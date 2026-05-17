Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
otvorena izložba u MLU

Nikad izložene radove velikana Julija Knifera sada možemo vidjeti u Osijeku

Arbeitsprozess, Tübingen, 1975./Muzej likovnih umjetnosti Osijek
VL
Autor
Hina
17.05.2026.
u 16:56

U osječkom Muzeju likovnih umjetnosti u petak je otvorena izložba Julije Knifer: Papiri – mjera slobode kojom se obilježava 100. godišnjica rođenja jednog od najznačajnijih hrvatskih umjetnika

Izložba „Julije Knifer: Papiri – mjera slobode“, kojom se obilježava stota godišnjica rođenja jednog od najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća, slikara osječkih korijena Julija Knifera, otvorena je u petak u osječkom Muzeju likovnih umjetnosti.

Izložba je produkcija Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, a autorice i kustosice izložbe su Ana Knifer, kći umjetnika Julija Knifera, i Valentina Radoš, muzejska savjetnica Muzeja likovnih umjetnosti. Postav okuplja tristotinjak radova, a dio su ostavštine Julija Knifera, od kojih veliki dio njih do sada nije bio javno izlagan.

Kći umjetnika Julija Knifera, Ana Knifer, istaknula je da joj je uvijek drago biti u Osijeku, a pogotovo kada je u pitanju tako veliki projekt kojim se Julije Knifer vratio u rodni grad. "Prikazali smo kapitalna djela, ali isto tako prikazujemo i kako je do njih došlo, radni proces i mehanizme koji su tatu pokretali u radu", kazala je Ana Knifer. Napomenula je da ima jako puno djela koja je radio na papiru, a upravo su oni bili "najveći zalogaj" u istraživanju.

Muzejska savjetnica MLU Osijek Valentina Radoš istaknula je pak utjecaj Knifera na druge umjetnike i njegov značaj u svijetu kao jednog od najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća.

"Mi koji živimo u Osijeku jako smo ponosni na to gdje su sve njegovi radovi bili prikazani i gdje su izlagani", kazala je Radoš te izrazila nadu da će izložba biti poticaj, ne samo za posjetitelje i mlade koji njegovu umjetnost možda nisu još upoznali, nego i za mlade umjetnike koji će pronaći inspiraciju u ovoj izložbi.

Izložbu je otvorila Dražena Vrselja, izaslanica ministrice kulture i medija, kazavši da je izložba Julija Knifera, svjetski priznatog umjetnika i rođenog Osječanina, u MLU, po svemu vrlo specifična i zanimljiva jer se radi o prezentaciji radova koji nisu čak niti bili izloženi, radova koji su na neki način i podsjetnik koliko je važno da različite metode i tehnike budu način umjetničkog stvaralaštva.

Ravnatelj MLU Osijeku Eduard Hudolin rekao je da se izložbom u Osijeku, na neki način "vraća dug" Juliju Kniferu.

"Na ovaj način nekako vraćamo dug autoru. Gotovo je stereotip da - dok je bio tu i tu živio - nismo znali da je on velikan. Sada znamo da je velikan", poručio je Hudolin.

Jedan od autora kataloškog teksta Zvonko Maković podsjetio je da katalog ima više od 300 stranica i da sadrži brojne studije koje na nov način osvjetljavaju Kniferov fascinantan opus.

"S Kniferovim opusom sam se bavio više od 50 godina i priredio sam mnoge izložbe, ali ovo je drugačija utoliko što se zadržava na papiru koji je bio posebno važan medij, odnosno podloga na kojoj je Knifer radio", naglasio je Maković.

Izložba je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija i Osječko-baranjske županije, a bit će otvorena do kolovoza. 

Ključne riječi
Ana Knifer kultura umjetnost Muzej likovnih umjetnosti Osijek Muzej likovnih umjetnosti izložba Julije Knifer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Lubanja C, svjetska paleoantropološka baština izložena u Prirodoslovnom muzeju
hrvatska znanstvena senzacija

Lubanja C, jedan od najpoznatijih neandertalskih nalaza na svijetu, prvi put napušta Hrvatsku. Bit će izložena u Trstu

Ovo gostovanje predstavlja prvo samostalno predstavljanje Lubanje C izvan granica Hrvatske čime se ovaj iznimno vrijedan nalaz po prvi put sustavno prezentira međunarodnoj publici u kontekstu velike europske muzejske institucije. Iz HPM-a ističu da takvo predstavljanje ima posebnu važnost za međunarodnu vidljivost hrvatske znanstvene i kulturne baštine

Pussy Riot protest at Venice Biennale's International Art Exhibition
Bili smo na 61. Venecijanskom bijenalu

Otvorenje je obilježeno prosvjedima, bojkotom, ostavkama... No koliko god bio politički turbulentan, toliko je i umjetnički uzbudljiv

U Veneciju sam stigla u četvrtak, dva dana prije službenog otvorenja koje su bojkotirale brojne države, uključujući i Hrvatsku. Samo dan prije ispred nacionalnog paviljona Rusije u Giardinima članice kolektiva Pussy Riot i FEMEN održale su žestoku prosvjednu akciju i uspjele privremeno zatvoriti paviljon za posjetitelje. Dan poslije, u petak, štrajk solidarnosti s Palestinom opustošio je glavne lokacije Bijenala, Giardine i Arsenale

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!