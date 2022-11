Nostalgična sjećanja na Prirodoslovni muzej u objektivu Ivice Lajtnera

U Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu otvorila se izložba fotografija Ivice Lajtnera "Hrvatski prirodoslovni muzej – Sjećanja".

Kroz osamnaest crno-bijelih fotografija velikog formata, snimljenih prije desetak godina, autor prikazuje odabrane detalje postava tog muzeja, koji je nakon zagrebačkog potresa zatvoren, a trenutačno u procesu obnove. Kada ponovno otvori svoja vrata 2023. godine, nakon temeljite rekonstrukcije, novi Hrvatski prirodoslovni muzej bit će moderniziran i reprezentativan, ali još ima onih koji će ga se s nostalgijom sjećati onakvog kakav je bio od davne 1867. godine. Jedan od njih je i Ivica Lajtner, koji je stalni posjetitelj Prirodoslovnog muzeja još od djetinjstva.

– Cijelog života vezan sam za Prirodoslovni muzej. Kada sam kao mali počeo tamo redovito dolaziti, još su to bili Zoološki, Geološko-paleontološki i Mineraloški muzej, koji su se kasnije ujedinili. Tako sam često dolazio da sam upoznao i kustose, koji su me znali voditi kroz zbirke koje se inače ne vide, poput kukaca, jaja... A onda sam se igrom slučaja osamdesetih godina tamo i zaposlio kao tehničar. Fotografije koje ćete vidjeti na izložbi ipak nisu snimljene u to doba, već prije desetak godina. Sada, budući da je muzej zatvoren i obnavlja se, pokazalo se kao dobra prilika izložiti ih i pokazati na neki način taj stari postav, jer u takvom obliku više ga neće biti – rekao nam je Lajtner, koji se fotografijom bavio cijeli svoj radni vijek radeći u nizu novina i časopisa, od Večernjeg lista do Playboya.

No otkrio nam je da i sada, kada je u mirovini, sistematski snima ljepote Karlovačke županije. Već je objavio tri fotomonografije o Karlovačkoj županiji, posvećene njezinim utvrdama i kurijama, mostovima i crkvama, a priprema i četvrtu pod nazivom "Arhitektura Karlovačke županije".

Njegovu izložbu nostalgičnih sjećanja na Hrvatski prirodoslovni muzej u Arheološkom muzeju moći ćemo razgledati do 2. prosinca.