Dabrina talijanska harmonika je statusni simbol profesionalaca, a cijene novih modela idu do 12.000 eura

Kada glazbenici govore o vrhunskim harmonikama, ime Bugari neizbježno se spominje s poštovanjem. Ovaj talijanski brend iz Castelfidarda, svjetskog središta proizvodnje harmonika, već više od šest desetljeća predstavlja sinonim za ručnu izradu, inovacije i ton koji osvaja profesionalce diljem svijeta.

Zna to jako dobro čini se i bivši ministar Josip Dabro iz Domovinskog pokreta koji je izabrao upravo Bugari harmoniku za demonstraciju raskoši svojeg glazbenog znanja na snimci na kojoj izvodi pjesmu zbog koje se opet našao u središtu javnosti. Dakle, u spornoj izvedbi, snimku koje je objavio 27. travnja prošle godine, Dabro na pokladama u Komletincima na harmonici svira pjesmu koja veliča Antu Pavelića dok stihove kojima ga se oslovljava "vođom svih Hrvata" pjevaju dvojica njegovih prijatelja.

Izbor pjesme nećemo ni komentirati, no istražili smo povijest slavnog proizvođača Dabrine harmonike koja spada u red instrumenata na kakvima sviraju najbolji harmonikaši svijeta.

Priča o uspjehu tvrtke Bugari Armando započela je 1961. godine u Castelfidardu, talijanskom gradu koji se od sredine 19. stoljeća smatra globalnom prijestolnicom izrade harmonika. Osnivač Armando Bugari nastavio je obiteljsku tradiciju koju je započeo njegov otac Nello, pretvarajući malu zanatsku radionicu u međunarodno priznatog proizvođača. Spajajući naslijeđene tehnike ručne izrade s modernim inovacijama, tvrtka je tijekom osamdesetih i devedesetih godina doživjela globalnu ekspanziju, pozicioniravši se kao jedan od vodećih svjetskih brendova. Danas, s više od trideset majstora i suradnika, Bugari Armando i dalje ponosno nosi oznaku "Made in Italy", jamčeći beskompromisnu kvalitetu svakog instrumenta koji napusti njihovu tvornicu.

Ono što Bugari harmonike izdvaja jest posvećenost detaljima i korištenje vrhunskih materijala. Svaki se instrument izrađuje ručno, a poseban naglasak stavlja se na kvalitetu piskova, koji su srce i duša svake harmonike. Tvrtka u svoje profesionalne modele ugrađuje najkvalitetnije ručno rađene (A Mano) piskove, što rezultira bogatim, toplim i prodornim tonom s iznimno brzim odzivom. Modeli s dvostrukom kabinom (cassotto), poput slavne serije Artist Cassotto, posebno su cijenjeni jer ta komora prigušuje više harmonijske tonove i stvara prepoznatljiv, mekan i zaokružen zvuk, idealan za klasičnu glazbu, jazz i najzahtjevnije izvedbe narodne glazbe. Upravo ta zvučna superiornost glavni je razlog zašto mnogi glazbenici Bugari smatraju jasnim pobjednikom u usporedbi s drugim konkurentskim markama.

Svestranost i kvaliteta Bugari instrumenata privukle su brojne profesionalne glazbenike diljem svijeta. Njihove harmonike koriste se u različitim glazbenim žanrovima, od koncertnih dvorana do etno pozornica. Na Balkanu su iznimno popularne u narodnoj glazbi, gdje su ih proslavili virtuozi poput Radovana Ivanovića i Jovana Pajovića. Zbog svoje pouzdanosti, precizne mehanike i tonske dubine, ovi instrumenti postali su svojevrsni statusni simbol među profesionalcima, potvrda njihove posvećenosti glazbenoj izvrsnosti i ulaganja u instrument koji će ih vjerno služiti desetljećima.

Cijena Bugari harmonika odražava njihovu reputaciju i kvalitetu izrade. Cijene novih profesionalnih modela kreću se od 7.000 € pa sve do preko 12.000 € za ekskluzivne serije poput 288 Gold Plus. Na tržištu rabljenih instrumenata cijene su pristupačnije, ali i dalje drže vrijednost. Modeli bez kabine, poput serije Seniorfisa, mogu se pronaći za 1.600 € do 2.800 €, dok popularni modeli s kabinom, kao što su Champion ili Artist Cassotto, ovisno o stanju, koštaju između 3.500 € i 5.600 €. U korak s vremenom, Bugari je razvio i digitalnu liniju EVO, koja kombinira klasično drveno kućište s Rolandovom tehnologijom, a cijena takvih modela kreće se od 5.000 € do 7.000 €.