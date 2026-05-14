Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Bivši dizajner Rimca

Petru Popoviću prestižna dizajnerska nagrada

Autor
Zoran Vitas
14.05.2026.
u 07:32

Naš dizajner dobio je brončano priznanje World Brand Design Societyja za transformaciju globalne farmaceutske trgovačke marke ACG Group

Petar Popović, hrvatski dizajner, u nas poznat po stvaranju vizualnog identiteta Rimac Automobila te po sučelju njihova električnog superautomobila Nevera, osvojio je brončano priznanje na prestižnom natjecanju World Brand Design Society. Naš dizajner koji je radio i za znameniti studio Pininfarina, nagradu je dobio za transformaciju globalne farmaceutske trgovačke marke ACG Group, koja je vodeći globalni dobavljač cjelovitih rješenja za farmaceutsku industriju, a najpoznatija je po proizvodnji kapsula, strojeva i ambalažnih materijala. Smještena u Mumbaiju, to je multinacionalna proizvodna kompanija koja radi u 138 zemalja na šest kontinenata. Nagrađeni projekt koji je vodio Popović podrazumijevao je operacionalizaciju arhitekture brenda ACG, dizajn proizvoda, signalistiku, izložbene prostore i komunikacijske sustave. – Cilj nije bio estetska intervenciOve ja, već izgradnja sustava koji može funkcionirati u globalnoj organizaciji visoke kompleksnosti. Oblik kapsule postao je nosivi vizualni kod koji omogućuje konzistentnost i skalabilnost brenda – rekao je Popović.

Suradnja s ACGom obuhvatila je cjelovitu transformaciju brenda, i to tako da Popovićev studio Billion Design nije bio samo izvođač već i strateški partner, što je omogućilo da se dizajn postavi kao strukturni element sustava kompanije. Projekt nije bio fokusiran isključivo na grafički dizajn, već na primjenu brand design razmišljanja kroz cijeli sustav dodirnih točaka, pri čemu identitet aktivno oblikuje način na koji proizvod, prostor i komunikacija funkcioniraju kao jedinstveno iskustvo. – U takvim projektima dizajn nije samo pitanje vizualnog identiteta nego i posljedica razumijevanja šireg konteksta – proizvodnje, distribucije, tržišne pozicije i dugoročnih ambicija. Zato brand design thinking primjenjujemo kroz cijeli sustav: od grafičkog jezika i komunikacije do proizvoda, signalistike i prostora. Tek kada su ti parametri jasno definirani, moguće je izgraditi sustav koji traje – kazao je Petar Popović. Koliko je ovo važna transformacija identiteta ACG Grupa, potvrđuje i Alex Robertson, njegov glavni direktor marketinga. – Billion Design se od samog početka vodio time da identitet brenda nije dekoracija, već strateška imovina. Petar i njegov tim pomogli su nam identificirati i jasno definirati naše prepoznatljive brend elemente te ih dosljedno primijeniti u cijeloj organizaciji. Time smo ojačali svoju globalnu tržišnu poziciju i olakšali kupcima da razumiju, vjeruju i odaberu ACG. Rezultat nije samo nagrada, a to je dokaz da disciplinirana dosljednost gradi prepoznatljivost, diferencijaciju i dugoročnu vrijednost brenda – kazao je Robertson.

Ključne riječi
ACG Worlwide Petar Popović dizajn

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pussy Riot protest at Venice Biennale's International Art Exhibition
Bili smo na 61. Venecijanskom bijenalu

Otvorenje je obilježeno prosvjedima, bojkotom, ostavkama... No koliko god bio politički turbulentan, toliko je i umjetnički uzbudljiv

U Veneciju sam stigla u četvrtak, dva dana prije službenog otvorenja koje su bojkotirale brojne države, uključujući i Hrvatsku. Samo dan prije ispred nacionalnog paviljona Rusije u Giardinima članice kolektiva Pussy Riot i FEMEN održale su žestoku prosvjednu akciju i uspjele privremeno zatvoriti paviljon za posjetitelje. Dan poslije, u petak, štrajk solidarnosti s Palestinom opustošio je glavne lokacije Bijenala, Giardine i Arsenale

Premium sadržaj
Na dnu mora našao ga turist iz Belgije

Smiren mladić savršenih proporcija. U svijetu ih ima samo pet, a naš u Lošinju najbolje je očuvan!

Ove se godine obilježava deset godina otkako je Hrvatska dobila Muzej Apoksiomena, jedinstven muzej koji je već prvih godina rada svojim avangardnim konceptom “muzeja u muzeju” i prostornim rješenjem, pohvaljen kao jedan od najboljih i najkreativnijih muzejskih koncepata u Europi. U Hrvatskoj to je jedini muzej sa samo jednim izloškom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!