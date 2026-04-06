Kršćanski svetac prikazan kao azijski transrodni muškarac: 'Ovo je odvratno, vrijeđate kršćane'

Izložba u Nacionalnoj galeriji u Londonu izazvala je bijes nakon što je kršćanskog mučenika svetog Sebastijana prikazala kao azijskog transrodnog muškarca. Riječ je o videoinstalacijama u nekoliko prostorija koje prikazuju transrodne osobe u ulozi svetog Sebastijana, a iza kontroverznog djela stoji singapurski umjetnik Ming Wong koji je kazao kako je odlučio ponuditi novo viđenje priče o mučeniku čija je priča stoljećima inspirirala umjetnike.

"Wongov film reinterpretira mučenikov narativ unutar galerije. Rimokatoličke vojnike glume azijski glumci različitih rodova, zajedno sa samim umjetnikom, stvarajući dijalog između drevne prošlosti i globalne sadašnjosti." Izvođači su opisani kao queer osobe s azijskim ili djelomično azijskim naslijeđem, a njihov je zadatak bio da dekonstruiraju tradicionalni europski prikaz muškog akta.

Ovaj postav postav je izazvao bijes kod nekih kršćana, koji tvrde da takav prikaz svetog Sebastijana nije povijesno točan. Lucy Marsh iz organizacije Family Education Trust za Daily Mail je izjavila: "Prikazivati svetog Sebastijana, koji je cijenjen u katoličkoj i pravoslavnoj kršćanskoj tradiciji, kao 'transrodnog' muškarca nije samo povijesno netočno, već je i nevjerojatno uvredljivo za kršćane. Pisanje nove povijesti i pretvaranje da je važan muški svetac potajno bio trans je smiješno, jer rimski vojnik nije mogao biti žena!"

Sveti Sebastijan bio je mučenik iz trećeg stoljeća koji je, vjeruje se, tajno pomagao kršćanima. Nakon što je razotkriven, po naredbi rimskog cara Dioklecijana osuđen je na smrt strijeljanjem. Čudom je preživio sve strijele, ali je naposljetku ipak pretučen na smrt.Tijekom renesanse, neki umjetnici započeli su ga prikazivati kao lijepog nagog mladića, što je svetog Sebastijana zapravo pretvorilo u svojevrsnu queer ikonu te je često bio predmet takvih umjetničkih interpretacija.

S tim narativom skrivenog identiteta i javnog progona poistovjećivali su se slavni pojedinci poput Oscara Wildea, koji je preuzeo pseudonim "Sebastian Melmoth". Tijekom krize AIDS-a osamdesetih i devedesetih godina, umjetnici poput Dereka Jarmana prigrlili su ga kao simbol patnje i otpornosti queer zajednice. Wongova instalacija izravno odaje počast Jarmanovom kultnom filmu "Sebastiane" iz 1976. godine, znamenitom djelu queer kinematografije.

Ming Wong imenovan je rezidencijalnim umjetnikom Nacionalne galerije 2025. godine u sklopu programa suvremene umjetnosti. Izložba s njegovim djelima, koja je bila besplatna za posjetitelje, završava danas. Nacionalna galerija i Ming Wong za sada se o ovoj situaciji nisu oglasili.