Organizatori: 'Ne želimo dodatno komentirati vijest'. Ured gradonačelnika: 'Naš grad je siguran u svakom pogledu'

Suvremeni izvedbeno ulični festival Oglede u Velikoj Gorici trebao se održati od 2. do 4. listopada, no u četvrtak, 18. rujna, na Facebook stranici festivala osvanula je objava o otkazivanju ovog događanja. Nakon vijesti i otkazivanju festivala Oglede kontaktirali smo organizatore kako bismo saznali nešto više o razlozima otkazivanja.

Umjetnička voditeljica Oglede festivala, Ana Katulić, kazala je kako ne želi ništa dodatno reći po pitanju otkazivanja festivala te kako je sve navedeno u priopćenju koje su poslali medijima, a koje se također nalazi na njihovim društvenim mrežama.

Iz Ureda gradonačelnika Velike Gorice kazali su:



"Žao nam je zbog otkazivanja festivala, kojeg mi kao grad podržavamo u svakom segmentu pa i financijski. Koji su razlozi organizatora nije nam poznato. Samo možemo naglasiti da je naš grad siguran u svakom pogledu i takav će i ostati", naveli su.