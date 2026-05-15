FOTO Bili smo na otvorenju jedinstvene izložbe umjetnina Dvorca umjetnika Oršić - Jakovlje

U Klovićevim dvorima jučer je otvorena izložba "Dvorac umjetnika – Na nebu od oblaka" autorica i kustosica Koraljke Jurčec Kos i Anamarije Komesarović te koautora i kipara Alena Novoseleca
U Klovićevim dvorima jučer je otvorena izložba "Dvorac umjetnika – Na nebu od oblaka" autorica i kustosica Koraljke Jurčec Kos i Anamarije Komesarović te koautora i kipara Alena Novoseleca
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
U 12 dvorana prvog kata izloženo je oko 90 djela, skulptura i slika 31 suvremenog hrvatskog umjetnika i umjetnica koji su sudjelovali i likovnim kolonijama koje su se održavale u atelijeru dvorca Oršić – Jakovlje, a koje je do smrti 2010. vodio veliki Ratko Petrić
U 12 dvorana prvog kata izloženo je oko 90 djela, skulptura i slika 31 suvremenog hrvatskog umjetnika i umjetnica koji su sudjelovali i likovnim kolonijama koje su se održavale u atelijeru dvorca Oršić – Jakovlje, a koje je do smrti 2010. vodio veliki Ratko Petrić
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Neki su od radova u Klovićeve dvore i preneseni iz tamošnjega Međunarodnog parka skulptura, kamo će biti i vraćene nakon potpune obnove dvorca, koja je u tijeku
Neki su od radova u Klovićeve dvore i preneseni iz tamošnjega Međunarodnog parka skulptura, kamo će biti i vraćene nakon potpune obnove dvorca, koja je u tijeku
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Izložena su djela Zvonimira Lončarića, Siniše Majkusa, Denisa Kraškovića, Jadranke Mlinar, Milene Lah, Željka Zime, Ante Rašića, Branka Lepena, Zvonimira Gračana, Mire Vuce, Jadranke Fatur, Ratka Petrića...
Izložena su djela Zvonimira Lončarića, Siniše Majkusa, Denisa Kraškovića, Jadranke Mlinar, Milene Lah, Željka Zime, Ante Rašića, Branka Lepena, Zvonimira Gračana, Mire Vuce, Jadranke Fatur, Ratka Petrića...
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Sve je popraćeno i fotodokumentacijom obnove dvorca koja se upravo privodi kraju, a skulpture koje se i inače nalaze u okruženju dvorca u prirodi, poput Lončarićeva "Kupača" ili Lepenova "Crteža u prostoru", pojačane su i fotografijom skulpture u njenu prirodnom ambijentu
Sve je popraćeno i fotodokumentacijom obnove dvorca koja se upravo privodi kraju, a skulpture koje se i inače nalaze u okruženju dvorca u prirodi, poput Lončarićeva "Kupača" ili Lepenova "Crteža u prostoru", pojačane su i fotografijom skulpture u njenu prirodnom ambijentu
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Sam posjed Jakovlje prvi se put spominje u ispravi iz 1546. kada ga je kupio Jakov Sekelj iz Ormoža. Dvorac i pripadajuće imanje s gospodarskim zgradama u 18. je stoljeću izgradila plemićka obitelj Oršić
Sam posjed Jakovlje prvi se put spominje u ispravi iz 1546. kada ga je kupio Jakov Sekelj iz Ormoža. Dvorac i pripadajuće imanje s gospodarskim zgradama u 18. je stoljeću izgradila plemićka obitelj Oršić
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Tijekom desetljeća mijenjao je plemićke vlasnike, a početkom 20. stoljeća kupila ga je obitelj češkog podrijetla veleposjednika Sixta, pod čijim je imenom svojedobno bio poznat
Tijekom desetljeća mijenjao je plemićke vlasnike, a početkom 20. stoljeća kupila ga je obitelj češkog podrijetla veleposjednika Sixta, pod čijim je imenom svojedobno bio poznat
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon Drugoga svjetskog rata je nacionaliziran, a 1972. postao je prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao "Dvorac umjetnika"
Nakon Drugoga svjetskog rata je nacionaliziran, a 1972. postao je prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao "Dvorac umjetnika"
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Vlasnici posjeda od tada su Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) i Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske (ULUPUH)
Vlasnici posjeda od tada su Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) i Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske (ULUPUH)
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
U parku se trenutno nalaze 64 skulpture, a riječ je o radovima različitih poetika i ishodišta koji u cjelini pružaju reprezentativan presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Republika Hrvatska proglasila je Međunarodni park skulptura Jakovlje trajno zaštićenim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja
U parku se trenutno nalaze 64 skulpture, a riječ je o radovima različitih poetika i ishodišta koji u cjelini pružaju reprezentativan presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Republika Hrvatska proglasila je Međunarodni park skulptura Jakovlje trajno zaštićenim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Izložba ostaje otvorena do 28. lipnja
Izložba ostaje otvorena do 28. lipnja
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/