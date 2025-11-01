One će glumiti supruge Beatlesa u biografskom filmu o slavnoj četvorci

Nagrađivane glumice Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce i Anna Sawai pridružile su se glumačkoj postavi u nadolazećim biografskim filmovima o Beatlesima, objavila je kuća Sony Pictures.

One će u četiri dugometražna filma, po jednom iz perspektive svakog člana benda, utjeloviti Maureen Starkey (McKenna-Bruce), Lindu McCartney (Ronan), Yoko Ono (Sawai) i Pattie Boyd (Wood).

Filmovi u režiji britanskog redatelja Sama Mendesa pratit će živote slavne četvorke, a premijera je zakazana za travanj 2028.

„Maureen, Linda, Yoko i Pattie četiri su fascinantne i jedinstvene figure same po sebi i oduševljen sam što smo uspjeli nagovoriti četiri najtalentiranije žene koje danas rade u filmskoj industriji da se pridruže ovoj nevjerojatnoj avanturi“, rekao je Mendes.

Wood (31), poznata po filmovima "Spolni odgoj" i seriji "Bijeli lotos", glumit će model Pattie Boyd, koja je upoznala Georgea Harrisona 1964. na setu filma s Beatlesima "A Hard Day’s Night".

Pridružuje joj se Ronan (31), koja je glumila u filmovima "Lady Bird" i "The Outrun", a glumit će fotografkinju Lindu Eastman, koja je upoznala Paula McCartneyja 1967. i kasnije se za njega i udala.

Sawai, zvijezda serije "Shogun", glumit će japansku umjetnicu Yoko Ono, životnu i kreativnu partnericu Johna Lennona, dok će glumica iz filma "Kako se poseksati", McKenna-Bruce (28) portretirati Maureen Starkey, prvu suprugu Ringa Starra.

Četiri mlade zvijezde pridružuju se prethodno najavljenoj glumačkoj postavi, među kojima je zvijezda filma "Normalni ljudi" Paul Mescal koji utjelovljuje McCartneyja, kao i irski glumac Barry Keoghan koji će glumiti Starra.

Glumac iz filma "Babygirl" Harris Dickinson u filmovima će biti John Lennon, dok će Mescalov kolega iz filma "Gladiator II" Joseph Quinn utjeloviti Georgea Harrisona.

Ovaj je projekt prvi put da su živući Beatlesi Paul McCartney i Ringo Starr i obitelji Lennona i Harrisona – odobrili prava na kompletnu životnu priču i glazbu za scenaristički film.

Tko će glumiti Cynthiu Lennon, Briana Epsteina, Georgea Martina, Ravija Shankara i druge ključne uloge tek će se saznati.

Osnovani 1960. godine, Beatlesi su najprodavaniji glazbeni sastav svih vremena i jedna od najutjecajnijih grupa na svijetu.