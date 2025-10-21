Naši Portali
Vjera koja okuplja naciju

Najveći duhovno-glazbeni spektakl ponovno u Areni!

Progledaj srcem
VL
Autor
Promo
21.10.2025.
u 13:34

Rasprodane donje tribine za “Progledaj srcem 2026.” Mnogi su odlučili svoja mjesta za novo izdanje najvećeg duhovno-glazbenog događaja u ovom dijelu Europe osigurati na vrijeme. Tako su mjesecima prije održavanja donje tribine za “Progledaj srcem” već rasprodane. U organizaciji Laudato televizije novo izdanje održat će se 16. svibnja 2026. u Areni Zagreb.

Polovica dvorane već je ispunjena, a zanimanje za duhovno-glazbeni spektakl ne prestaje

Ksenija Abramović, direktorica i glavna producentica, istaknula je kako “Progledaj srcem” već godinama nadilazi okvire glazbenog događanja i prerasta u snažno svjedočanstvo vjere i zajedništva.

“Presretni smo i zahvalni Bogu što su donje tribine Arene već rasprodane! Polovica dvorane već je ispunjena, a zanimanje ne prestaje rasti. Brojni ljubitelji suvremene duhovne glazbe dolaze iz svih dijelova Hrvatske i Europe – pojedinci, cijele obitelji, kao i čitavi busevi iz župa i zajednica. ‘Progledaj srcem’ već godinama je istinsko zajedništvo vjere, ljubavi i radosti, i s radošću iščekujemo sve što će nam donijeti susret 2026. godine.”

Tradicija duga 12 godina se nastavlja

“Progledaj srcem” događaj je za koji se ulaznice prodaju od trenutka najave novog datuma, ove godine u rekordnom roku rasprodane su donje tribine, a parter je pri kraju kapaciteta. Iz godine u godinu brojni ljubitelji duhovne glazbe iz Hrvatske i inozemstva ovo događanje ne propuštaju, kao i oni novi koji dolaze kako bi i oni uživali u vrhunskoj glazbenoj produkciji, izvedbama, molitvi, slavljenju i zajedništvu.

Brojna obraćenja, ozdravljenja i ispovijedi

I ove godine posjetitelje očekuje bogat duhovni i glazbeni program, nadahnjujući nagovori i izvedbe najpoznatijih pjesama suvremene kršćanske glazbe uz mnoga iznenađenja koja će ljestvicu dosadašnjih vrhunskih izdanja podignuti još više.

“Progledaj srcem” događaj je koji godinama ispunjava rasprodane dvorane, arene pa i stadion, onaj o kojem izvještavaju domaći i inozemni mediji, a društvene mreže danima “gore” od emocija, videa i svjedočanstava.

Pripremite se za večer molitve, slavljenja, zajedništva i radosti koju ne ćete zaboraviti!

Osigurajte svoje ulaznice, sada još uvijek po povoljnijim cijenama,  na vrijeme: na Eventim.hr, Eventim prodajnim mjestima (Tisak, Petrol i dr.), kao i u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru, jer očekuje vas duhovno-glazbeni spektakl koji se ne propušta.

Ne propustite

