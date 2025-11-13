Naši Portali
Kulturna iskaznica na Interliberu

Mladi će vaučer od sto eura moći potrošiti na kupnju knjiga ili odlazak u kino, kazalište, balet i muzej

Zagreb: Predstavljanje projekta Kulturna iskaznica u okviru Premium programa Interlibera
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.11.2025.
u 10:05

Ministarstvo kulture i medija predstavilo je na Velesajmu svoj novi projekt kojim će se 18-godišnjacima koji izlaze iz školskog sustava omogućiti vaučer od sto eura za kulturna događanja. Platforma za pružatelje kulturnih sadržaja otvorit će se krajem ovoga mjeseca, te će komunikacija s učenicima i roditeljima zatim početi putem e-dnevnika i nastaviti se putem e-građana

Ministarstvo kulture i medija predstavilo je na  Interliberu projekt "Kulturna iskaznica" kojim će se 18-godišnjacima koji izlaze iz školskog sustava omogućiti vaučer od sto eura za kulturna događanja.

Projekt je predstavljen na panelu u okviru Premium programa Interlibera na Velesajmu.

Njime Ministarstvo kulture i medija nastoji mlade privući kulturi i učiniti ju dostupnijom u svim dijelovima Hrvatske, kao i razviti svijest o kulturi kod "mladih koji izlaze iz sustava obrazovanja, kad im roditelji i profesori organiziraju život i slobodno vrijeme, kulturnim džeparcem", istaknula je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Mladi diljem Hrvatske tako će moći posjetiti različite kulturne lokalitete u muzejskoj, knjižarskoj, izvedbenoj, glazbenoj, scenskoj i drugim umjetnostima i djelatnostima, kao i u zaštiti i očuvanju materijalnih i nematerijalnih dobara.

"Ovaj će projekt biti ravnomjerno regionalno raspodijeljen - očekujemo da će se uključiti svi centri za kulturu i neovisna kina, kao i različiti online sadržaji. Nadamo se da će jedan od rezultata ovog projekta biti ne samo da mladi dobiju vaučer od sto eura, nego da će i oni koji nude kulturne sadržaje malo više razmišljati o vašoj generaciji", rekla je ministrica Obuljen Koržinek na panelu na kojemu su pitanja sudionicima postavljale tri učenice zagrebačkih srednjih škola.

Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja izjavio je da "hrvatska škola, nažalost, nije škola koja potiče umjetnost",    i koje ima malo u usporedbi s drugim sustavima u Europi.

Pohvalio je zato Ministarstvo za projekt, navodeći podatak da 48 posto učenika trećih razreda srednje ne provede nijednu minutu čitanja van digitalnoga okvira.

Činjenica da se vaučerom može kupiti knjiga, otići u kino, kazalište, balet ili muzej, je prevrijedna, kazao je Jokić, ističući da je ovo "prvi put da se u Hrvatskoj to može, i to javnim sredstvima".

Kustosica Klovićevih dvora Petra Vugrinec poručila je da je iskaznica "strateška civilizacijska mjera", jer omogućava mladima da sami izabiru programe koji ih zanimaju te tako ostaju u toku s kulturom.

"Smisao Kulturne iskaznice nije da vas (učenike) netko tjera da idete na kulturne događaje, već da u tome uživate i da vas to zabavi, zanima, i da steknete navike", poručio je učenicama umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Danijel Peko. 

Obuljen Koržinek je najavila da će se platforma za pružatelje kulturnih sadržaja otvoriti krajem ovoga mjeseca, te da će komunikacija s učenicima i roditeljima zatim početi putem e-dnevnika i nastaviti se putem e-građana. Platformu Ministarstvo izrađuje u suradnji s Finom.

Kupnja