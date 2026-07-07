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Suradnja dva brenda

Publika Sarajevo Film Festivala glasat će za unosnu novu nagradu: Prix Cineplexx

VL
Autor
Večernji list
07.07.2026.
u 17:23

Vrijednost nagrade je 20.000 eura, i to 15.000 eura u uslugama za marketinšku kampanju u kinima Cineplexx za kinodistribuciju nagrađenog filma te 5000 eura u novcu i dodjeljuje se producentu nagrađenog filma.

Na 32. Sarajevo Film Festivalu prvi će put biti dodijeljena nova nagrada: Prix Cineplexx, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja zajedno sa Cineplexxom, vodećom kino-mrežom u jugoistočnoj Europi. Cilj nove nagrade je ojačati vezu između festivalskog priznanja i uspjeha filma u kinima.

Prix Cineplexx dodjeljuje se najboljem filmu iz programa Open Air Premiere po izboru festivalske publike. Vrijednost nagrade je 20.000 eura, i to 15.000 eura u uslugama za marketinšku kampanju u kinima Cineplexx za kinodistribuciju nagrađenog filma te 5000 eura u novcu i dodjeljuje se producentu nagrađenog filma.

Program Open Air, jedan od najposjećenijih festivalskih programa, prošle je godine podijeljen u dvije cjeline – Open Air i Open Air Premiere. Open Air Premiere okuplja najiščekivanija nova ostvarenja s područja regije, odnosno bivše Jugoslavije, a filmovi se prikazuju na ekskluzivnoj lokaciji – u UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad, koje je prošle godine tehnički unaprijeđeno i čiji je kapacitet dvostruko povećan.

„Ova nagrada filmu donosi mnogo više od novčanog iznosa. Uz priznanje publike, pobjednički film dobiva snažnu marketinšku podršku za kinodistribuciju u jednoj od najvećih kino-mreža u regiji. Time program Open Air Premiere dobiva dodatnu vrijednost, a regionalni filmovi konkretnu podršku i nakon završetka Festivala“, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Kao vodeća kino-mreža koja posluje širom jugoistočne Europe, Cineplexx je prirodan partner nagrade koja slavi izbor publike i podržava distribuciju regionalnih filmova i nakon Festivala. Sarajevo Film Festival i Cineplexx zajedno omogućuju da vrhunski regionalni filmovi dođu do najšire publike, kažu u Sarajevu.

„Cineplexx je vodeća kino grupacija u jugoistočnoj Europi. Već dugi niz godina s ponosom podržavamo Sarajevo Film Festival, jedan od najistaknutijih kulturnih događaja u regiji i filmski festival od velikog umjetničkog, ekonomskog i društvenog značaja. Naša kina posvećena su publici kroz vrhunsku infrastrukturu i raznovrstan filmski program. Stoga nam se čini sasvim prirodnim da sponzoriramo nagradu o kojoj odlučuje publika Festivala, a koja je namijenjena regionalnim filmovima. 'Prix Cineplexx' – već se radujemo proslavi prvog dobitnika ove nagrade!“, izjavio je Christof Papousek, finansijski direktor, suvlasnik grupacije Cineplexx i dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 2024. godine. 

Cineplexx je austrijska kino grupacija s više od sedam decenija iskustva u kino industriji, s jakim lokalnim timovima i stručnjacima zaposlenima u glavnim gradovima Jugoistočne Europe. Cineplexx mrežu danas čini oko 70 kina u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Kosovu*, Grčkoj, Rumuniji i Italiji, sa više od 500 kino dvorana.
 

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filmski festival nagrada cineplexx sarajevo film festival

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