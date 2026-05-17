Preminuo Predrag Koraksić Corax

Njegov crtež i humor bili su simbol otpora, a karikaturama ismijavao je i Miloševića i Vučića

Hina
17.05.2026.
u 08:23

U 93. godini u Beogradu preminuo je poznati karikaturist Predrag Koraksić Corax, jedan od najznačajnijih političkih karikaturista na području bivše Jugoslavije

Ugledni srpski i jugoslavenski karikaturist Predrag Koraksić Corax preminuo je u Beogradu u 93. godini, priopćilo je u subotu Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Rođen je 15. lipnja 1933. godine u Gornjoj Gorevnici kod Čačka, u učiteljskoj obitelji, a karikature je počeo objavljivati već sa 17 godina, da bi profesionalnu karijeru, dugu više od sedam desetljeća, započeo 1950. godine u satiričnom listu "Jež".

Više od tri desetljeća radio je u "Večernjim novostima“, odakle je 1993. godine, u vrijeme režima Slobodana Miloševića, udaljen iz političkih razloga. Nastavio je objavljivati u neovisnim medijima - Borbi, Našoj Borbi, tjedniku Vreme, listu Danas, a karikature i ilustracije su mu objavljivali i brojni portali, te Radio Slobodna Europa.  

Smatran je jednim od najznačajnijih političkih karikaturista na prostoru bivše Jugoslavije, a njegov prepoznatljiv crtež i oštar humor bili su simbol otpora autoritarnosti, nacionalizmu, zloporabi moći i svojevrsna kronika jednog vremena.

Kao jedan od najoštrijih i najdosljednijih kritičara političkih i društvenih prilika u Srbiji, Corax će ostati upamćen kao autor čije su karikature svojevremeno ismijavale Slobodana Miloševića i njegov režim, a posljednjih godina vladavinu, lik i djelo aktualnog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i njegovih političkih suradnika. 

Tijekom karijere imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu i bio dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući francuski orden Legije časti. Bio je jedan od utemeljivača NUNS-a i njegov počasni član.

