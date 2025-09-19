Naši Portali
Festival Oglede

Organizatorice festivala u Velikoj Gorici: nitko nas ne štiti, a trpile smo pritiske zbog Labrovića

Autor
Milena Zajović
19.09.2025.
u 20:11

Do odluke je došlo zbog performansa Siniše Labrovića pod nazivom „Zastave svih zemalja, ujedinite se“, otkrile su nakon brojnih upita

"Uslijed brojnih upita javnosti vezanih uz otkazivanje festivala Oglede, potvrđujemo kako je do odluke došlo zbog performansa Siniše Labrovića pod nazivom „Zastave svih zemalja, ujedinite se“. Budući da smo bili suočeni s velikim pritiskom na cenzuru tog performansa, organizacijski tim odlučio je radije otkazati festival, nego pristati na cenzuru umjetnika i ograničavanje umjetničkog izraza u javnom prostoru grada.", napisale su na Facebooku organizatorice Oglede festivala u Velikoj Gorici, koji je početkom tjedna naprasno otkazan.

"To je odluka koja uopće nije bila laka, ali je u tom trenutku bila jedina ispravna i moralna jer je sve drugo bilo zadiranje u demokratska prava. Nismo se osjećali dovoljno podržanima i našli smo se u nesigurnoj i neugodnoj atmosferi u kojoj nismo mogli do kraja provesti festivalske programe. Mi smo mali tim i uglavnom ženski i nitko nas ne štiti.", napisale su.

Siniša Labrović naš je najpoznatiji živući performer koji je nedavno za Večernji list komentirao fenomen niza pritisaka na festivale i umjetnike, rekao je da ovo nije prvi put da ispada "problematičan".

– Ako inzistirate na "slobodi izražavanja", ispadate iz "zajednice" i zaboravite novac i nek vas benave proganjaju i prijete. Što se tiče ministrice Nine i stvarne zaštite slobode izražavanja: prije dva ljeta na poziv Ivana Plazibata, tada direktora Drame HNK u Splitu, trebao sam imati performans na Splitskom ljetu. Kazališno vijeće kojim je tada predsjedala ministrica Nina vratilo je program na doradu, a meni se više nitko nije javio. Naravno, ne znam što se zaista dogodilo, nisam ni Poirot, ali i indicije nešto govore – rekao nam je tada Labrović.

Oglede festival Siniša Labrović

Komentara 5

Pogledaj Sve
antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
21:12 19.09.2025.

Siniša Labrović je ugledni antifašistički umjetnik i performer, čije je najpoznatiji umjetnički uradak mokrenje po Trgu Sv. Marka 30.9.2010. godine. Ne usuđujem se ni pomisliti što je kulturno naumio sa zastavama. Vjerojatno nešto po ugledu na kolegu vrhunskog antifašističkog umjetnika Frljića, s guranjem zastave u intimne otvore.

nathanael.opet
nathanael.opet
20:50 19.09.2025.

eh, naše novinarstvo.... a da napišete z.a.š.t.o je labrovićev "performans" problematičan.... što on to radi sa zastavama pa ga je čak i ministrica nina odbila?

TR
Trnjan
21:29 19.09.2025.

Ne piše što je sa novcima dobivenim za organizaciju?

Centar umjetnosti i tijekom obnove

Na pročelju Meštrovićevog paviljona radi se najveći umjetnički rad u javnom prostoru u Europi

U okviru 60. zagrebačkog salona vizualnih umjetnosti u Zagrebu umjetnica Nora Turato predstavit će na obodu HDLU-a site-specific intervenciju iz svoje međunarodne serije "pool7" kojim istražuje i propituje granice komunikacije i izražavanja. Na građevinskoj zaštitnoj ovojnici oko Meštrovićevog paviljona Turato ispisuje sirovi vokalni izraz Aaaaaaaaaaaaaaa!!!, a instalaciju prati audio snimka koja će se moći čuti jednom dnevno, točno u podne. Riječ je ujedno i o prvoj samostalnoj izložbi Nore Turato u Zagrebu, gradu u kojem je rođena. Odrasla je u Rijeci, a danas živi i radi u Amsterdamu. Izložba se otvara 11. listopada

Eksperiment s ubojitim tvarima

Širenje halucinogenog biljnog otrova naš umjetnik hvata fotoaparatom

Ambijentalno zvučnu instalaciju "Nokturno" Silvio Vujičić predstavit će 20. rujna u Botaničkom vrtu u organizaciji Umjetničkog paviljona, a kao nastavak izložbe "Tko je Elsa Fluid, to se zna" . Kemijskim procesima, umjetnik iz biljke dature ekstrahira otrovne alkaloide, nanosi ih na sito te njihovo raslojavanje, kratkotrajno putovanje i pojavnost koja traje svega nekoliko sekundi fiksira fotografskim aparatom. Rezultat je slikom materijalizirana vizija, halucinacija, otrovna tvar…

