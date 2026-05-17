Srbijanski žiri Hrvatskoj dao nulu. Fanovi na mrežama: 'Sramota, ispričavamo se Hrvatima'

Finalna večer Eurosonga 2026., održanog u Beču, u regiji će ostati zapamćena manje po pobjedi Bugarske, a znatno više po raspodjeli bodova između susjednih zemalja. Dok je Hrvatska Srbiji i njihovim predstavnicima, bendu Lavina, dodijelila maksimalnih 12 bodova, srpski stručni žiri Hrvatskoj i grupi Lelek nije dao niti jedan jedini bod, što je izazvalo šok i nevjericu s obje strane granice. Cijelu situaciju dodatno je zakomplicirala činjenica da je publika u Srbiji mislila potpuno drugačije od svog žirija i putem televotinga su najviših 12 bodova poslali upravo u Hrvatsku.

Društvene mreže eksplodirale su u sekundama nakon objave glasova. Korisnici iz Hrvatske izražavali su razočaranje, no mnogo su glasniji bili gledatelji iz Srbije, koji su osjećali sram i potrebu da se ispričaju. Platforme poput X-a i Reddita preplavljene su komentarima u kojima se osuđuje odluka žirija, a mnogi su se pitali tko su uopće ljudi koji su donijeli takvu odluku. "Sram vas bilo, stoko. Ispričavam se Hrvatima u ime normalne Srbije. Hvala što ste pokazali tko pruža ruku, a tko mržnju", napisao je jedan korisnik na X-u.

Posebno žestoka rasprava vodila se na Redditu. Jedan korisnik otvorio je temu pod nazivom "Oprostite braćo i sestre Hrvati", napisavši: "Želim da se izvinim u ime srpske nacije, ovo je nepravda koju nije trebalo da doživite". Mnogi su komentirali i da žiri mora da je bio "pun ćacija", kao i da je u njemu sigurno sjedio Aleksandar Vučić.



"Sramota da nas bude, ja sam u šoku, al evo ja sam poslao 10 poruka sa brojem 13. ljubi vas brat, i hvala vam na 12 a mi ćemo živeti sa njihovom sramotom (žirijevom)", glasio je jedan komentar.

No, osim ljutnje na srpski žiri, brojni su korisnici istaknuli kako smo se trebali povesti za primjerom Slovenije, Španjolske, Irske, Islanda i Nizozemske te u potpunosti bojkotirati ovogodišnju Euroviziju. "Naš žiri je dao 5 bodova Izraelu. Kao da nije dovoljna sramota što uopće nastupamo na tom natjecanju pa smo se morali zakopati još dublje u tu septičku".

Nakon što su se strasti uzburkale, u javnost su procurila imena članova koji su krojili sudbinu bodova, iako Radio-televizija Srbije inicijalno nije službeno potvrdila sastav. Prema objavljenim informacijama, žiri su činili skladatelj i producent Dušan Alagić, koreograf Ivan Mileusnić, autorica Mateja Blažić, glazbenica Anđela Vranić Lores, pjevačica i producentica Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, koja je i sama predstavljala Srbiju na Eurosongu 2008. godine, te kantautorica Marija Marić Marković (Mari Mari). U njemu ipak nije sjedio Vučić, ali to nije spriječilo ljude da spekuliraju o motivima ovakvog glasovanja...