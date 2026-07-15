FOTO Trajalo je četiri sata, ali svi su bili na Peristilu! Mi znamo i tko

Premijernom izvedbom Verdijeva Don Carla na Peristilu, svečano je otvoreno 72. Splitsko ljeto, koje će do 14. kolovoza publici ponuditi operne, dramske i baletne premijere. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da je Splitsko ljeto jedan od najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i povezanosti s Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu
Premijernom izvedbom Verdijeva Don Carla na Peristilu, svečano je otvoreno 72. Splitsko ljeto, koje će do 14. kolovoza publici ponuditi operne, dramske i baletne premijere. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da je Splitsko ljeto jedan od najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i povezanosti s Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Redatelj "Don Carla" Goran Golovko kazao je kako je rad s vrhunskim umjetnicima proces zajedničkog stvaranja. "Ne vjerujem ni u kakva gotova rješenja, uvijek tražim i otvaram prostor za pronalaženje svojih vlastitih rješenja“, rekao je Golovko
Redatelj "Don Carla" Goran Golovko kazao je kako je rad s vrhunskim umjetnicima proces zajedničkog stvaranja. "Ne vjerujem ni u kakva gotova rješenja, uvijek tražim i otvaram prostor za pronalaženje svojih vlastitih rješenja“, rekao je Golovko
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dodao je kako opera Don Carlo govori o temama koje su i danas aktualne. "Naš Don Carlo donosi priču o moći, o dominaciji, o ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu u kojem se sve teže nalazimo“, rekao je
Dodao je kako opera Don Carlo govori o temama koje su i danas aktualne. "Naš Don Carlo donosi priču o moći, o dominaciji, o ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu u kojem se sve teže nalazimo“, rekao je
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Ova opera rezultat je koprodukcije nacionalnih festivala i kazališta, Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara, što pridonosi umjetničkoj suradnji i boljem upravljanju financijama
Ova opera rezultat je koprodukcije nacionalnih festivala i kazališta, Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara, što pridonosi umjetničkoj suradnji i boljem upravljanju financijama
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Publika će, osim na Peristilu, imati priliku pratiti programe i na drugim lokacijama, među kojima je i nova festivalska pozornica na Marjanu
Publika će, osim na Peristilu, imati priliku pratiti programe i na drugim lokacijama, među kojima je i nova festivalska pozornica na Marjanu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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“Splitsko ljeto specifično je po tome što je naslonjeno na Hrvatsko narodno kazalište u Splitu i njegovu vrijednu opernu tradiciju. To pred upravu kazališta postavlja velike organizacijske i produkcijske izazove, ali Peristil, sa svojom jedinstvenom ambijentalnom vrijednošću, jedna je od najposebnijih opernih pozornica koja je ugostila neka od najvećih djela svjetske operne literature”, poručila je ministrica Obuljen Koržinek
“Splitsko ljeto specifično je po tome što je naslonjeno na Hrvatsko narodno kazalište u Splitu i njegovu vrijednu opernu tradiciju. To pred upravu kazališta postavlja velike organizacijske i produkcijske izazove, ali Peristil, sa svojom jedinstvenom ambijentalnom vrijednošću, jedna je od najposebnijih opernih pozornica koja je ugostila neka od najvećih djela svjetske operne literature”, poručila je ministrica Obuljen Koržinek
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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I gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je kako ovogodišnji festival donosi povratak velikog opernog naslova na Peristil. “Želim da publika uživa u svim predstavama i koncertima koji će se održati tijekom Splitskog ljeta. Posebno me veseli bogat operni program ovogodišnjeg festivala i vjerujem da će on biti na ponos svim građanima Splita”, dodao je Šuta
I gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je kako ovogodišnji festival donosi povratak velikog opernog naslova na Peristil. “Želim da publika uživa u svim predstavama i koncertima koji će se održati tijekom Splitskog ljeta. Posebno me veseli bogat operni program ovogodišnjeg festivala i vjerujem da će on biti na ponos svim građanima Splita”, dodao je Šuta
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Intendant HNK Split Božo Župić rekao je kako se Verdijev Don Carlo nakon 18 godina vraća na Peristil. "Otvaramo 72. Splitsko ljeto velikim opernim naslovom. Riječ je o velikoj operi koja je prije 18 godina, u režiji pokojnog profesora Petra Selema, izvedena upravo na ovoj pozornici“, rekao je Župić
Intendant HNK Split Božo Župić rekao je kako se Verdijev Don Carlo nakon 18 godina vraća na Peristil. "Otvaramo 72. Splitsko ljeto velikim opernim naslovom. Riječ je o velikoj operi koja je prije 18 godina, u režiji pokojnog profesora Petra Selema, izvedena upravo na ovoj pozornici“, rekao je Župić
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Istaknuo je kako ovogodišnji program donosi, uz operu, i dramske te baletne premijere, među kojima su Herscht 07769 u režiji Ivice Buljana, Držićev Skup te baletni triptih. Posebno je izdvojio novi prostor na Marjanu koji će, kako je rekao, omogućiti veći broj gledatelja i nove mogućnosti festivalskih izvedbi
Istaknuo je kako ovogodišnji program donosi, uz operu, i dramske te baletne premijere, među kojima su Herscht 07769 u režiji Ivice Buljana, Držićev Skup te baletni triptih. Posebno je izdvojio novi prostor na Marjanu koji će, kako je rekao, omogućiti veći broj gledatelja i nove mogućnosti festivalskih izvedbi
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Publika je uživala u gotovo četverosatnoj izvedbi
Publika je uživala u gotovo četverosatnoj izvedbi
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Program otvorenja vodili su vodili Arijana Čulina i Davor Meštrović
Program otvorenja vodili su vodili Arijana Čulina i Davor Meštrović
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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