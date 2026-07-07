Sjajna priča zabočkog Regeneratora: Omiljeni glazbeni klub sada ima i nagradu za arhitekturu

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) dodijelilo je nagrade za najuspješnija ostvarenja u 2025. godini, a prestižna Nagrada "Viktor Kovačić" za životno djelo pripala je posthumno Katji Marasović.

Priznanja su uručena na otvorenju Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u zagrebačkom Parku Maksimir, gdje su kao dobitnici po kategorijama proglašeni Mirko Buvinić i Vesna Milutin, autorski trojac Gamulin-Sevšek-Vojnović, Dubravka Kisić i MVA / Mikelić Vreš Arhitekti.

Za istaknuta ostvarenja u protekloj godini na natječaj je prispjelo ukupno 76 radova, koje je ocjenjivao stručni žiri pod predsjedanjem Silvija Novaka, stoji u priopćenju UHA-e.

Dobitnici Nagrade "Viktor Kovačić" za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva u 2025. godini su MVA / Mikelić Vreš Arhitekti, koji su priznanje dobili za projekt Centra urbane kulture Regenerator u Zaboku. Uz nagrađeni autorski tim, za ovo su prestižno arhitektonsko priznanje bili nominirani Iva Letilović i Igor Pedišić za Dječji vrtić u Bibinjama, Davor Bušnja za Poslovnu zgradu NTH u Varaždinu te Ivan Galić za Sportsku dvoranu Račice u Vodicama.

U kategoriji stambene arhitekture, Nagradu "Drago Galić" za najuspješnije ostvarenje u 2025. godini osvojili su Mirko Buvinić i Vesna Milutin za projekt kuće Kadmo u Zagrebu. U istoj kategoriji nominiran je bio i autorski tim Marko Gusić i Dora Lončarić za projekt Pretpeć kod Stona.

Nagrada "Bernardo Bernardi" za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja pripala je Damiru Gamulinu, Antunu Sevšeku i Ivi Vojnoviću za Rekonstrukciju dvorišta i prizemne etaže Papalićeve palače (Muzeja grada Splita).

Među nominiranima u ovoj kategoriji bili su Lana Grahek, Maroje Mrduljaš, Antonio Patljak, Korina Vuković i Pero Vuković (Hrvatski paviljon na EXPO 2025 u Osaki), Ivan Jurić, Marin Kaliterna i Mirjana Radoš (Žnjan 3.0 u Splitu), Gorana Stipeč Brlić, Karla Ritoša Breščić i Viviana Rea Doričić (Kulturno-turistički posjetiteljski centar unutar Filodrammatice u Rijeci) te Vanja Ilić (uređenje Trga na Lokvi u Rovinju). Iz UHA-e napominju kako su se članovi žirija Juraj Glasinović, Josip Sabolić i Idis Turato izuzeli iz vrednovanja radova u ovoj kategoriji.

Na području publicističkog, kritičkog, znanstveno-istraživačkog i teorijskog rada, Nagradu "Neven Šegvić" dobila je Dubravka Kisić za publikaciju "Arhitektura secesije u Zagrebu – Tijelo moje duše". Uz nagrađenu autoricu, nominirane su bile i Katja Marasović za publikaciju "Kaštelanski kašteli" te Melita Čavlović i Marko Ercegović za knjigu "Snimak postojećeg stanja: rijeka, pruga, ulica".

Pored predsjednika Silvija Novaka, ovogodišnji stručni žiri činili su Vjera Bakić, Iskra Filipović, Juraj Glasinović, Jana Horvat, Tomaž Krušec, Josip Sabolić, Idis Turato i Ivana Žalac.

Izložba je otvorena za razgledavanje u Parku Maksimir od 0 do 24 sata do subote, 11. srpnja.