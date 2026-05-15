FOTO Bili smo na otvorenju jedinstvene izložbe umjetnina Dvorca umjetnika Oršić - Jakovlje

U 12 dvorana prvog kata izloženo je oko 90 djela, skulptura i slika 31 suvremenog hrvatskog umjetnika i umjetnica koji su sudjelovali i likovnim kolonijama koje su se održavale u atelijeru dvorca Oršić – Jakovlje, a koje je do smrti 2010. vodio veliki Ratko Petrić
Sve je popraćeno i fotodokumentacijom obnove dvorca koja se upravo privodi kraju, a skulpture koje se i inače nalaze u okruženju dvorca u prirodi, poput Lončarićeva "Kupača" ili Lepenova "Crteža u prostoru", pojačane su i fotografijom skulpture u njenu prirodnom ambijentu
Sam posjed Jakovlje prvi se put spominje u ispravi iz 1546. kada ga je kupio Jakov Sekelj iz Ormoža. Dvorac i pripadajuće imanje s gospodarskim zgradama u 18. je stoljeću izgradila plemićka obitelj Oršić
U parku se trenutno nalaze 64 skulpture, a riječ je o radovima različitih poetika i ishodišta koji u cjelini pružaju reprezentativan presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Republika Hrvatska proglasila je Međunarodni park skulptura Jakovlje trajno zaštićenim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja