Najbolji hrvatski film je 'Koke', 'Svadba' osvojila četiri Zlatne Arene, a dječji 'Glavonja' tri

Svečanom dodjelom nagrada u Istarskom narodnom kazalištu okončan je 73. Pulski filmski festival. Ovogodišnji žiriji glasali su za najbolje između 11 domaćih filmova i sedam manjinskih koprodukcija. U ovoj godini slavila je humorna mediteranska obiteljska drama "Koke" sa četiri Zlatne Arene, zatim komedija "Svadba" sa isto toliko, te dječji "Glavonja" sa tri. Veliko iznenađenje festivala dokumentarni je film "Ono što treba činiti" nagrađen za najbolju režiju i montažu, a kategoriju manjinskih koprodukcija pomeo je film "Tri tjedna kasnije", koji je u toj kategoriji osvojio tri od maksimalnih pet nagrada.

Najboljim hrvatskim filmom na Pulskom filmskom festivalu proglašena je "Koke", čiji je autor Igor Jelinović nagrađen i za najbolji scenarij. Primajući nagrade, otkrio je kako je "Koke" film o njegovoj obitelji te da je scenarij počeo pisati 2012. godine, kada su se događaji koji su ga inspirirali odvijali.

Najboljom hrvatskom manjinskom koprodukcijom proglašen je film "Vjetre, pričaj sa mnom" redatelja Stefana Đorđevića, koji je s producenticom Draganom Jovović upozorio na problem financiranja filma u Srbiji, uz ocjenu da će se to promijeniti "kada pobijede studenti".

Zlatnu arenu za najbolju režiju dobio je Srđan Kovačević za dokumentarni film o radničkim pravima "Ono što treba činiti". Zlatnu arenu za produkciju, potpuno zasluženo, dobili su Ivan Kelava i Marko Jocić za veliki regionalni hit "Svadba" u režiji Igora Šeregija. Najboljim regionalnim filmom proglašen je "Ida, moja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ustajali i pjevali s njom" slovenske redateljice Ester Ivakič.

Zlatnu arenu za najbolju glumicu dobila je Snježana Sinovčić Šiškov za naslovnu ulogu u filmu "Koke", a svoju je nagradu posvetila pokojnoj kolegici Dari Vukić. Najbolju mušku ulogu, prema ocjeni žirija, ostvario je Dado Ćosić za ulogu u filmu "Lijepa večer, lijep dan", koji je iskoristio priliku da upozori kako filmski centar Srbije već dvije godine ne prima sredstva, što se odražava na moral svih filmaša regije.

Nagradu Zlatna breza za najbolju debitanticu u filmu "Bog neće pomoći" dobila je Ana Marija Veselčić, a Zlatnu arenu za izniman doprinos glumačkom ansamblu dobila je Linda Begonja za ulogu u filmu "Svadba".

Aleksandra Janković nagrađena je za sporednu žensku ulogu u filmu "Koke" te je pritom istaknula kako joj je to prvi put u hrvatskom filmu, prvi put da glumi na hrvatskom jeziku i prvi put na festivalu u Puli. Roko Sikavica nagrađen je za sporednu ulogu Budimira u filmu "Svadba" redatelja Igora Šeregija, koji je dobio i nagradu za najbolji casting.

Zlatnu arenu za fotografiju dobila je Jana Plećaš za film "Bog neće pomoći". Zlatnu arenu za najbolju montažu dobili su Damir Čučić i Klara Šovagović za dokumentarni film "Ono što treba činiti" Srđana Kovačevića. Zlatna arena za najbolju masku pripala je Ani Bulajić Črček za film "Lijepa večer, lijep dan"

Zlatnu arenu za najbolju kostimografiju dobila je Zorana Meić, a Stefan Katunar nagrađen je za najbolju scenografiju. Oboje su nagrađeni za film "Glavonja", čiji je tim dobio i nagradu za najbolje vizualne efekte.

Zlatna arena za oblikovanje zvuka pripala je Olivieru Voisinu za film "Sitni lopovi", a za najbolju glazbu nagrađeni su Iris Asimakopoulou, Vasilis Chontosa i Stavros Evangelouu za film "Bog neće pomoći".

Zlatna arena za doprinos hrvatskoj animaciji pripala je Arsenu Antonu Ostojiću za animirani film "Kristalni planet".

Zlatnu arenu za najbolju režiju u manjinskoj koprodukciji dobio je Miroslav Terzić za film "Tri tjedna kasnije", koji je podijelio i nagradu za najbolji scenarij s Vladimirom Arsenijevićem i Bojanom Vuletićem. Nagradu za montažu istog filma dobio je Marko Ferković.

Glumac Vučić Perović dobio je nagradu za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Oče naš". Zlatnu arenu za najbolju kameru u manjinskoj koprodukciji dobio je Marko Brdar za film "Vjetre, pričaj sa mnom".

Najboljim studentskim filmom proglašen je kratkometražni film "Rahlo" redatelja Joze Schmucha, koji je upozorio na status mladih umjetnika u Hrvatskoj, pozivajući javne televizije da ulažu u mlade autore. Potrebu za podrškom debitantima naglasio je i Igor Jelinović, autor najtrofejnijeg hrvatskog filma na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu.