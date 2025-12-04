Naši Portali
Luksuz u Etnografskom muzeju u Zagrebu

Umjetnik 20 godina rada slavi posebnim eksponatom, a za vidjeti ga potrebna je rezervacija termina!

Zagreb: Dizajner Nenad Sovilj
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
04.12.2025.
u 10:31

Jedan izložak, pet plemenitih materijala i dvadeset godina stvaranja – izložba "(2 + 2) x 5“ i adventska instalacija "Geometrija tišine“ povezuju luksuz, umjetnost i grad, a njome Nenad Sovilj slavi obljetnicu svojeg rada. Umjesto klasične retrospektive s mnoštvom izloženih radova, on bira jednu formulu, jednu ogrlicu i jedan prostor

Što se dogodi kada dvadeset godina dizajnerskog i umjetničkog rada sažmete u jedan jedini objekt?

Odgovor daje Nenad Sovilj, umjetnik i dizajner nakita čiji se rad već dva desetljeća nalazi na sjecištu skulpture, dizajna i luksuza. Svoju godišnjicu obilježava izložbom „(2 + 2) x 5“ u Etnografskom muzeju u Zagrebu, gdje u oktogonalnoj dvorani pod kupolom predstavlja – samo jednu ogrlicu.

Ta ogrlica, međutim, nije običan komad nakita. Riječ je o skulpturalnoj kompoziciji sastavljenoj od 23 segmenta, koji se rastavljanjem pretvaraju u 20 samostalnih komada nakita. Svaki segment može živjeti vlastiti život – kao prsten, privjesak ili zaseban objekt - ali zajedno čine jednu cjelinu: koncentrirani zapis dvaju desetljeća Soviljevog stvaralaštva. Izložba će biti otvorena za posjetitelje od 10. prosinca do 8. veljače 2026. godine.

Klasičnog otvorenja nema – umjesto toga, Sovilj bira digitalno svečano otvorenje. Dana 9. prosinca u 19.00 sati na stranici http://www.sovilj.com/exhibition2025, kao i na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Zagreba i Etnografskog muzeja, bit će premijerno objavljen video kojim se izložba službeno otvara i koji je dostupan svima.

U ogrlici su prisutni materijali koji snažno obilježavaju Soviljev rukopis: zlato, dijamant, safir, smaragd i zlatni biser. Ovim radom Sovilj jasno pozicionira svoj pristup luksuzu: luksuz nije demonstracija moći, nego dubina odnosa prema materiji, vremenu i vlastitom tijelu. Umjesto klasične retrospektive s mnoštvom izloženih radova, on bira jednu formulu, jednu ogrlicu i jedan prostor – i publiku poziva da u tom minimalizmu prepozna maksimalnu koncentraciju značenja.

Izložba je osmišljena kao intimno iskustvo, s ograničenim brojem posjetitelja u svakom terminu. Posjet zahtijeva prethodnu online rezervaciju termina, čime se posjetiteljima osigurava dovoljno vremena i mir da zaista uđu u priču rada, umjesto da izložbu „protrče“ kao još jedan sadržaj u nizu.

Glavna točka ulaza za publiku – i za informacije i za rezervacije – jest stranica: http://www.sovilj.com/exhibition2025, s koje se dalje odlazi na sustav za rezervaciju termina.

Izložba „(2 + 2) x 5“ Nenada Sovilja realizira se uz potporu Turističke zajednice grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Erste banke te u suradnji s Etnografskim muzejom u Zagrebu i programom Adventa u Zagrebu.

Priča se ne zaustavlja unutar muzeja. U sklopu Adventa u Zagrebu ovoga vikenda bit će postavljena i Soviljeva nova javna instalacija „Geometrija tišine“ u lapidariju Arheološkog muzeja – rotirajuća skulptura od poliranog inoxa promjera 140 cm, koja iz frontalnog pogleda podsjeća na snježnu pahulju, a iz donjeg kuta na briljantno brušeni dragi kamen.

„Geometrija tišine“ funkcionira kao proširenje izložbe u javni prostor, svojevrsni svjetlosni signal koji stanovnike i posjetitelje grada vodi prema muzejskom postavu i naglašava vezu između urbanog života, blagdanskog vremena i potrebe za tihu, kontemplativnu samorefleksiju.

Ovaj projekt spaja suvremeni dizajn, umjetnost, modu i kulturnu politiku – od luksuznog predmeta do promišljanja identiteta, materijalne kulture i gradske dinamike koje su relevantne za širi, poslovni i društveni kontekst.

Instalacija „Geometrija tišine“ postavljena je od 6. prosinca 2025. do 7. siječnja 2026. u lapidariju Arheološkog muzeja, Zrinjevac 19, Zagreb. Ulaz je besplatan.

Kupnja