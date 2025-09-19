Organizatorice festivala u Velikoj Gorici: nitko nas ne štiti, a trpile smo pritiske zbog Labrovića

"Uslijed brojnih upita javnosti vezanih uz otkazivanje festivala Oglede, potvrđujemo kako je do odluke došlo zbog performansa Siniše Labrovića pod nazivom „Zastave svih zemalja, ujedinite se“. Budući da smo bili suočeni s velikim pritiskom na cenzuru tog performansa, organizacijski tim odlučio je radije otkazati festival, nego pristati na cenzuru umjetnika i ograničavanje umjetničkog izraza u javnom prostoru grada.", napisale su na Facebooku organizatorice Oglede festivala u Velikoj Gorici, koji je početkom tjedna naprasno otkazan.

"To je odluka koja uopće nije bila laka, ali je u tom trenutku bila jedina ispravna i moralna jer je sve drugo bilo zadiranje u demokratska prava. Nismo se osjećali dovoljno podržanima i našli smo se u nesigurnoj i neugodnoj atmosferi u kojoj nismo mogli do kraja provesti festivalske programe. Mi smo mali tim i uglavnom ženski i nitko nas ne štiti.", napisale su.

Siniša Labrović naš je najpoznatiji živući performer koji je nedavno za Večernji list komentirao fenomen niza pritisaka na festivale i umjetnike, rekao je da ovo nije prvi put da ispada "problematičan".

– Ako inzistirate na "slobodi izražavanja", ispadate iz "zajednice" i zaboravite novac i nek vas benave proganjaju i prijete. Što se tiče ministrice Nine i stvarne zaštite slobode izražavanja: prije dva ljeta na poziv Ivana Plazibata, tada direktora Drame HNK u Splitu, trebao sam imati performans na Splitskom ljetu. Kazališno vijeće kojim je tada predsjedala ministrica Nina vratilo je program na doradu, a meni se više nitko nije javio. Naravno, ne znam što se zaista dogodilo, nisam ni Poirot, ali i indicije nešto govore – rekao nam je tada Labrović.