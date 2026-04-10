#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
APSOLUTNI HIT

Njemačkom zavladao neviđeni trend oko jedne namirnice: Nema tko ju ne kupuje, evo i zašto

10.04.2026.
u 11:03

Sve više trgovačkih lanaca u Europi u svojim robnim markama uvodi alternativu čokoladi pod nazivom Choviva. Riječ je o proizvodu koji se temelji na sjemenkama suncokreta i zobi, a iako ne sadrži kakao, zahvaljujući sličnom procesu proizvodnje okusom podsjeća na čokoladu.

Kako piše Fenix, trend je započeo početkom 2024. kada je Rewe predstavio prve proizvode s ovom zamjenom, poput pahuljica i vafla. Ubrzo su ga slijedili i drugi trgovci, uključujući Penny, Kaufland i Aldi. Kao razloge navode manji utjecaj na okoliš i smanjenje ovisnosti o nestabilnim lancima opskrbe kakaom, čije su cijene posljednjih godina značajno porasle.

Ipak, otvara se pitanje nutritivne vrijednosti. Kakao je bogat mineralima poput magnezija, željeza i cinka te sadrži flavanole koji pozitivno djeluju na zdravlje srca i smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2. S druge strane, Choviva donosi određene nutrijente poput vitamina E i folata, ali stručnjaci ističu da kakao ipak ima prednost zbog svojih antioksidativnih svojstava.

Unatoč razlikama, važno je naglasiti da se oba sastojka najčešće nalaze u slatkišima i prerađenim proizvodima koje treba konzumirati umjereno. Kupci pritom mogu prepoznati proizvode s ovom zamjenom jer su posebno označeni na ambalaži.

Ekskluzivni video: Ovako je čagalj iz Utrina pušten na slobodu, GPS ogrlica pratit će ga u stopu
Komentara 1

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
12:18 10.04.2026.

Jedite vi to. Ja ću čokoladu

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Vlad Marinescu
MONTENGERO FUTURE FESTIVAL

Vlad Marinescu: Esport je jedan od najvećih pokreta koji povezuje ljude našeg vremena

“Esport ne treba slijepo kopirati tradicionalni sport, ali bilo bi nerazumno ignorirati to institucionalno znanje.” S druge strane, ističe kako esport donosi novu perspektivu: “Esport donosi nešto što tradicionalni sport hitno treba bolje razumjeti: digitalno rođenu kulturu, nove zajednice i nove modele angažmana mlađih generacija, poručuje šef svjetskog esport saveza

