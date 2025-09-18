Organizatori: 'Ne želimo dodatno komentirati vijest'. Ured gradonačelnika: 'Naš grad je siguran u svakom pogledu'

Naši Portali
VL
Autor
Tea Radović
18.09.2025.
u 14:55

Nakon vijesti o otkazivanju festivala Oglede, koji se u Velikoj Gorici trebao održati od 2. do 4. listopada, kontaktirali smo organizatore i Ured gradonačelnika Velike Gorice

Suvremeni izvedbeno ulični festival Oglede u Velikoj Gorici trebao se održati od 2. do 4. listopada, no u četvrtak, 18. rujna, na Facebook stranici festivala osvanula je objava o otkazivanju ovog događanja. Nakon vijesti i otkazivanju festivala Oglede kontaktirali smo organizatore kako bismo saznali nešto više o razlozima otkazivanja. 

Umjetnička voditeljica Oglede festivala, Ana Katulić, kazala je kako ne želi ništa dodatno reći po pitanju otkazivanja festivala te kako je sve navedeno u priopćenju koje su poslali medijima, a koje se također nalazi na njihovim društvenim mrežama. 

Iz Ureda gradonačelnika Velike Gorice kazali su: 

"Žao nam je zbog otkazivanja festivala, kojeg mi kao grad podržavamo u svakom segmentu pa i financijski. Koji su razlozi organizatora nije nam poznato. Samo možemo naglasiti da je naš grad siguran u svakom pogledu i takav će i ostati", naveli su. 

Komentara 2

Pogledaj Sve
LA
LaleLaci
15:45 18.09.2025.

Opet SUBDOR (Savez Udruga Branitelja DomovinskoOsloboditeljskog Rata) na djelu?

Avatar SAM
SAM
15:36 18.09.2025.

Opet čuvari revolucije igraju igru.

