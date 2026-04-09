angažirana bez natječaja

Božo Župić o novoj PR-ovki splitskog HNK: 'Bili smo primorani uzeti nekoga. Produkcija nam ne smije stajati!'

Split: Božo Župić novi je v.d. intendanta HNK Split
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Maja Pejković-Kaćanski
09.04.2026.
u 17:01

Splitske kulturnjake jutros je iznenadio poziv na novinsku konferenciju povodom premijere opere "Ero sa onoga svijeta". Naime, u potpisu poziva stajalo je 'Barbara Marković iz Odnosa s javnošću HNK Split'. O novonastaloj situaciji razgovarali smo s v.d.-om intendanta HNK Split Božom Župićem

U svezi imenovanja Barbare Marković, HDZ-ove predsjednice Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, za glasnogovornicu splitskog teatra, javio nam se v.d. intendanta HNK Split Božo Župić. Bio je jako zauzet, nije mogao prije zvati. Razumijemo. 

Na upit zašto su angažirali Barbaru Marković za PR-ovku teatra bez natječaja izjavio je za Večernjak: "Bili smo primorani uzeti nekoga jer je Vuković prije četiri dana otišao u mirovinu. Produkcija nam ne smije stajati!"

Na primjedbu da se odavno znalo da glasnogovornik odlazi, v.d  intendanta HNK Split je kazao kako im treba netko pod hitno za odnose s javnošću dok im Grad ne da dozvolu za otvaranje tog radnog mjesta.  

- Ona to zna raditi, nismo pogriješili. Naš posao ne smije stati! Imamo trideset vanjskih suradnika. U kazalištu nemamo nikoga tko bi to još dodatno radio, svi su zauzeti. Sutra imamo presicu, zahvalni smo joj što je pristala. Radi na ugovor o djelu dok se ne raspiše natječaj, a za to moramo dobiti suglasnost Grada. Takva je procedura - objašnjava Božo Župić, v.d. intendanta.

kultura bez natječaja PR Barbara Marković Davor Vuković HNK Split

Stižu nove ideje

Kadrovske promjene u HNK Rijeka! Talijanska drama dobila novog ravnatelja

Giacomo Pedini novi je ravnatelj Talijanske drame riječkog HNK-a. U svojoj bogatoj kazališnoj biografiji bilježi funkciju umjetničkog ravnatelja Mittelfesta, međunarodnog festivala kazališta, glazbe, plesa i cirkusa. Vanjski je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, a ranije je na Sveučilištu u Bologni predavao kolegije Institucije režije, Povijest režije i Dramaturgija scenskog prostora. Doktorirao je 2012. na Sveučilištu u Paviji

Premijera u HNK Ivana pl. Zajca

Rijeka dobila veličanstvenu 'Turandot' u stotoj godini praizvedbe te opere u milanskoj Scali

Inspiraciju za uprizorenje ovog monumentalnog djela u kojem koegzistiraju spektakl i intimna drama, redatelj Arnaud Bernard pronašao je u atmosferi kultnog distopijskog filma “Metropolis” Fritza Langa. U naslovnoj ulozi princeze Turandot nastupila je nacionalna prvakinja Kristina Kolar, dok je ulogu Kalafa, princa koji se usuđuje izazvati sudbinu, tumačio Bože Jurić Pešić

Finale turneje u Parmi

Riječki baletani raspametili susjede! Zaradili ovacije gdje god su plesali

Turneja riječkog Baleta po talijanskim gradovima potvrdila je vrijednost ne samo riječkog HNK, već i cijele hrvatske kulture koja se predstavljajući se na međunarodnoj sceni još snažnije pozicionira kroz suvremeni umjetnički izraz u kontekstu cjelokupne europske kulture. Predstava je u ranijem dijelu turneje, prije Parme, izvedena u Sasariju i Cagliariju na Sardiniji te u Modeni, a u svim je talijanskim renomiranim kazalištima

