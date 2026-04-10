Bivši član mađarskog podzemlja šokirao: 'Sve te velike svote bile su namijenjene Orbánu...'

Dva dana dijele Mađarsku od parlamentarnih izbora na kojima dugogodišnjem premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Predizborna kampanja bila je puna žestokih optužbi, a posljednje u nizu povezuju Orbána s kriminalnim podzemljem tijekom devedesetih godina. Detalje je za The Insider opisao bodybuilder László Kovács koji je u to vrijeme radio za Igora Korola, jednog od najutjecajnijih kriminalaca u Budimpešti. Korol je, pak, izvještavao šefa ruskog podzemlja, Semjona "Sevu" Mogileviča. Napominjemo kako navodi neovisno provjereni, a uz njih nisu pruženi dokazi koji bi potkrijepili tvrdnje Lászlóa Kovácsa. Također, dužnosnici koji se spominju još nisu javno reagirali na optužbe.

Kovács je naveo kako bi Mogilevič ponekad koristio njegove usluge kao kurira, što je bio posao koji je uključivao prijenos velikih količina gotovine šefu policije Sándoru Pintéru. Kovács tvrdi da je 1997. godine Mogilevič preko Pintéra prebacio svote koje su vjerojatno korištene za financiranje prve uspješne Orbánove izborne kampanje. Inače, tijekom svih Orbánovih mandata, Pintér je obnašao dužnost ministra unutarnjih poslova.

"Igor Korol i ja odlazili smo u Mogilevičev ured gdje bi on Igoru predao mali paket - obično između 50.000 i 100.000 dolara iako nikad nisam brojao. Nakon toga sam ja morao dostaviti paket 'Šoniju Bácsiju', to je bio Pintérov nadimak. Išao sam na dogovoreno mjesto. Na uglu bi se zaustavio auto, obično tamnoplava Škoda. Sjeo bih na stražnje sjedalo gdje je već sjedio Pintér, predao mu paket i izašao na sljedećem uglu. Nismo ni razgovarali", opisao je Kovács te dodao kako je Pintér rješavao da neke kriminalne radnje i slučajevi "nestanu".

"Paketi novca obično su bili mali, ali 1997. godine počele su se pojavljivati mnogo veće svote: 300.000 dolara, pola milijuna, a jednom mi je Mogilevič predao veliku sportsku torbu od kože u kojoj je bilo milijun dolara. Sve te velike svote bile su namijenjene 'Vitji', tako je Mogilevič zvao Orbána", istaknuo je. Kovács je, pritom, napomenuo kako je Mogilevič prezirao sve političare. "Seva je lako mogao reći nešto poput: 'Taj smrdljivi Mađar živi od mog novca, radit će što mu ja kažem, inače ću ga srediti.' Ne znam sve detalje njihovog odnosa", navodi.

Kovács je istaknuo kako su Orbán i Pintér nakon dolaska na vlast sve "bivše suradnike i sponzore" poslali u zatvor, a Mogilevič je otišao u Rusiju. I Kovács je u konačnici osuđen na sedam godina zatvora, no kaže kako je bila riječ o lažnoj optužbi za otmicu. "Dok sam bio u zatvoru, dolazili su mi istražitelji i htjeli su da im sve ispričam. Objasnio sam im: 'Shvaćate da je Sándor Pintér u biti vaš nadređeni. Ako mislite da možete djelovati na temelju bilo kakvih informacija koje vam dam, onda ste vrlo naivni.' Međutim, kada se u Mađarskoj promijeni vlast, ja ću apsolutno svjedočiti na sudu. Jako želim pogledati Sándora Pintéra u oči", ustvrdio je.