Petru Popoviću prestižna dizajnerska nagrada

Petar Popović, hrvatski dizajner, u nas poznat po stvaranju vizualnog identiteta Rimac Automobila te po sučelju njihova električnog superautomobila Nevera, osvojio je brončano priznanje na prestižnom natjecanju World Brand Design Society. Naš dizajner koji je radio i za znameniti studio Pininfarina, nagradu je dobio za transformaciju globalne farmaceutske trgovačke marke ACG Group, koja je vodeći globalni dobavljač cjelovitih rješenja za farmaceutsku industriju, a najpoznatija je po proizvodnji kapsula, strojeva i ambalažnih materijala. Smještena u Mumbaiju, to je multinacionalna proizvodna kompanija koja radi u 138 zemalja na šest kontinenata. Nagrađeni projekt koji je vodio Popović podrazumijevao je operacionalizaciju arhitekture brenda ACG, dizajn proizvoda, signalistiku, izložbene prostore i komunikacijske sustave. – Cilj nije bio estetska intervenciOve ja, već izgradnja sustava koji može funkcionirati u globalnoj organizaciji visoke kompleksnosti. Oblik kapsule postao je nosivi vizualni kod koji omogućuje konzistentnost i skalabilnost brenda – rekao je Popović.

Suradnja s ACGom obuhvatila je cjelovitu transformaciju brenda, i to tako da Popovićev studio Billion Design nije bio samo izvođač već i strateški partner, što je omogućilo da se dizajn postavi kao strukturni element sustava kompanije. Projekt nije bio fokusiran isključivo na grafički dizajn, već na primjenu brand design razmišljanja kroz cijeli sustav dodirnih točaka, pri čemu identitet aktivno oblikuje način na koji proizvod, prostor i komunikacija funkcioniraju kao jedinstveno iskustvo. – U takvim projektima dizajn nije samo pitanje vizualnog identiteta nego i posljedica razumijevanja šireg konteksta – proizvodnje, distribucije, tržišne pozicije i dugoročnih ambicija. Zato brand design thinking primjenjujemo kroz cijeli sustav: od grafičkog jezika i komunikacije do proizvoda, signalistike i prostora. Tek kada su ti parametri jasno definirani, moguće je izgraditi sustav koji traje – kazao je Petar Popović. Koliko je ovo važna transformacija identiteta ACG Grupa, potvrđuje i Alex Robertson, njegov glavni direktor marketinga. – Billion Design se od samog početka vodio time da identitet brenda nije dekoracija, već strateška imovina. Petar i njegov tim pomogli su nam identificirati i jasno definirati naše prepoznatljive brend elemente te ih dosljedno primijeniti u cijeloj organizaciji. Time smo ojačali svoju globalnu tržišnu poziciju i olakšali kupcima da razumiju, vjeruju i odaberu ACG. Rezultat nije samo nagrada, a to je dokaz da disciplinirana dosljednost gradi prepoznatljivost, diferencijaciju i dugoročnu vrijednost brenda – kazao je Robertson.