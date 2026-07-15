FOTO Trajalo je četiri sata, ali svi su bili na Peristilu! Mi znamo i tko
Premijernom izvedbom Verdijeva Don Carla na Peristilu, svečano je otvoreno 72. Splitsko ljeto, koje će do 14. kolovoza publici ponuditi operne, dramske i baletne premijere. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da je Splitsko ljeto jedan od najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i povezanosti s Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu
Redatelj "Don Carla" Goran Golovko kazao je kako je rad s vrhunskim umjetnicima proces zajedničkog stvaranja. "Ne vjerujem ni u kakva gotova rješenja, uvijek tražim i otvaram prostor za pronalaženje svojih vlastitih rješenja“, rekao je Golovko
Dodao je kako opera Don Carlo govori o temama koje su i danas aktualne. "Naš Don Carlo donosi priču o moći, o dominaciji, o ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu u kojem se sve teže nalazimo“, rekao je
“Splitsko ljeto specifično je po tome što je naslonjeno na Hrvatsko narodno kazalište u Splitu i njegovu vrijednu opernu tradiciju. To pred upravu kazališta postavlja velike organizacijske i produkcijske izazove, ali Peristil, sa svojom jedinstvenom ambijentalnom vrijednošću, jedna je od najposebnijih opernih pozornica koja je ugostila neka od najvećih djela svjetske operne literature”, poručila je ministrica Obuljen Koržinek
I gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je kako ovogodišnji festival donosi povratak velikog opernog naslova na Peristil. “Želim da publika uživa u svim predstavama i koncertima koji će se održati tijekom Splitskog ljeta. Posebno me veseli bogat operni program ovogodišnjeg festivala i vjerujem da će on biti na ponos svim građanima Splita”, dodao je Šuta
Intendant HNK Split Božo Župić rekao je kako se Verdijev Don Carlo nakon 18 godina vraća na Peristil. "Otvaramo 72. Splitsko ljeto velikim opernim naslovom. Riječ je o velikoj operi koja je prije 18 godina, u režiji pokojnog profesora Petra Selema, izvedena upravo na ovoj pozornici“, rekao je Župić
Istaknuo je kako ovogodišnji program donosi, uz operu, i dramske te baletne premijere, među kojima su Herscht 07769 u režiji Ivice Buljana, Držićev Skup te baletni triptih. Posebno je izdvojio novi prostor na Marjanu koji će, kako je rekao, omogućiti veći broj gledatelja i nove mogućnosti festivalskih izvedbi