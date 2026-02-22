Naši Portali
Siniša Labrović

S kretenskim dabrijanstvom, krkačima janjetine, šmrkačima kokaina, navijačkim ološem, doktorima s bosanskih pumpi, na putu smo u propast

Autor
Branimir Pofuk
22.02.2026.
u 12:10

Hrvatski umjetnik, najpoznatiji na domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni i u javnosti po svojim dobro promišljenim, domišljatim, kritičkim te često društveno i politički angažiranim performansima, junak je videospota za pjesmu Mile Kekina 'Hrvatska je raj na zemlji'

Hrvatski umjetnik Siniša Labrović, najpoznatiji na domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni i u javnosti po svojim dobro promišljenim, domišljatim, kritičkim, i često društveno i politički angažiranim performansima, junak je videospota za pjesmu Mile Kekina "Hrvatska je raj na zemlji".

Spot je snimljen u Berlinu, kamo su se Siniša i njegova supruga Snježana, oboje profesori hrvatskog jezika, odselili prije osam godina. Iz njihova berlinskog stana Labrović je s nama razgovarao i za Obzor.

HDZ Thompson Andrej Plenković Mile Kekin politika performans umjetnost kultura Siniša Labrović

Komentara 17

DI
Dirlewanger
12:35 22.02.2026.

Jel to onaj kaj liže noge? Možda povremeno pofuka i pofuka

AG
agape
12:43 22.02.2026.

Ahahaha junak videospota na međunarodnoj sceni "poznat" ...say no more....

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
12:41 22.02.2026.

Junak videospota?

