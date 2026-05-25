Miro Gavran i Darko Domitrović dobitnici su Zlatnog lava za mjuzikl 'Byron'

Hrvatski skladatelj Darko Domitrović i književnik Miro Gavran dobitnici su ugledne međunarodne nagrade za kulturu "Zlatni lav" koju dodjeljuje "Menotti Art Festival Spoleto", a prestižno priznanje dodijeljeno im je za njihov zajednički rad na mjuziklu "Byron".

„Menotti Art Festival Spoleto“ ubraja se među najznačajnije međunarodne festivale umjetnosti koji se tradicionalno održava u talijanskoj regiji Umbriji. Na ovogodišnjoj venecijanskoj svečanosti u povijesnom prostoru Scoletta dei Calegheri Darko Domitrović osobno je preuzeo obje nagrade, stoji u priopćenju Teatra Gavran.

Tijekom programa predstavljena je i snimka Domitrovićeve skladbe „Stelle perdute“, objavljena za talijansko govorno područje u izdanju diskografske kuće Hit Records. Skladba je nastala na stihove talijanske pjesnikinje Terese Acquavive, a izvode je Darko Domitrović, violončelistica Ana Rucner i operna solistica Sandra Bagarić.

„Osjećam istinsko zadovoljstvo što je moj i Gavranov rad prepoznat i u Italiji“, izjavio je Domitrović. Podsjetio je kako je mjuzikl „Byron“ svojedobno osvojio Nagradu hrvatskog glumišta za najbolji mjuzikl i operetu te imao uspješan kazališni život na daskama zagrebačkog Kazališta Komedija.

„Posebno me veseli spoznaja da je ono što Miro i ja radimo na najljepši mogući način valorizirano i izvan granica naše domovine. Dodjela nagrada u Veneciji za mene je bila trenutak radosti, ali i prigoda za upoznavanje sa sjajnim umjetnicima koji su se potvrdili na međunarodnoj sceni“, istaknuo je Domitrović.

Uspješni autorski tandem Gavran-Domitrović nakon „Byrona“ je nastavio plodnu suradnju. Prošle su godine realizirali glazbeno-scensku legendu „Krunidba kralja Tomislava“, koja je praizvedena u Tomislavgradu, Mostaru i Splitu, nastalu u velikoj koprodukciji HNK Mostar, HNK Zagreb i Vijeća ogranaka Matice hrvatske u Bosni i Hercegovini.