KIC je tijekom povijesti ugostio velike umjetnike poput Piera Paola Pasolinija i Güntera Grassa, a sada predstavlja svoj digitalni arhiv

Povodom 60. obljetnice djelovanja Kulturno informativnog centra (KIC), u Galeriji Forum i drugim prostorima KIC-a otvara se velika slavljenička izložba, a javnosti će prvi put postati dostupan i sveobuhvatni online arhiv ove važne zagrebačke kulturne institucije. Izložba se otvara 17. prosinca, uz poseban jazz program inspiriran Modern Jazz Quartetom, i ostaje otvorena do kraja siječnja.

Digitalni arhiv bogate povijesti zagrebačke kulturne scene – koji obuhvaća građu iz svih šest desetljeća KIC-a – omogućit će javnosti uvid u jedinstvenu povijest KIC-a kroz plakate, fotografije, tiskane materijale, filmske zapise i tonske snimke, čime se otvara prostor za novo čitanje kulturne povijesti Zagreba od 1965. do danas, a pregledavat će se putem web stranice arhiv.kic.hr, koja će također biti aktivna od 17. prosinca.

Dinamični izložbeni postav, čija centralna instalacija u Galeriji Forum prati prva dva desetljeća Centra i njegovu specifičnu ulogu u lokalnom kontekstu u vrijeme socijalističkog modernizma, obilježenog intenzivnim društvenim razvojem i specifičnim jugoslavenskim političkim kontekstom, oživjet će dio povijesti KIC-a. Mozaično predstavljen arhivski materijal osvijetlit će ključne pojmove, pojedince i modele djelovanja ustanove, pružajući posjetiteljima uvid u onovremene kulturne prakse, društvene promjene i vitalnu ulogu ulozi KIC-a u oblikovanju kritičke misli u Zagrebu. Instalaciju, koja uključuje multimedijalni sadržaj i svojom formom sugerira mozaičnu strukturu online arhiva, oblikovale su dizajnerica Petra Milički i arhitektica Iva Maria Jurić, dok je autorica koncepcije Jelena Pašić.

Uz središnju izložbu, koja ostaje otvorena do kraja siječnja, publika će imati priliku poslušati i radijsku instalaciju sastavljenu od glasova, misli i stihova šest velikih hrvatskih umjetnika – Ede Murtića, Đure Sedera, Zlatka Price, Koste Angelija Radovanija, Ferdinanda Kulmera i Ivana Kožarića. U Galeriji na katu KIC-a projicirat će se audiovizualni tragovi i svjedočanstava osoba čije stvaranje dodiruje programe KIC-a i Galerije Forum u raznim razdobljima, a radijski i televizijski sadržaj, koji je potekao iz bogate baštine Radija i Televizije Zagreb (današnjeg HRT-a), posebno su za ovu priliku oblikovali montažerka Klara Šovagović i oblikovatelj zvuka Luka Gamulin.

KIC je osnovan 1965. kao Centar za kulturu i informacije s vizijom da se putem inovativnih formi progovara o suvremenim društveno-političkim zbivanjima, kulturnoj politici i najvažnijim društvenim temama, a od samih početaka razvijao je širok spektar programa – od informativno-političkih i književnih, preko likovnih i glazbenih, do filmskih i opće-kulturnih sadržaja.

Godine 1969. u sklopu ustanove osnovana je Galerija Forum, koja je poslije je proširena Studijem GF posvećenim još neafirmiranim mladim autorima. Naposljetku, valja napomenuti kako je KIC, već u prvim godinama svog djelovanja, ugostio niz uglednih umjetnika poput talijanskog redatelja Piera Paola Pasolinija, novinarke i književnice Oriane Fallaci, književnika Güntera Grassa te pijanista i skladatelja Johna Lewisa.