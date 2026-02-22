Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNE VIJESTI

Preminuo svestrani dramski pisac, kazališni i filmski djelatnik Tahir Mujičić

Tahir Mujičić
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
22.02.2026.
u 18:09

Radio je kao menadžer, novinar, urednik i glavni urednik u Vjesnikovoj izdavačkoj kući

Hrvatski dramski pisac, pjesnik, scenarist, redatelj, scenograf, kostimograf, lutkar, kazališni i filmski djelatnik Tahir Mujičić umro je u nedjelju u Zagrebu, potvrđeno je iz obitelji. Tahir Mujičić rođen je u Zagrebu 21. srpnja 1947.. Diplomirao je 1974. komparativnu književnost i jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2004. godine ima status slobodnog umjetnika. Osnivač je i suosnivač kazališnih družina HPK-Hvar, Malik Tintilinić - Kazalište ,,Trešnja", glumačke družine Histrion, lec MManipuli, ad HOC, Teatar za po doma i UHLOD.

Radio je kao menadžer, novinar, urednik i glavni urednik u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Bio je direktor Egmonta Hrvatska. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u nizu hrvatskih kazališta. Pisao je kazališnu kritiku u periodici (TLO, Studentski list i Telegram), surađivao s Hrvatskom televizijom kao urednik emisija o kazalištu i scenarist. Dobitnik je više nagrada. Član je hrvatskih strukovnih organizacija DHK-a (kao književnik), HDDU (kao redatelj), ULUPUH-A (kao kostimograf, scenograf i lutkar), te međunarodnih PEN-a, ITI-ja, UNIMA-e i ASIFA-e. Radio je i kao novinar, urednik, voditelj na radiju i televiziji, voditelj galerije, organizator festivala, član prosudbenih tijela (žirija). Autor je 42 dramska teksta, od kojih je 39 igrano.

Od 1971. do 1984. napisao je s B. Senkerom i N. Škrabeom petnaestak tekstova za kazalište, među kojima se ističu parodije raznih legendi i pripovjednih tekstova koji veličaju junaštvo, i to za ZKM, Gradsko kazalište Komediju, među kojima se pak ističe "kajbojski glazbeni strip" O'Kaj koji se zadržao na repertoaru do 1986. i postigao 272 izvedbe, za osječki HNK, Teatar &TD i za Glumačku družinu Histrion. Igrano mu je više lutkarskih tekstova za djecu u kazalištu lutaka u Zadru i Rijeci.

Od 1994. objavljuje poeziju stvorivši opus osebujna jezičnog izričaja i tematike. To je svojevrsni poetski kabaret u kojem, u raznim formama (sonet, balada, limerick, slobodne forme), zahvaća širok raspon motiva: od ljubavno-ispovjednih do povijesno-nacionalnih, ali uvijek s ironijskim odmakom i duhovito.

Napisao je 11 zbirki poezije, a već u prvoj zbirci "Kokot u vinu" jasna je nakana da se autor poziva na tri tradicije: kajkavski urbani zagrebački žargon i pripadajuću mu književnost, dalmatinski i dubrovački jezični izričaj i povijest, te naposljetku decentno i suzdržano na svoje bosansko podrijetlo.
FOTO Ovo je oružje kojim je napadač htio upasti u Trumpov Mar-a-lago
Tahir Mujičić
1/2
Ključne riječi
film kazalište dramski pisac preminuo Tahir Mujičić

Komentara 2

Pogledaj Sve
AN
anichurmuham
19:28 22.02.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:----> mub.me/bigso

BR
bruškin
18:11 22.02.2026.

Dobar bje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nagrada 'Menadžer godine'

Intendantica HNK u Zagrebu Iva Hraste-Sočo dobitnica priznanja 'Tihomir Premužak' za pozitivan društveni utjecaj

Nagrada joj je dodijeljena kao priznanje za uspješno upravljanje Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, snažan društveni učinak institucije te ostvarene iznimne poslovne rezultate. Posebno se ističe činjenica da je HNK u Zagrebu 2025. godinu završio sa značajnim viškom prihoda, čime je potvrđena financijska stabilnost te kuće i odgovorno upravljanje

Nova verzija crne komedije

Kultni 'Balkanski špijun' u riječkom HNK: Živi li paranoični Ilija Čvorović i danas negdje kraj nas?

Jedan od najznačajnijih regionalnih i europskih redatelja srednje generacije Miloš Lolić premijerno u Rijeci 28. veljače postavlja legendarni komad Dušana Kovačevića, duhovitu satiru koja već godinama izaziva smijeh razotkrivajući mehanizme društvene paranoje. Za posjetitelje iz Zagreba koji žele pogledati premijernu izvedbu predstave Flixbus će osigurati besplatan autobusni prijevoz Zagreb-Rijeka-Zagreb

Zagreb: Dramatičar Ivor Martinić
"Mama se opila ko majka"

Majka je troje djece, prvi put se svjesno napila i otkrila niz laži kojima svaki dan šopa svoje bližnje

Nova premijera Kerempuha koju je napisao Ivor Martinić, a režira Marina Pejnović, održat će se 27. veljače. "Ova drama nastaje iz prostora izgovorenih laži koje se svakodnevno događaju u našim stanovima, obiteljima i međusobnim odnosima. To su naoko sitne laži kojima olakšavamo dan, izbjegavamo sukob ili čuvamo mir, često predstavljene kao bezazlene, čak nužne", kazao je Ivor Martinić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!