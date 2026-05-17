'Nakon ljeta' na Novi TV

Nezakonita kći uglednog kapetana unosi kaos u malu otočku zajednicu... Večeras gledamo Tanovićev film sniman na Prviću

17.05.2026.
u 11:48

Najnoviji film oskarovca Danisa Tanovića, "Nakon ljeta", snimljen na pitoresknom otoku Prviću i koji je bio bosanskohercegovački kandidat za Oscara, večeras u 22.55 se prikazuje na Novoj TV

Najnovije ostvarenje proslavljenog redatelja Danisa Tanovića, komična drama "Nakon ljeta", večeras se u 22.55 emitira na Novoj TV. U središtu priče je Maja, mlada Zagrepčanka koju tumači Anja Matković, a koja dolazi na naizgled miran i zabačen otok kako bi riješila zamršeno pitanje obiteljskog nasljedstva i dokazala da je izvanbračna kći pokojnog lokalnog uglednika, kapetana Jakše.

Njezin dolazak, međutim, pokreće lavinu nepredviđenih događaja i otvara stare rane. Na tom putu Maja upoznaje Sašu, povratnika iz Amerike i pisca u kreativnoj krizi kojeg glumi Uliks Fehmiu, a njihov odnos postaje okosnica filma. 

Film je, tijekom 27 dana u jesen 2023. godine, snimljen na otoku Prviću. Tanović, koji je dugo želio snimiti film u Dalmaciji, majstorski je uhvatio ćaknuti otočki duh. Tu su lokalni moćnik i gradonačelnik Ićo (Goran Navojec) vozi se u golf-autiću i stara partizanka koja se ne ustručava se zapucati i krave koje nas prate kroz svaki kadar...

Ova priča rodila se iz ideje glavne glumice Anje Matković, koja je zajedno s Nikolom Kuprešaninom napisala prvu verziju scenarija, a kasnije im se pridružio i Tanović. Glumačku postavu u uz Matković, Fehmiua i Navojca čine i Mario Knezović, Marija Škaričić, Mirela Brekalo i Snježana Sinovčić.

"Nakon ljeta" postao je i bosanskohercegovački kandidat za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma. Ova nominacija nije iznenađenje s obzirom na to da je Danis Tanović već donio Oscara u Bosnu i Hercegovinu 2002. godine za svoj debitantski film "Ničija zemlja", dok je njegov film "Epizoda u životu berača željeza" 2013. godine ušao u uži izbor za nominaciju.

Nakon svjetske premijere na 30. Sarajevo Film Festivalu 16. kolovoza 2024. godine, gdje je otvorio festival, uvršten je u programe niza međunarodnih festivala, uključujući one u Vancouveru, Cottbusu, Kairu i Varšavi.

