objavila HAZU

Neobična knjižnica u Kosovu, djelo hrvatskog arhitekta Andrije Mutnjakovića, dobila svoju monografiju

Hina
14.03.2026.
u 09:44

Monografija "Architectonics of the National Library of Kosovo" autora Rilinda Čočaja predstavljena je u petak u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu

Monografiju "Architectonics of the National Library of Kosovo" u knjižnici HAZU su predstavili predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt, izvanredni profesor Maurizio Meriggi s Politehnike u Milanu (Politecnico di Milano) i autor knjige Rilind Čočaj.

Čečajevu knjigu, pisanu na engleskom jeziku i opsežno popraćenu fotografijama autora Luke Mjede, objavila je HAZU u ediciji Architectonica Hrvatskoga muzeja arhitekture. 

Nastala je nadogradnjom doktorske teze Rilinda Čočaja na Sveučilištu u Veneciji "Between Neo-avant-garde Art and Biourbanism. Andrija Mutnjaković: National Library of Kosovo", istaknuo je i dodao da se u njoj razmatra rad akademika Andrije Mutnjakovića te se uspostavljaju relacije arhitekture kosovske nacionalne biblioteke s regionalnom tradicionalnom arhitekturom Kosova.

Kako je podsjetio, Nacionalnu knjižnicu Kosova "Pjetër Bogdani" u Prištini projektirao je hrvatski arhitekt i teoretičar akademik Andrija Mutnjaković 1971.  Dodao je kako se njezin projekt temelji na kompozicijskim načelima koja odražavaju kulturne trendove i pokrete aktivne na području bivše Jugoslaviji 1960-ih i 1970-ih, s intenzivnim vezama i odnosom prema europskim i međunarodnim primjerima. 

Koncentrirajući se na Nacionalnu knjižnicu Kosova kao neo-avangardu, mega-strukturu, bio-urbanističko središte i središte idealnoga grada, ova knjiga produbljuje znanje o kompozicijskim načelima i autentičnom pristupu koje je Mutnjaković, u tome međunarodno često zanemarenom, ali originalnome i vrlo kreativnome seminalnom djelu, ocijenio je.

Profesor Maurizio Meriggi je istaknuo da je studija Rilinda Čočaja o Andriji Mutnjakoviću dio istraživanja koje se provodi u sklopu doktorskog studija arhitektonske kompozicije na Sveučilištu u Veneciji.  Dodao je da se pod primarnim mentorstvom Luciana Semeranija istraživanje fokusira na arhitekturu nekih od najvažnijih ličnosti arhitekture s druge strane Jadrana.

Ocijenio je da je zanimanje za ovo područje vođeno figurativnom i kulturnom srodnošću s korijenima venecijanske škole, što se očituje u tri temeljne karakteristike. Prva karakteristika, smatra, ukorijenjena je u geopolitičkoj bliskosti s poslijeratnim kontekstom koji je tražio jedinstvenu interpretaciju modernosti i društvenog angažmana, povezujući arhitekturu i demokraciju, u nekim aspektima slično viziji koja se ponekad tražila u različitim oblicima i u Italiji.

Druga je karakteristika arhitektonsko istraživanje koje zadržava svoje izvorne, pradavne kvalitete, karakteristike između figuracije i tipologije; referenca na tradiciju smještenu u vizualne znakove i vrlo daleka sjećanja koja su upečatljiva u svojoj neposrednosti. Treća karakteristika nadilazi europsku avangardu i suvremeno doba, dodao je.

Mladi hrvatski arhitekt Rilind Čečaj rođen je u Prizrenu. Početkom devedesetih se s roditeljima preselio u Hrvatsku.

monografija Rilind Čočaj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HAZU arhitektura

Hrvatski autori na Sajmu knjiga u Leipzigu

Nagradu Sajma za europsko razumijevanje primit će Miljenko Jergović za njemačko izdanje "Trojica za Kartal"

Na hrvatskom štandu (paviljon 4, D402) jednog od najvažnijih proljetnih književnih događaja u Europi, bit će izložene nove knjige domaćih autora, a osobno se predstavljaju Jasen Boko i Želimir Periš, njemačko izdanje svoje knjige „Anđeo nestajanja“ predstavit će Slobodan Šnajder, a svog romana „Vošicki“ Marko Gregur, Marina Vujčić će s njemačkim čitateljima razgovarati o važnim temama romana „Sigurna kuća“...Sajam traje od 19. do 22. ožujka

