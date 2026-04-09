Božo Župić o novoj PR-ovki splitskog HNK: 'Bili smo primorani uzeti nekoga. Produkcija nam ne smije stajati!'

U svezi imenovanja Barbare Marković, HDZ-ove predsjednice Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, za glasnogovornicu splitskog teatra, javio nam se v.d. intendanta HNK Split Božo Župić. Bio je jako zauzet, nije mogao prije zvati. Razumijemo.

Na upit zašto su angažirali Barbaru Marković za PR-ovku teatra bez natječaja izjavio je za Večernjak: "Bili smo primorani uzeti nekoga jer je Vuković prije četiri dana otišao u mirovinu. Produkcija nam ne smije stajati!"

Na primjedbu da se odavno znalo da glasnogovornik odlazi, v.d intendanta HNK Split je kazao kako im treba netko pod hitno za odnose s javnošću dok im Grad ne da dozvolu za otvaranje tog radnog mjesta.

- Ona to zna raditi, nismo pogriješili. Naš posao ne smije stati! Imamo trideset vanjskih suradnika. U kazalištu nemamo nikoga tko bi to još dodatno radio, svi su zauzeti. Sutra imamo presicu, zahvalni smo joj što je pristala. Radi na ugovor o djelu dok se ne raspiše natječaj, a za to moramo dobiti suglasnost Grada. Takva je procedura - objašnjava Božo Župić, v.d. intendanta.