obično nađe samo crtica u medijima (kao ovo sada) dok se samo nominacije lijevo orijentiranih "umjetnika" dižu u nebo.

Premijera u riječkom HNK

Balet o slikarici za koji plesači čitaju knjige i ljubavna pisma i proučavaju njene slike

Glasoviti brazilski koreograf Reginaldo Oliveira u predstavi "Fridin svijet" koja će premijerno biti izvedena u subotu, 23. svibnja, na pozornici HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, donosi fascinantnu biografiju meksičke umjetnice i ikone Fride Kahlo. Njezina osobnost više ga zanima od njezine tjelesne tegobe, jer bila je borac i nikada nije dopustila da njezina fizička ograničenja određuju njezin život. Nakon premijere, predstava će u ovoj sezoni biti izvedena još pet puta: 23., 28. i 29. svibnja te 9., 18. i 20. lipnja

Šesta sezona Teatra uz more

Održali su 330 predstava i dobili podršku Grada Splita, ali Ministarstvo kulture i medija još ih nije 'skužilo'

Službeni festivalski program započinje 16. lipnja premijerom komedije "Solo u dvoje" u režiji Borka Perića, a  protagonisti su Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić.. Poseban naglasak organizatori stavljaju na glazbenu večer koja će se pod nazivom  "S rukom za ruku s ... Meri" održati 30. lipnja. Iznimno emotivna biti će glazbeno-poetska večer "Arsenov feral" posvećena velikom Arsenu Dediću kojaje 28. srpnja na njegov rođendan

