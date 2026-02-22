S kretenskim dabrijanstvom, krkačima janjetine, šmrkačima kokaina, navijačkim ološem, doktorima s bosanskih pumpi, na putu smo u propast

Hrvatski umjetnik Siniša Labrović, najpoznatiji na domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni i u javnosti po svojim dobro promišljenim, domišljatim, kritičkim, i često društveno i politički angažiranim performansima, junak je videospota za pjesmu Mile Kekina "Hrvatska je raj na zemlji".



Spot je snimljen u Berlinu, kamo su se Siniša i njegova supruga Snježana, oboje profesori hrvatskog jezika, odselili prije osam godina. Iz njihova berlinskog stana Labrović je s nama razgovarao i za Obzor.