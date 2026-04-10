Njemačkom zavladao neviđeni trend oko jedne namirnice: Nema tko ju ne kupuje, evo i zašto

Sve više trgovačkih lanaca u Europi u svojim robnim markama uvodi alternativu čokoladi pod nazivom Choviva. Riječ je o proizvodu koji se temelji na sjemenkama suncokreta i zobi, a iako ne sadrži kakao, zahvaljujući sličnom procesu proizvodnje okusom podsjeća na čokoladu.

Kako piše Fenix, trend je započeo početkom 2024. kada je Rewe predstavio prve proizvode s ovom zamjenom, poput pahuljica i vafla. Ubrzo su ga slijedili i drugi trgovci, uključujući Penny, Kaufland i Aldi. Kao razloge navode manji utjecaj na okoliš i smanjenje ovisnosti o nestabilnim lancima opskrbe kakaom, čije su cijene posljednjih godina značajno porasle.

Ipak, otvara se pitanje nutritivne vrijednosti. Kakao je bogat mineralima poput magnezija, željeza i cinka te sadrži flavanole koji pozitivno djeluju na zdravlje srca i smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2. S druge strane, Choviva donosi određene nutrijente poput vitamina E i folata, ali stručnjaci ističu da kakao ipak ima prednost zbog svojih antioksidativnih svojstava.

Unatoč razlikama, važno je naglasiti da se oba sastojka najčešće nalaze u slatkišima i prerađenim proizvodima koje treba konzumirati umjereno. Kupci pritom mogu prepoznati proizvode s ovom zamjenom jer su posebno označeni na ambalaži.