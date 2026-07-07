Bio je domoljub, vjernik i osoba iznimnog integriteta: Filmaši se emotivno opraštaju od Ogreste

Kolege, prijatelji i obitelj te svi oni koji su ga neizmjerno cijenili i poštovali, emotivno su se oprostili od prerano preminulog redatelja i scenarista Zrinka Ogreste na komemoraciji održanoj u utorak u dupkom punom foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Okupljenima se obratila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kazavši kako vjeruje da svi prisutni dijele slične osjećaje – nevjericu i veliku tugu zbog iznenadnog odlaska jednog od najplodnijih i najboljih hrvatskih redatelja koji je u bogatoj, više od 40 godina dugoj karijeri, ostvario djela koja su trajno obilježila hrvatsku kinematografiju. Iza njega ostaje vrijedan opus nastao u jednom od najburnijih i najsloženijih razdoblja hrvatske povijesti.

"Mnogo bi se toga moglo o njemu izreći kao umjetniku, pedagogu, kulturnom djelatniku, no najvažnije je reći da se opraštamo od plemenitog čovjeka. Bio je domoljub i osoba iznimnog integriteta te je i u filmovima i u svom javnom angažmanu pokazivao posebnu osjetljivost prema društvenim nepravdama i osjetljivim temama, uvijek s ciljem da u skladu sa svojim visokom moralnim vrijednostima potiče ljudskost u svima nama", rekla je ministrica.

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"Bio je humanist u pravom smislu te riječi, svaki njegov film i svaki njegov kadar dokazuju njegovo čovjekoljublje. Dugo smo se samo poznavali, a tek onda postali prijatelji, trebalo nam je vremena da uvidimo kako su naše razlike nebitne, a da je ono što nas spaja zapravo jedino bitno", istaknuo je redatelj Vinko Brešan, koji je Ogrestu, kazao je, smatrao svojim bratom.

Podsjetio je pritom i na to da je Ogresta stao u obranu slobode stvaralaštva u najtežim trenucima ideoloških napada na hrvatski film i HAVC. Zato, naglasio je, do kraja života neće dopustiti da se zaboravi da mladi autori danas slobodno stvaraju filmove i zahvaljujući Zrinku Ogresti.

"Imam osjećaj kako filmska zajednica nije u potpunosti svjesna koga je izgubila i koliko će joj on nedostajati", dodao je redatelj.

O svom je bivšem profesoru i mentoru govorio i redatelj Antonio Nuić, ocijenivši kako je Ogresta ostavio jako puno svim svojim studentima. Bio je izravan, jednostavan i neposredan te je pripadao jako rijetkoj sorti čovjeka u današnje doba.

"Vrlo rano izrekao je nešto čega se držim cijeli život, a to je da se svaki film radi kao da je ti je zadnji. To je bio njegov autorski credo, a to je i moj autorski credo iz kojeg nastaje sva poštena i iskrena umjetnost", zaključio je.

Dugogodišnji Ogrestin prijatelj i suradnik, scenarist i dramatičar Mate Matišić, otkrio je kako su njih dvojica znala zajedno maštali o danima u kojima će se kao umirovljenici više družiti, a sada će mu ostati samo lijepa sjećanja na dane koje su proveli zajedno.

"Nijedan naš filmski redatelj nije nalik na svoje filmove kao što je Zrinko sličio na svoje. Naravno to vrijedi i za neke druge autore, ali ta zrcala su puno više zamagljena, a njegovo je zrcalo čisto. Obojica znamo da ovaj svijet nije naše konačno mjesto, vjerujem da ćemo se sresti kad onaj gore to odredi. S tobom je malo požurio, no valjda zna zašto, ne kaže uzalud poslovica da umire mlad tko je Bogu drag. Neka ti je laka naša draga hrvatska zemlja", emotivan je bio Matišić.

Karijernih dostignuća Zrinka Ogreste, ali i njegovih osobnih vrlina prisjetili su se i zvijezda njegovih filmova Ksenija Marinković, filmolog Bruno Kragić, montažer Josip Podvorac i producent Ivan Maloča, čije je pismo pročitao Vinko Brešan.

Posljednji ispraćaj Zrinka Ogreste održat će se u srijedu, 8. srpnja, u 10 sati na zagrebačkom Mirogoju.