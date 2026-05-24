Pobjegla je krvava s 36 centi, a život joj je servirao zlostavljanje, smrt sinova i ogromnu slavu

Svijet je 2023. na današnji dan, 24. svibnja ostao bez glazbene sile Tine Turner kada je preminula u 83. godini u svom domu u Švicarskoj, ostavivši iza sebe nasljeđe koje nadilazi glazbu.

Njezina priča nije samo priča o hitovima, već epska saga o preživljavanju i trijumfu nad gotovo nezamislivim nedaćama. Rođena kao Anna Mae Bullock u ruralnom Nutbushu, djetinjstvo je provela u siromaštvu, radeći na poljima pamuka. Njezin moćan, sirov vokal i eksplozivna energija jednog su je dana vinuli do titule neosporne "kraljice rock 'n' rolla", no put do zvijezda bio je popločan slavom, ali i dubokim ožiljcima.

Njezin život i karijera zauvijek su se promijenili kad je kao tinejdžerica upoznala Ikea Turnera. On je prepoznao njezin sirovi talent, ali i vidio priliku za potpunu kontrolu. Dao joj je ime Tina Turner bez njezinog znanja i stvorio Ike & Tina Turner Revue, duo koji je nizao hitove poput "A Fool in Love" i legendarne obrade "Proud Mary". Njihovi nastupi bili su spektakl čiste energije, no iza blještavila pozornice skrivala se mračna stvarnost. Brak s Ikeom bio je pakao ispunjen brutalnim fizičkim i psihičkim zlostavljanjem. U svojoj potresnoj autobiografiji "Ja, Tina", opisala je godine terora, premlaćivanja koja su joj lomila kosti, lice zaliveno vrelom kavom i konstantan strah. Nasilje je bilo toliko strašno da je 1968. godine pokušala samoubojstvo, vidjevši u tome jedini izlaz iz agonije koju je proživljavala na dnevnoj bazi.

Prelomni trenutak dogodio se jedne ljetne noći 1976. godine u Dallasu. Nakon još jednog žestokog napada, dok je Ike spavao, Tina je skupila posljednje atome snage. S tek 36 centi i kreditnom karticom za gorivo u džepu, krvava i natečena, pobjegla je iz hotela, pretrčala autocestu i našla utočište u obližnjem motelu. Taj bijeg bio je početak njezine borbe za slobodu. Razvod je finaliziran dvije godine kasnije, a Tina je od bračne stečevine tražila samo jednu stvar: pravo da zadrži svoje umjetničko ime. Odrekla se svega ostalog, znajući da je ime "Tina Turner" jedini kapital koji ima za novi početak i bijeg od prošlosti.

Sloboda je imala visoku cijenu. Našla se u ogromnim dugovima zbog otkazanih koncerata. Kako bi prehranila sebe i sinove, radila je sve što je mogla, uključujući i čišćenje kuća, a jedno je vrijeme ovisila i o bonovima za hranu. Mnogi u glazbenoj industriji otpisali su je kao "nostalgični čin", no ona nije odustajala. Nastupala je u malim klubovima i hotelskim dvoranama, polako gradeći solo karijeru. Njezina upornost, potpomognuta budističkom praksom koja joj je davala duhovnu snagu, naposljetku se isplatila na način koji nitko nije mogao predvidjeti.

Potpuna renesansa dogodila se 1984. godine s izlaskom albuma "Private Dancer". U 45. godini, dobi u kojoj su mnoge pop zvijezde na zalasku karijere, Tina Turner se vratila veća i snažnija no ikad. Album je postao globalni fenomen. Singl "What's Love Got to Do with It" postao je njezin prvi i jedini broj jedan hit na Billboardovoj ljestvici, donijevši joj Grammyja za ploču godine i učinivši je najstarijom solo izvođačicom koja je ostvarila takav uspjeh. Odjednom, Tina Turner više nije bila žrtva, već simbol snage i preživljavanja. Njezini koncerti postali su legendarni, a hitovi poput "The Best" i "We Don't Need Another Hero" zacementirali su njezin status globalne superzvijezde.

Još sredinom devedesetih, Tina je pronašla mir i ljubav u Europi, preselivši se u Švicarsku sa svojim dugogodišnjim partnerom, njemačkim glazbenim direktorom Erwinom Bachom. Tamo je, kako je govorila, mogla voditi normalan život. Godine 2013. odrekla se američkog državljanstva i postala Švicarka, a iste godine vjenčala se s Bachom. No, ni u novom životu sudbina je nije štedjela. Preživjela je moždani udar, borila se s rakom crijeva, a bubrezi su joj otkazali. Život joj je spasio suprug Erwin, koji joj je 2017. donirao svoj bubreg. Ipak, najveće boli tek su slijedile. Godine 2018. njezin najstariji sin Craig, kojeg je dobila prije braka s Ikeom, počinio je samoubojstvo u 59. godini. Samo četiri godine kasnije, krajem 2022., preminuo je i njezin mlađi sin Ronnie od posljedica raka.