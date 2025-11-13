Novi hit iz pera Dana Browna otkriva tajnu ima li života poslije smrti

Iz tvornice hitova slavnog pisca Dana Browna nakon dugih osam godina pauze stiže nam najnoviji nastavak serijala o Robertu Langdonu. Uzbudljiv triler "Tajna svih tajni" na hrvatskom jeziku bit će uskoro objavljen u izdanju V.B.Z.-a, a sigurno je da bi mogao biti jedan od najtraženijih naslova na ovogodišnjem Interliberu.

Proslavljeni harvardski simbolog, profesor Langdon, na početku ove avanture nalazi se u Pragu i uživa u zagrljaju svoje nove djevojke. Ona je briljantna noetičarka Katherine Solomon, koja se u Pragu sprema održati revolucionarno predavanje. Na pragu je nevjerojatnog otkrića koje bi moglo zauvijek promijeniti svijet, jer planira u svojoj novoj knjizi dokazati radikalnu ideju – da ljudska svijest postoji neovisno o mozgu. Njezino istraživanje uzrokovat će pravu buru i otvoriti nebrojena pitanja, poput onog postoji li život nakon smrti. Međutim, Katherine nestaje zajedno sa svojim rukopisom, a Langdon kreće u očajničku potragu za svojom voljenom. U priči se isprepliću mistični, fantastični elementi iz praških legendi, poput Golema, divovskog čudovišta oživljenog magijom, a kada se u sve umiješa i CIA, tko zna gdje će Langdon završiti...

Dan Brown američki je književnik i jedan od najpopularnijih živućih pisaca. Njegova djela prevedena su na 56 jezika i prodana u više od 250 milijuna primjeraka. Autor je bestselera "Postanak", "Inferno", "Izgubljeni simbol", "Anđeli i demoni", a proslavio se romanom "Da Vincijev kod", objavljenim 2003. godine. Ta je knjiga, druga u serijalu o Robertu Langdonu, postala globalni fenomen, jedna od najprodavanijih knjiga svih vremena koja je zaludila čitatelje diljem svijeta, a zbog radikalne priče o Isusu Kristu razbjesnila Katoličku crkvu. Prema Brownovim knjigama snimljena su i tri filma s Tomom Hanksom u ulozi profesora Langdona, a Netflix je najavio da će prema "Tajni svih tajni" napraviti i TV seriju koja bi svjetlo dana trebala ugledati za dvije godine.