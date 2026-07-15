VIDEO Pogledajte trailer sigurnog hita u kojem Pedro Pascal glumi seksepilnog violončelista. Odličan je!

Objavljeni su prvi službeni teaser trailer i plakat za film Behemoth!, novo autorsko ostvarenje hvaljenog scenarista i redatelja Tonyja Gilroya, autora filmova Michael Clayton te serijala Bourne i Andor.

Već nakon prvih kadrova teaser je privukao veliku pozornost filmske publike i medija diljem svijeta, najavljujući jedno od najoriginalnijih i najupečatljivijih filmskih ostvarenja godine.

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U središtu priče nalazi se Alex Serian, vrhunski violončelist kojeg utjelovljuje Pedro Pascal. Nakon dvadeset godina provedenih na putovanjima svijetom vraća se u Los Angeles, gdje ga glazba – koja je cijeli život bila njegova najveća strast i pokretačka snaga – vodi na neočekivano putovanje koje će zauvijek promijeniti njegov život. Prvi teaser otkriva tek djelić emocionalno snažne i vizualno dojmljive priče, stvarajući atmosferu ispunjenu misterijem, intimom i snažnim ljudskim emocijama.

Uz Pedra Pascala u filmu glume Olivia Wilde, Eva Victor, Kaya Ralls, Alexa Swinton, Erik Griffin, Margarita Levieva, JoBeth Williams, Hank Azaria i Will Arnett, okupljajući impresivnu glumačku postavu predvođenu jednim od najtraženijih glumaca današnjice.

Scenarij i režiju potpisuje Tony Gilroy, višestruko nominirani autor poznat po inteligentnim i emocionalno slojevitim pričama koje spajaju vrhunsku dramaturgiju s nezaboravnim likovima. Film produciraju Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg i John Gilroy

Prvi plakat dodatno naglašava intrigantnu atmosferu filma i najavljuje intimno, ali istovremeno grandiozno filmsko iskustvo koje će publiku povesti na putovanje kroz glazbu, sjećanja i osobnu transformaciju. Službeni teaser potvrđuje kako Behemoth! donosi jedinstvenu kombinaciju snažnih emocija, vrhunskih glumačkih izvedbi i prepoznatljive autorske vizije Tonyja Gilroya.

Film Behemoth! u kina stiže uskoro u distribuciji Blitz filma. Donoseći publici jedno od najiščekivanijih filmskih ostvarenja godine i iskustvo koje će se najbolje doživjeti upravo na velikom platnu.