Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
60 godina zagrebačke kulturne institucije

KIC je tijekom povijesti ugostio velike umjetnike poput Piera Paola Pasolinija i Güntera Grassa, a sada predstavlja svoj digitalni arhiv

60 godina KIC-a
KIC
VL
Autor
vecernji.hr
10.12.2025.
u 13:48

Digitalni arhiv bogate povijesti zagrebačke kulturne scene – koji obuhvaća građu iz svih šest desetljeća KIC-a – omogućit će javnosti uvid u jedinstvenu povijest KIC-a kroz plakate, fotografije, tiskane materijale, filmske zapise i tonske snimke, koji će se pregledavati će putem web stranice

Povodom 60. obljetnice djelovanja Kulturno informativnog centra (KIC), u Galeriji Forum i drugim prostorima KIC-a otvara se velika slavljenička izložba, a javnosti će prvi put postati dostupan i sveobuhvatni online arhiv ove važne zagrebačke kulturne institucije. Izložba se otvara 17. prosinca, uz poseban jazz program inspiriran Modern Jazz Quartetom, i ostaje otvorena do kraja siječnja.

Digitalni arhiv bogate povijesti zagrebačke kulturne scene – koji obuhvaća građu iz svih šest desetljeća KIC-a – omogućit će javnosti uvid u jedinstvenu povijest KIC-a kroz plakate, fotografije, tiskane materijale, filmske zapise i tonske snimke, čime se otvara prostor za novo čitanje kulturne povijesti Zagreba od 1965. do danas, a pregledavat će se putem web stranice arhiv.kic.hr, koja će također biti aktivna od 17. prosinca. 

Dinamični izložbeni postav, čija centralna instalacija u Galeriji Forum prati prva dva desetljeća Centra i njegovu specifičnu ulogu u lokalnom kontekstu u vrijeme socijalističkog modernizma, obilježenog intenzivnim društvenim razvojem i specifičnim jugoslavenskim političkim kontekstom, oživjet će dio povijesti KIC-a. Mozaično predstavljen arhivski materijal osvijetlit će ključne pojmove, pojedince i modele djelovanja ustanove, pružajući posjetiteljima uvid u onovremene kulturne prakse, društvene promjene i vitalnu ulogu ulozi KIC-a u oblikovanju kritičke misli u Zagrebu. Instalaciju, koja uključuje multimedijalni sadržaj i svojom formom sugerira mozaičnu strukturu online arhiva, oblikovale su dizajnerica Petra Milički i arhitektica Iva Maria Jurić, dok je autorica koncepcije Jelena Pašić.

Uz središnju izložbu, koja ostaje otvorena do kraja siječnja, publika će imati priliku poslušati i radijsku instalaciju sastavljenu od glasova, misli i stihova šest velikih hrvatskih umjetnika – Ede Murtića, Đure Sedera, Zlatka Price, Koste Angelija Radovanija, Ferdinanda Kulmera i Ivana Kožarića. U Galeriji na katu KIC-a projicirat će se audiovizualni tragovi i svjedočanstava osoba čije stvaranje dodiruje programe KIC-a i Galerije Forum u raznim razdobljima, a radijski i televizijski sadržaj, koji je potekao iz bogate baštine Radija i Televizije Zagreb (današnjeg HRT-a), posebno su za ovu priliku oblikovali montažerka Klara Šovagović i oblikovatelj zvuka Luka Gamulin.

KIC je osnovan 1965. kao Centar za kulturu i informacije s vizijom da se putem inovativnih formi progovara o suvremenim društveno-političkim zbivanjima, kulturnoj politici i najvažnijim društvenim temama, a od samih početaka razvijao je širok spektar programa – od informativno-političkih i književnih, preko likovnih i glazbenih, do filmskih i opće-kulturnih sadržaja.

Godine 1969. u sklopu ustanove osnovana je Galerija Forum, koja je poslije je proširena Studijem GF posvećenim još neafirmiranim mladim autorima. Naposljetku, valja napomenuti kako je KIC, već u prvim godinama svog djelovanja, ugostio niz uglednih umjetnika poput talijanskog redatelja Piera Paola Pasolinija, novinarke i književnice Oriane Fallaci, književnika Güntera Grassa te pijanista i skladatelja Johna Lewisa.

Ključne riječi
kultura radio televizija digitalni arhiv vizualna umjetnost izložba kic

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Memorija jedne generacije: Ratni radio Vukovar"
film redateljice Biljane Čakić

Riskirali su život i ustrajali u misiji istinitog izvještavanja: Premijera dokumentarca 'Memorija jedne generacije: Ratni radio Vukovar' u MSU

Premijeri filma, koja će se u utorak, 16. prosinca, održati u Kinu Metropolis Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, prisustvovat će redateljica Biljana Čakić, producenti Branko Ištvančić i Željka Benčić te članovi filmske ekipe, a nakon projekcije održat će se diskusija s autorima i sudionicima filma, koju će voditi Zlatko Vidačković

"Njegov miris poslije kiše"
"njegov miris poslije kiše"

Dirljiva priča o prijateljstvu čovjeka i psa osvojila je svijet, a i savršen je božićni poklon za nekog od vaših najbližih ljubitelja životinja

"Njegov miris poslije kiše" prati život autora i Ubaca, 45 kilograma teškog bernskog planinskog psa s kojim je dijelio ljubav prema prirodi i Alpama. Sapin-Defoura na pisanje je potaknula tuga nakon smrti njegova ljubimca, koji je preminuo s 13 godina, no ova knjiga je prije svega slavlje života i njihovih zajedničkih trenutaka, šetnji, planinskih avantura i igre

"La Grazia"
Piše Jelena Ružić

Sorrentino vješto isprepliće dramu o umornom talijanskom predsjedniku i crnom papi s dreadovima na glavi

”La Grazia” nije možda najspektakularniji Sorrentinov film i svakako više očarava svojom srži nego što to čini formom. Film je veličanstven, dostojanstven i kao da u sebi ima nešto od monumentalnosti rimske arhitekture, no to je sve tako zato što je lik imaginarnog predsjednika takav. Ovo je više od svega portret čovjeka i prikaz njegova unutarnjeg putovanja u kojem je izvana moćan, snažan, uspješan, a iznutra nesiguran, krhak, na trenutke isprazan i više od svega umoran od života

Čovjek koji je vratio balet u istočnu Hrvatsku

'Orašara plešem već 22 godine i ne odustajem, plesat ću dok god tijelo izdrži'

Umjetnički put Vuka Ognjenovića usko je povezan s poviješću osječke baletne scene, a svojim je radom i entuzijazmom pridonio da 'Orašar' postane prepoznatljiv simbol blagdanske čarolije grada. Upravo zato odabrao je Čajkovskoga za proslavu obljetnice – više od tri desetljeća neprekidnog djelovanja na plesnoj pozornici HNK osijeka – jer ga je ta predstava nekako najviše obilježila tijekom karijere

Najgledanije u Hrvatskoj

Šokantne četiri epizode: Netflixov dokumentarac potpuno razotkrio mračne tajne P. Diddyja

Četverodijelna dokumentarna serija "Sean Combs: The Reckoning" u produkciji njegovog dugogodišnjeg rivala Curtisa "50 Cent" Jacksona stigla je na Netflix i u samo nekoliko dana zasjela na prvo mjesto gledanosti u Hrvatskoj. Serija donosi mučan i detaljan prikaz desetljeća optužbi za nasilje, manipulaciju i zlostavljanje koje su pratile uspon i sada već strmoglavi pad nekoć navodno nedodirljivog Seana "Diddyja" Combsa. Upozoravamo da ovaj tekst sadrži detalje koji bi nekima mogli biti uznemirujući.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!