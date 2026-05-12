Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
Olujno nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Objavljena upozorenja
FOTO Padaju stabla u Zagreb, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Ovako trenutačno izgleda nebo iznad Zagreba
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
predstavljen mural u čakovcu

Pekao je note od tijesta i među prvima eksperimentirao s elektroničkom glazbom: Tko je bio Josip Štolcer Slavenski?

Čakovec dobio mural “Odjeci beskonačnih harmonija” posvećen Josipu Štolceru-Slavenskom
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autori: vecernji.hr, Hina
12.05.2026.
u 12:37

Jedan od najvažnijih i najoriginalnijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, Josip Štolcer Slavenski, bio je glazbeni vizionar koji je isprepleo zvukove rodnog Međimurja s avangardnim eksperimentima i pionirskim koracima u elektroničkoj glazbi. Iako u svoje vrijeme često neshvaćen, danas se njegov opus slavi kao temelj hrvatske moderne

Povodom 130. obljetnice rođenja skladatelja Josipa Štolcera Slavenskog Čakovec je dobio mural 'Odjeci beskonačnih harmonija' autora Daniela Hampamera, postavljen na mjestu njegove nekadašnje rodne kuće čime je otvoren ovogodišnji Majski muzički memorijal 'Josip Štolcer Slavenski'.

Mural je javnosti predstavila zamjenica čakovečke gradonačelnice Lana Remar, istaknuvši kako se upravo na toj lokaciji nekad nalazila kuća u kojoj je krajem 19. stoljeća rođen skladatelj koji je svojim djelima pronio ime Čakovca i Međimurja diljem svijeta. "Upravo je ovdje, u pekari svog oca, slušao međimurske pjesme koje je pjevala njegova majka, čija ih je posebnost i melodija nadahnjivala cijeli život. Iako ga odraslo doba i posao koji je obavljao nije vezivao za rodni kraj, svom Međimurju uvijek se vraćao kroz skladbe", rekla je Remar.

Dodala je i kako je Slavenski bio vizionar, u svoje vrijeme nerijetko neshvaćen, te da je u klasičnu glazbu uveo niz noviteta i inovacija.

Danas njegovo ime nose čakovečka gimnazija, pjevački zbor, jedna gradska ulica te najvažnija hrvatska nagrada za klasičnu glazbu.

Autor murala rekao je kako je inspiraciju pronašao u manje poznatom dijelu Slavenskog stvaralaštva - astroakustici, odnosno njegovu istraživanju harmonije svemira i pokušaju da je pretoči u glazbu, a cilj murala jest zaintrigirati prolaznike i potaknuti ih da saznaju više o skladatelju. Na muralu je i QR kod koji vodi na biografiju Slavenskog.

Mural posvećen skladatelju Josipu Štolceru Slavenskom pod nazivom "Odjeci beskonačnih harmonija" predstavili su zamjenica gradonačelnice Lana Remar i umjetnik Daniel Hampamer Kiga
Čakovec dobio mural “Odjeci beskonačnih harmonija” posvećen Josipu Štolceru-Slavenskom
1/7

Priča o Josipu Štolceru Slavenskom započinje u Čakovcu 11. svibnja 1896. godine, u obitelji pekara, a iako je izučio očev zanat, njegova je sudbina bila zapisana u notama. Obiteljska anegdota kaže da je svojim mlađim sestrama note pekao od tijesta, koje bi one smjele pojesti tek nakon što bi ih ujutro točno prepoznale. Od oca je naučio svirati citru i čitati note prije nego slova, dok mu je majka pjevušila drevne međimurske napjeve. Upravo su te melodije, upijene u djetinjstvu, postale kamen temeljac njegova cjelokupnog stvaralaštva, nepresušno vrelo inspiracije koje je nosio sa sobom od rodnog kraja do europskih glazbenih metropola. Njegov talent prepoznali su varaždinski intelektualci, omogućivši mu put koji će ga odvesti daleko od pekarske peći.

Njegovo formalno glazbeno obrazovanje vodilo ga je u Budimpeštu, Prag i Pariz, a nakon kratkog razdoblja provedenog u Zagrebu, 1924. godine trajno se nastanio u Beogradu, gdje je djelovao kao profesor sve do svoje smrti 1955. godine. Unatoč tome što je već dvadesetih godina prošlog stoljeća stekao međunarodno priznanje, kada je njegov Prvi gudački kvartet s velikim uspjehom izveden na festivalu suvremene glazbe u Donaueschingenu, u domaćim je krugovima često bio neshvaćen. Njegov glazbeni jezik bio je previše smion, previše ispred svog vremena, zbog čega je pravu valorizaciju doživio tek posthumno. Svojem prezimenu Štolcer sam je dodao Slavenski, kako bi ponosno istaknuo svoje slavensko podrijetlo.

Ono što Slavenskog čini jedinstvenom figurom u povijesti glazbe jest nevjerojatna sposobnost sinteze naizgled nespojivog. Bio je duboko ukorijenjen u tradiciju, fasciniran arhaičnim zvukom Međimurja i Balkana, ali istovremeno i radikalni modernist. Nije samo citirao folklor, već ga je raščlanjivao i ugrađivao u kompleksne, ekspresionističke strukture, koristeći se smjelim harmonijama i nesimetričnim ritmovima. Djela poput "Balkanofonije", "Simfonije Orijenta" ili "Voda zvira iz kamena" svjedoče o geniju koji je tradicijsku glazbu oslobodio njezinih okvira i uveo je u svijet avangarde, stvarajući potpuno novi i autentičan glazbeni izričaj.

Njegov vizionarski duh sezao je i dalje, sve do kozmičkih prostranstava. Fasciniran odnosom svemira, zvuka i glazbe, razvio je vlastitu teoriju "astroakustike", proučavajući harmoniju sfera i pokušavajući te kozmičke zakonitosti prenijeti u svoje partiture. Bio je jedan od prvih skladatelja na svijetu koji su eksperimentirali s elektroničkim instrumentima, skladajući za trautonij, preteču sintesajzera. Te su ideje bile toliko revolucionarne da su neka njegova elektroakustička djela izvedena tek desetljećima nakon što su nastala.

Iako je veći dio života proveo izvan domovine, Josip Štolcer Slavenski ostao je trajno vezan za Međimurje. Danas njegovo ime s ponosom nose čakovečka gimnazija i gradski pjevački zbor, a najuglednija hrvatska nagrada za klasičnu glazbu nosi upravo njegovo ime. U njegovu čast, rodni mu grad svake godine organizira Majski muzički memorijal, manifestaciju koja čuva sjećanje na skladatelja koji je zvukove međimurske zemlje prenio u kozmička prostranstva, potvrđujući da je njegova nekoć neshvaćena glazba, danas univerzalna i vječna.

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
kultura Čakovec Majski muzički memorijal Daniel Hampamer Kiga mural međimurski napjevi elektronička glazba pekar skladatelj Josip Štolcer Slavenski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pussy Riot protest at Venice Biennale's International Art Exhibition
Bili smo na 61. Venecijanskom bijenalu

Otvorenje je obilježeno prosvjedima, bojkotom, ostavkama... No koliko god bio politički turbulentan, toliko je i umjetnički uzbudljiv

U Veneciju sam stigla u četvrtak, dva dana prije službenog otvorenja koje su bojkotirale brojne države, uključujući i Hrvatsku. Samo dan prije ispred nacionalnog paviljona Rusije u Giardinima članice kolektiva Pussy Riot i FEMEN održale su žestoku prosvjednu akciju i uspjele privremeno zatvoriti paviljon za posjetitelje. Dan poslije, u petak, štrajk solidarnosti s Palestinom opustošio je glavne lokacije Bijenala, Giardine i Arsenale

Premium sadržaj
Na dnu mora našao ga turist iz Belgije

Smiren mladić savršenih proporcija. U svijetu ih ima samo pet, a naš u Lošinju najbolje je očuvan!

Ove se godine obilježava deset godina otkako je Hrvatska dobila Muzej Apoksiomena, jedinstven muzej koji je već prvih godina rada svojim avangardnim konceptom “muzeja u muzeju” i prostornim rješenjem, pohvaljen kao jedan od najboljih i najkreativnijih muzejskih koncepata u Europi. U Hrvatskoj to je jedini muzej sa samo jednim izloškom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!