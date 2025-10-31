Naši Portali
Velika akvizicija

Ako Netflix preuzme Warner Bros Discovery, dobiva kontrolu nad Harryjem Potterom i DC Comicsom

VL
Autor
Hina
31.10.2025.
u 11:22

Procurila je vijest da Netflix razmatra preuzimanje Warner Bros Discoveryja za što je već aktivirao i banku. Dva globalna giganta tu informaciju još nisu komentirala

Netflix aktivno istražuje ponudu za studio i streaming poslovanje Warner Brosa Discoveryja, angažirajući financijskog savjetnika i dobivajući pristup financijskim informacijama, prema tri izvora upoznata s tim pitanjem.

Pretplatnički servis za streaming angažirao je Moelis & Co, investicijsku banku koja je savjetovala Skydance Media o njihovoj uspješnoj ponudi za Paramount Global, kako bi procijenila potencijalnu ponudu, rekla su dva izvora.

Netflixu je također odobren pristup sobi s podacima, koja sadrži financijske detalje potrebne za davanje ponude, prema dva izvora upoznata s tim pitanjem. Warner Bros Discovery i Moelis odbili su komentirati. Netflix nije bio dostupan za komentar.

Posjedovanje studijskog poslovanja Warner Brosa dalo bi Netflixu kontrolu nad nekim od najuspješnijih holivudskih priča i likova, uključujući franšize Harryja Pottera i DC Comicsa.

Plodni televizijski studio Warner Brosa također producira mnoge Netflixove hitove, uključujući originalne serije poput "Running Point", "You" i "Maid". HBO i njegova prateća streaming usluga dodali bi više prestižnih drama i pretplatnika.

Izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos prošli je tjedan rekao investitorima da, iako je tvrtka tradicionalno "više graditelj nego kupac", procjenjuje akvizicije na temelju kriterija kao što su veličina prilike i hoće li to ojačati ponudu tvrtke u zabavnom sektoru.

Sarandos je naznačio da Netflix ne bi bio zainteresiran za akviziciju kabelskih televizijskih mreža Warner Bros Discoveryja, koje uključuju CNN, TNT, Food Network i Animal Planet.

"U prošlosti smo bili vrlo jasni da nemamo interesa posjedovati naslijeđene medijske mreže", rekao je Sarandos u videu tvrtke za investitore za treći kvartal.

Warner Bros Discovery prošli je tjedan najavio da će početi s procjenom opcija, nakon što je primio tri neželjene ponude od Paramount Skydancea za akviziciju cijele tvrtke.

Tvrtka je izjavila da će njezin upravni odbor razmotriti hoće li nastaviti s planiranim dijeljenjem, kojim bi se odvojili filmski i televizijski studiji Warner Brosa, HBO i prateća streaming usluga HBO Max od televizijskog poslovanja, ili će nastaviti s prodajom cijele ili dijelova tvrtke.

Predsjednik Comcasta Mike Cavanagh rekao je u četvrtak investitorima da tvrtka procjenjuje medijsku imovinu koja bi bila "komplementarna" postojećem poslovanju. Također je, čini se, odbacio one koji su skeptični prema dobivanju regulatornog odobrenja Comcasta, rekavši da je "više stvari održivo od možda nekih javnih komentara koji su dostupni".

DC Comics Harry Potter Warner Bros netflix

