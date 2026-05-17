Srbijanski žiri Hrvatskoj dao nulu. Fanovi na mrežama: 'Sramota, ispričavamo se Hrvatima'

Finalna večer Eurosonga 2026., održanog u Beču, u regiji će ostati zapamćena manje po pobjedi Bugarske, a znatno više po raspodjeli bodova između susjednih zemalja. Dok je Hrvatska Srbiji i njihovim predstavnicima, bendu Lavina, dodijelila maksimalnih 12 bodova, srpski stručni žiri Hrvatskoj i grupi Lelek nije dao niti jedan jedini bod, što je izazvalo šok i nevjericu s obje strane granice. Cijelu situaciju dodatno je zakomplicirala činjenica da je publika u Srbiji mislila potpuno drugačije od svog žirija i putem televotinga su najviših 12 bodova poslali upravo u Hrvatsku.
Društvene mreže eksplodirale su u sekundama nakon objave glasova. Korisnici iz Hrvatske izražavali su razočaranje, no mnogo su glasniji bili gledatelji iz Srbije, koji su osjećali sram i potrebu da se ispričaju. Platforme poput X-a i Reddita preplavljene su komentarima u kojima se osuđuje odluka žirija, a mnogi su se pitali tko su uopće ljudi koji su donijeli takvu odluku. "Sram vas bilo, stoko. Ispričavam se Hrvatima u ime normalne Srbije. Hvala što ste pokazali tko pruža ruku, a tko mržnju", napisao je jedan korisnik na X-u.
Posebno žestoka rasprava vodila se na Redditu. Jedan korisnik otvorio je temu pod nazivom "Oprostite braćo i sestre Hrvati", napisavši: "Želim da se izvinim u ime srpske nacije, ovo je nepravda koju nije trebalo da doživite". Mnogi su komentirali i da žiri mora da je bio "pun ćacija", kao i da je u njemu sigurno sjedio Aleksandar Vučić.
"Sramota da nas bude, ja sam u šoku, al evo ja sam poslao 10 poruka sa brojem 13. ljubi vas brat, i hvala vam na 12 a mi ćemo živeti sa njihovom sramotom (žirijevom)", glasio je jedan komentar.
Oprostite braćo i sestre Hrvati
No, osim ljutnje na srpski žiri, brojni su korisnici istaknuli kako smo se trebali povesti za primjerom Slovenije, Španjolske, Irske, Islanda i Nizozemske te u potpunosti bojkotirati ovogodišnju Euroviziju. "Naš žiri je dao 5 bodova Izraelu. Kao da nije dovoljna sramota što uopće nastupamo na tom natjecanju pa smo se morali zakopati još dublje u tu septičku".
Nakon što su se strasti uzburkale, u javnost su procurila imena članova koji su krojili sudbinu bodova, iako Radio-televizija Srbije inicijalno nije službeno potvrdila sastav. Prema objavljenim informacijama, žiri su činili skladatelj i producent Dušan Alagić, koreograf Ivan Mileusnić, autorica Mateja Blažić, glazbenica Anđela Vranić Lores, pjevačica i producentica Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, koja je i sama predstavljala Srbiju na Eurosongu 2008. godine, te kantautorica Marija Marić Marković (Mari Mari). U njemu ipak nije sjedio Vučić, ali to nije spriječilo ljude da spekuliraju o motivima ovakvog glasovanja...FOTO Urnebesni memovi s Eurovizije! Ove ludosti i ideje obožavatelja morate vidjeti
Kog briga tko je u njihovom žiriju?! Tako su odlučili i imaju svako pravo na to! .....Mene zanima čime se ravnao "hrvatski" žiri?! Čega su oni stručLJaci i po kojem kriteriju su oni davali glasove? Pitam, a potpuno mi je jasno zašto su Srbima dali 12 i to nema veze s pjesmom. ....Yutelu mogu samo poručiti Dabogda propali!