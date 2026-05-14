Lubanja C, jedan od najpoznatijih neandertalskih nalaza na svijetu, prvi put napušta Hrvatsku. Bit će izložena u Trstu

Znamenita krapinska „Lubanja C“, jedan od najpoznatijih neandertalskih nalaza na svijetu, prvi put napušta Hrvatsku te će od 22. svibnja do 16. kolovoza biti predstavljena međunarodnoj publici u tršćanskom Museo d’Antichità J.J. Winckelmann, u sklopu izložbe „Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština“.

Izložba „Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština“ je interdisciplinarni muzeološki i znanstveno-edukativni projekt Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (HPM), posvećen jednom od najvažnijih fosilnih nalaza iz fundusa Muzeja – Lubanji C (Krapina 3). Riječ je o najcjelovitijem i najpoznatijem nalazu iz Zbirke krapinskog diluvija, koji predstavlja nezaobilaznu referencu u svjetskoj paleoantropologiji i znanosti o evoluciji čovjeka.

Ovo gostovanje predstavlja prvo samostalno predstavljanje Lubanje C izvan granica Hrvatske čime se ovaj iznimno vrijedan nalaz po prvi put sustavno prezentira međunarodnoj publici u kontekstu velike europske muzejske institucije. Iz HPM-a ističu da takvo predstavljanje ima posebnu važnost za međunarodnu vidljivost hrvatske znanstvene i kulturne baštine te dodatno potvrđuje važnost krapinskih nalaza u globalnim istraživanjima ljudske evolucije.

Nalazište neandertalaca u Krapina jedno je od vrlo važnih mjesta svjetske paleoantropologije. Otkriveno je krajem 19. stoljeća na Hušnjakovom brdu, a istraživano je od 1899. do 1905. godine pod vodstvom znamenitog znanstvenika Dragutina Gorjanovića-Krambergera. Nalazi su stari oko 130.000 godina i čuvaju se u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.

Krapinska zbirka predstavlja najveću zbirku neandertalaca pronađenih na jednom nalazištu. Procjenjuje se da su ondje pronađeni ostaci nekoliko desetaka osoba, oba spola i različite dobi, što je omogućilo važne znanstvene uvide u neandertalce te usporedbe s nalazima iz drugih europskih i azijskih nalazišta.

Iako je zbirka iznimno bogata, Lubanja C njezin je najpoznatiji dio, a osim anatomskih obilježja, posebnu pozornost privlače urezi na čeonoj kosti koji upućuju na složenije, moguće simboličke aspekte života neandertalaca.

Središnji dio izložbe čini prezentacija originalnog fosilnog nalaza, izloženog u posebno izrađenoj muzeološkoj zaštitnoj vitrini koja osigurava kontrolirane mikroklimatske i svjetlosne uvjete. Uz fizički eksponat, produciran je i istoimeni dokumentarni film snimljen posebno za ovu prigodu. U filmu se kroz atraktivne vizualne prikaze, animacije i stručne komentare znanstvenika interpretira značenje Lubanje C u širem kontekstu spoznaja o neandertalcima.

Posjetitelji će također imati na raspolaganju popratne publikacije, odnosno katalog izložbe, za stjecanje dodatnih spoznaja o fosilnom nalazu i neandertalcima.