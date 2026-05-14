Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
hrvatska znanstvena senzacija

Lubanja C, jedan od najpoznatijih neandertalskih nalaza na svijetu, prvi put napušta Hrvatsku. Bit će izložena u Trstu

Zagreb: Lubanja C, svjetska paleoantropološka baština izložena u Prirodoslovnom muzeju
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.05.2026.
u 17:30

Ovo gostovanje predstavlja prvo samostalno predstavljanje Lubanje C izvan granica Hrvatske čime se ovaj iznimno vrijedan nalaz po prvi put sustavno prezentira međunarodnoj publici u kontekstu velike europske muzejske institucije. Iz HPM-a ističu da takvo predstavljanje ima posebnu važnost za međunarodnu vidljivost hrvatske znanstvene i kulturne baštine

Znamenita krapinska „Lubanja C“, jedan od najpoznatijih neandertalskih nalaza na svijetu, prvi put napušta Hrvatsku te će od 22. svibnja do 16. kolovoza biti predstavljena međunarodnoj publici u tršćanskom Museo d’Antichità J.J. Winckelmann, u sklopu izložbe „Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština“.

Izložba „Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština“ je interdisciplinarni muzeološki i znanstveno-edukativni projekt Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (HPM), posvećen jednom od najvažnijih fosilnih nalaza iz fundusa Muzeja – Lubanji C (Krapina 3). Riječ je o najcjelovitijem i najpoznatijem nalazu iz Zbirke krapinskog diluvija, koji predstavlja nezaobilaznu referencu u svjetskoj paleoantropologiji i znanosti o evoluciji čovjeka.

Ovo gostovanje predstavlja prvo samostalno predstavljanje Lubanje C izvan granica Hrvatske čime se ovaj iznimno vrijedan nalaz po prvi put sustavno prezentira međunarodnoj publici u kontekstu velike europske muzejske institucije. Iz HPM-a ističu da takvo predstavljanje ima posebnu važnost za međunarodnu vidljivost hrvatske znanstvene i kulturne baštine te dodatno potvrđuje važnost krapinskih nalaza u globalnim istraživanjima ljudske evolucije.

Nalazište neandertalaca u Krapina jedno je od vrlo važnih mjesta svjetske paleoantropologije. Otkriveno je krajem 19. stoljeća na Hušnjakovom brdu, a istraživano je od 1899. do 1905. godine pod vodstvom znamenitog znanstvenika Dragutina Gorjanovića-Krambergera. Nalazi su stari oko 130.000 godina i čuvaju se u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.

Krapinska zbirka predstavlja najveću zbirku neandertalaca pronađenih na jednom nalazištu. Procjenjuje se da su ondje pronađeni ostaci nekoliko desetaka osoba, oba spola i različite dobi, što je omogućilo važne znanstvene uvide u neandertalce te usporedbe s nalazima iz drugih europskih i azijskih nalazišta. 

Iako je zbirka iznimno bogata, Lubanja C njezin je najpoznatiji dio, a osim anatomskih obilježja, posebnu pozornost privlače urezi na čeonoj kosti koji upućuju na složenije, moguće simboličke aspekte života neandertalaca.

Središnji dio izložbe čini prezentacija originalnog fosilnog nalaza, izloženog u posebno izrađenoj muzeološkoj zaštitnoj vitrini koja osigurava kontrolirane mikroklimatske i svjetlosne uvjete. Uz fizički eksponat, produciran je i istoimeni dokumentarni film snimljen posebno za ovu prigodu. U filmu se kroz atraktivne vizualne prikaze, animacije i stručne komentare znanstvenika interpretira značenje Lubanje C u širem kontekstu spoznaja o neandertalcima.

Posjetitelji će također imati na raspolaganju popratne publikacije, odnosno katalog izložbe, za stjecanje dodatnih spoznaja o fosilnom nalazu i neandertalcima.

Ključne riječi
kultura neandertalac Hušnjakovo brdo Hrvatski prirodoslovni muzej Trst film vizualna umjetnost izložba Lubanja C

Komentara 1

Pogledaj Sve
KL
klasiko
17:43 14.05.2026.

Nevjerojatno kako možeš naivce uvjeriti u bolo što pa i u ove besmislice i izmišljotine. To što drži u ruci ne znači ništa i svakom laiku je očito kako se manipulira s javnošću u interesu nekih masonskih i komunističkih struktura u tzv. znanosti koja nema veze s mozgom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pussy Riot protest at Venice Biennale's International Art Exhibition
Bili smo na 61. Venecijanskom bijenalu

Otvorenje je obilježeno prosvjedima, bojkotom, ostavkama... No koliko god bio politički turbulentan, toliko je i umjetnički uzbudljiv

U Veneciju sam stigla u četvrtak, dva dana prije službenog otvorenja koje su bojkotirale brojne države, uključujući i Hrvatsku. Samo dan prije ispred nacionalnog paviljona Rusije u Giardinima članice kolektiva Pussy Riot i FEMEN održale su žestoku prosvjednu akciju i uspjele privremeno zatvoriti paviljon za posjetitelje. Dan poslije, u petak, štrajk solidarnosti s Palestinom opustošio je glavne lokacije Bijenala, Giardine i Arsenale

Premium sadržaj
Na dnu mora našao ga turist iz Belgije

Smiren mladić savršenih proporcija. U svijetu ih ima samo pet, a naš u Lošinju najbolje je očuvan!

Ove se godine obilježava deset godina otkako je Hrvatska dobila Muzej Apoksiomena, jedinstven muzej koji je već prvih godina rada svojim avangardnim konceptom “muzeja u muzeju” i prostornim rješenjem, pohvaljen kao jedan od najboljih i najkreativnijih muzejskih koncepata u Europi. U Hrvatskoj to je jedini muzej sa samo jednim izloškom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!